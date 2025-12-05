Vin Diesel kręci film o robotach bokserach. Mattel stawia na kolejną markę

fot. materiały prasowe

Rock ‘Em Sock ‘Em Robots to prosta zabawka firmy Mattel: mamy ring bokserski, dwa roboty i bijemy się. Tyle wystarczyło, by Mattel Studios zdecydowało się zrobić na jej podstawie kinowy film, a Vin Diesel ma na to pomysł, który sam rozpisze w scenariuszu. Oczywiście gwiazda Szybkich i wściekłych również zagra główną rolę i będzie producentem.

Rock ‘Em Sock ‘Em Robots - co wiemy?

Nie ma żadnych szczegółów fabuły ani konkretnej wizji na zrobienie filmu w jakiś sposób związanego z zabawką. Wiemy tyle, ile Vin Diesel ujawnił w oświadczeniu prasowym:

- Jestem podekscytowany rozbudową uniwersum Mattela poprzez przedstawienie klasycznej zabawki z mojego dzieciństwa współczesnej widowni. To będzie historia, która analizuje rolę współzawodnictwa w świecie mierzonym siłą mięśni i dominacji, w którego sercu pojawia się moc współczucia.

Jest to kolejny z wielu projektów opartych na zabawkach Mattela, który trafia do produkcji. Wszystko za sprawą sukcesu Barbie, czyli filmu opartego na ich klasycznej lalce. Na premierę czeka widowisko Masters of the Universe o He-Manie, a w przyszłym roku zobaczymy Matchbox z Johnem Ceną.

Data premiery projektu Vina Diesela nie jest znana.