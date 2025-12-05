Reklama
Vin Diesel kręci film o robotach bokserach. Mattel stawia na kolejną markę

Vin Diesel nie tylko zagra główną rolę w filmie opartym na zabawce firmy Mattel zwanej Rock ‘Em Sock ‘Em Robots, ale będzie również autorem scenariusza. Jest to kolejna część ofensywy Mattela po sukcesie Barbie.
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Mattel Studios 
Rock'Em Sock'Em Robots fot. materiały prasowe
Rock ‘Em Sock ‘Em Robots to prosta zabawka firmy Mattel: mamy ring bokserski, dwa roboty i bijemy się. Tyle wystarczyło, by Mattel Studios zdecydowało się zrobić na jej podstawie kinowy film, a Vin Diesel ma na to pomysł, który sam rozpisze w scenariuszu. Oczywiście gwiazda Szybkich i wściekłych również zagra główną rolę i będzie producentem.

Rock ‘Em Sock ‘Em Robots - co wiemy?

Nie ma żadnych szczegółów fabuły ani konkretnej wizji na zrobienie filmu w jakiś sposób związanego z zabawką. Wiemy tyle, ile Vin Diesel ujawnił w oświadczeniu prasowym:

- Jestem podekscytowany rozbudową uniwersum Mattela poprzez przedstawienie klasycznej zabawki z mojego dzieciństwa współczesnej widowni. To będzie historia, która analizuje rolę współzawodnictwa w świecie mierzonym siłą mięśni i dominacji, w którego sercu pojawia się moc współczucia.

nullfot. Amazon.pl / Mattel

Jest to kolejny z wielu projektów opartych na zabawkach Mattela, który trafia do produkcji. Wszystko za sprawą sukcesu Barbie, czyli filmu opartego na ich klasycznej lalce. Na premierę czeka widowisko Masters of the Universe o He-Manie, a w przyszłym roku zobaczymy Matchbox z Johnem Ceną.

Data premiery projektu Vina Diesela nie jest znana.

Adam Siennica
Co o tym sądzisz?
