Które zakończenie New Vegas będzie kanonem w serialu Fallout? Nowa wskazówka o postaci Culkina

2. sezon serialu Fallout od Prime Video zadebiutuje 17 grudnia 2025 roku. Fani nie mogą się już doczekać, żeby zobaczyć zrujnowane Vegas znane z części pod tytułem New Vegas. To jedna z najcieplej wspominanych części serii gier, która cieszy się wielką popularnością i estymą wśród fanów. Jednym z powodów było to, jak bardzo decyzje gracza wpływały na wydarzenia i całe Mojave. Co to oznacza dla serialu, którego akcja dzieje się piętnaście lat po wydarzeniach z gry? Czy twórcy zdecydowali się na wybranie kanonicznego zakończenia?

Fallout: New Vegas ma kilka głównych zakończeń, które znacznie różnią się od siebie i każde z nich zostawia Mojave w innym stanie i z innymi siłami działającymi w regionie. Do tego liczą się też pomniejsze decyzje, które także wpływają na losy poszczególnych ugrupowań. Już same zwiastuny Fallouta zaświeciły czerwone lampki w głowach fanów. Pojawił się w nich m.in. Legion Cezara czy Królowie, a zatem gang naśladowców Elvisa Presleya, ale... w formie ghuli, co w grze nie miało miejsca. Wszystko to skłania fanów do zadawania sobie pytania - które z zakończeń jest kanoniczne?

Okazuje się, że... żadne. I jednocześnie każde. Showrunnerka Geneva Robertson-Dworet w rozmowie z CBR przyznała, że zastanawiano się nad tą kwestią, ale twórcy chcieli uhonorować wszystkich graczy. Darzą New Vegas wielką miłością i nie chcieli wpływać na postrzeganie tej gry przez fanów. Jak to wytłumaczono? W bardzo prosty sposób - mianowicie Pustkowia rządzą się swoimi prawami. To świat po apokalipsie, w którym nie ma mediów, prasy ani niczego podobnego. Informacje przekazywane są z ust do ust, a po drodze ulegają wielu zniekształceniom. Większość mieszkańców bazuje na plotkach niż pewnych wieściach. To oznacza, że jedna osoba może stwierdzić, że to Republika Nowej Kalifornii ma kontrolę nad Zaporą Hoovera, a inna uznać, że na pewno władzę posiada Legion Cezara.

To na pewno ryzykowne podejście z racji możliwego powstania luk fabularnych czy zaprzeczania wydarzeniom z serii gier, co fani zauważyli właśnie w kontekście gangu Królów. Pozostaje czekać do premiery na to, żeby przekonać się na własne skórze, co przygotowali twórcy serialowego Fallouta.

Inną zagadką jest tożsamość postaci granej przez Macaulaya Culkina. W zwiastunie dało się go zobaczyć w pancerzu Legionu. Showrunnerka to potwierdziła i dodała, że Legion jest szczególnie interesującą frakcją z racji tego, że choć posługuje się barbarzyńskimi metodami, to wielu jego przedstawicieli jest "myślicielami" i "intelektualistami".

Macaulay jest w Legionie. Miał bardzo ciekawy pomysł na granie tej postaci. Widział go jako "intelektualistę". Czasem w grze spotykasz postaci należące do Legionu, które takie są. To jest właśnie ciekawe i przerażające w tej frakcji. Cezar z gier jest "myślicielem", choć robi bardzo niemoralne rzeczy.

Ostatnie zdanie wzbudziło więcej spekulacji. Showrunnerka bezpośrednio stwierdziła, że postać Culkina, tak samo jak Cezar w grach, są myślicielami. Nie jest to jednoznaczne potwierdzenie tego, że aktor wcieli się właśnie w Cezara, ale zdaje się sugerować coś podobnego. Kwestia jego tożsamości to tajemnica również z powodu, o którym napisaliśmy wyżej. Cezar z New Vegas może bowiem umrzeć w zależności od decyzji podjętych przez gracza. Jest też starszym mężczyzną, więc Culkin nie pasuje do tej roli - szczególnie, że od czasu wydarzeń z gry minęło piętnaście lat. Jeśli jest on Cezarem, to prawdopodobnie następcą tego, którego znamy z gier.

