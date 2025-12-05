Romeo is a Dead Man z konkretną datą debiutu. Twórcy żartują z opóźnienia premiery GTA 6

fot. Grasshopper Manufacture

Romeo is a Dead Man, nowa gra od zespołu Grasshopper Manufacture, doczekała się konkretnej daty premiery. Produkcja zadebiutuje 11 lutego 2026 roku, a jej twórca, Goichi „Suda51” Suda, zażartował, że początkowo planowano wypuścić ten tytuł w tym samym dniu co Grand Theft Auto 6, jednak po kolejnym opóźnieniu premiery zdecydowano się na wcześniejsze wydanie własnego dzieła.

Ogłoszeniu towarzyszy nowy, szalony i pełen akcji zwiastun. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Romeo is a Dead Man - o czym jest gra?

Głównym bohaterem Romeo is a Dead Man jest Romeo Stargazer, zawieszony między życiem a śmiercią agent FBI zajmujący się sprawami czasu i przestrzeni. Jego zadaniem jest polowanie na najgroźniejszych przestępców w multiwersum. Gra ma być najbrutalniejszym projektem, za który odpowiada Suda51, a podczas walk gracze będą mogli korzystać zarówno z broni białej, jak i palnej.