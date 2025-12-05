Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Romeo is a Dead Man z konkretną datą debiutu. Twórcy żartują z opóźnienia premiery GTA 6

Suda51 zapowiada, że Romeo is a Dead Man to najbrutalniejszy projekt w jego karierze. Produkcja ma już konkretną datę premiery i doczekała się nowego zwiastuna z rozgrywką.
placeholder
Reklama
placeholder
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  data premiery 
romeo is a dead man zwiastun Suda51
Romeo is a Dead Man fot. Grasshopper Manufacture
Reklama

Romeo is a Dead Man, nowa gra od zespołu Grasshopper Manufacture, doczekała się konkretnej daty premiery. Produkcja zadebiutuje 11 lutego 2026 roku, a jej twórca, Goichi „Suda51” Suda, zażartował, że początkowo planowano wypuścić ten tytuł w tym samym dniu co Grand Theft Auto 6, jednak po kolejnym opóźnieniu premiery zdecydowano się na wcześniejsze wydanie własnego dzieła.

Ogłoszeniu towarzyszy nowy, szalony i pełen akcji zwiastun. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Romeo is a Dead Man - o czym jest gra?

Głównym bohaterem Romeo is a Dead Man jest Romeo Stargazer, zawieszony między życiem a śmiercią agent FBI zajmujący się sprawami czasu i przestrzeni. Jego zadaniem jest polowanie na najgroźniejszych przestępców w multiwersum. Gra ma być najbrutalniejszym projektem, za który odpowiada Suda51, a podczas walk gracze będą mogli korzystać zarówno z broni białej, jak i palnej.

Źródło: youtube.com, videogameschronicle.com

Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  data premiery 
romeo is a dead man zwiastun Suda51
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Najnowsze

1 Wichrowe wzgórza (2026)
-

To może być „Titanic tego pokolenia”. Margot Robbie zdradza szczegóły swojego nowego filmu

2 Rock'Em Sock'Em Robots
-

Vin Diesel kręci film o robotach bokserach. Mattel stawia na kolejną markę

3 Power Rangers
-

Power Rangers powrócą! Twórcy serialu Percy Jackson potwierdzają: "Plotka jest prawdziwa"

4 Diablo 4: Sezon Boskiej Interwencji
-

Duże zmiany w Sezonie Boskiej Interwencji w Diablo 4. Bardziej wymagający wrogowie i powrót Azmodana

5 Pięć koszmarnych nocy 2
-

Koszmarne recenzje Pięciu koszmarnych nocy 2. To jeden z najgorszych sequeli w historii

6 Wonder Woman
-

Gal Gadot uczciła 12. rocznicę obsadzenia jej w roli Wonder Woman. Nagranie próbne z Benem Affleckiem

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s24e10

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s16e19

SpongeBob Kanciastoporty

s16e18

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e234

Moda na sukces

s33e10

The Graham Norton Show

s42e65

s2025e237

Anderson Cooper 360

s2025e241

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Co. Za. Radość

03

gru

Film

Co. Za. Radość
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Gabriel Luna
Gabriel Luna

ur. 1982, kończy 43 lat

Maciej Musiałowski
Maciej Musiałowski

ur. 1993, kończy 32 lat

Amy Acker
Amy Acker

ur. 1976, kończy 49 lat

Paula Patton
Paula Patton

ur. 1975, kończy 50 lat

Tamara Feldman
Tamara Feldman

ur. 1980, kończy 45 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

8

Kuchenne rewolucje: Warszawa - restauracja Galop. Dalsze losy, adres, menu

9

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

10

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV