Zaplątani - kandydatki do roli Roszpunki. Na liście są 4 nazwiska, ale jest jedna faworytka

Nexus Point News uruchomiło nowy segment Nexus Off The Record, w którym dzieli się insiderskimi doniesieniami z branży rozrywkowej. Tym razem serwis ma informacje na temat aktorskiej adaptacji hitu Zaplątani. Jak wiemy, Disney aktualnie prowadzi przesłuchania do roli Roszpunki. W związku z tym Nexus podzielił się listą najmocniejszych w tej chwili kandydatek.
Zaplątani - kandydatki do roli Roszpunki
- Sadie Sink. Zyskała popularność dzięki roli Max w Stranger Things. Już teraz podjęła współpracę z Marvelem przy filmach Avengers: Doomsday i Spider-Man: Całkiem nowy dzień, a stąd tylko jeden krok do Disneya.
- Mckenna Grace. Była jedną z najpopularniejszych dziecięcych aktorek, a teraz powoli wkracza w świat dorosłych ról. W n2026 roku ma pojawić się w filmach Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek i Krzyk 7. Wizualnie pasuje też do animowanej wersji Roszpunki.
- Emma Myers. Stała się sławna dzięki hitowi Wednesday, w którym wciela się w Enid. Grała również w takich produkcjach jak Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki i Minecraft: Film.
- Isabel May. Najbardziej znana z serialu 1883. W 2026 roku zobaczymy ją w horrorze Krzyk 7.
Nie wiadomo, czy wszystkie brały udział w przesłuchaniu, ale ponoć nazwisko każdej z nich padało w wewnętrznych rozmowach Disneya. Nexus donosi również, że zdecydowanie najczęściej mówi się o Sadie Sinki w roli Roszpunki, więc na razie gwiazda Stranger Things wydaje się mieć największe szanse.
Warto jednak pamiętać, że samo Nexus Point News podkreśla, by podchodzić do tych informacji z przymrużeniem oka. Nawet jeśli pochodzą ze sprawdzonych źródeł i są prawdziwe w trakcie publikacji, to sprawy zakulisowe stale ulegają zmianie – wymienia się aktorów, przerabia scenariusze, przesuwa daty premier. Nexus Off The Record pokrywa więc doniesienia i plotki, których nie można jeszcze potwierdzić na sto procent.
Dajcie znać, którą z wymienionych aktorek chcielibyście zobaczyć w roli Roszpunki w aktorskiej wersji Zaplątanych!
Źródło: www.nexuspointnews.com