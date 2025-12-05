Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Zaplątani - kandydatki do roli Roszpunki. Na liście są 4 nazwiska, ale jest jedna faworytka

Kto zagra Roszpunkę w aktorskiej wersji hitu Zaplątani? Nexus opublikował listę z czterema nazwiska, z czego dwie gwiazdy znacie z nawiększych hitów Netflixa. Jedna kandydatka jest jednak ewidentnie faworytką.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  zaplątani 
Disney
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Sadie Sink materiały prasowe
Reklama

Nexus Point News uruchomiło nowy segment Nexus Off The Record, w którym dzieli się insiderskimi doniesieniami z branży rozrywkowej. Tym razem serwis ma informacje na temat aktorskiej adaptacji hitu Zaplątani. Jak wiemy, Disney aktualnie prowadzi przesłuchania do roli Roszpunki. W związku z tym Nexus podzielił się listą najmocniejszych w tej chwili kandydatek.

Zaplątani - kandydatki do roli Roszpunki

  • Sadie Sink. Zyskała popularność dzięki roli Max w Stranger Things. Już teraz podjęła współpracę z Marvelem przy filmach Avengers: Doomsday i Spider-Man: Całkiem nowy dzień, a stąd tylko jeden krok do Disneya. 
  • Mckenna Grace. Była jedną z najpopularniejszych dziecięcych aktorek, a teraz powoli wkracza w świat dorosłych ról. W n2026 roku ma pojawić się w filmach Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek i Krzyk 7. Wizualnie pasuje też do animowanej wersji Roszpunki. 
  • Emma Myers. Stała się sławna dzięki hitowi Wednesday, w którym wciela się w Enid. Grała również w takich produkcjach jak Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynkiMinecraft: Film
  • Isabel May. Najbardziej znana z serialu 1883. W 2026 roku zobaczymy ją w horrorze Krzyk 7

Nie wiadomo, czy wszystkie brały udział w przesłuchaniu, ale ponoć nazwisko każdej z nich padało w wewnętrznych rozmowach Disneya. Nexus donosi również, że zdecydowanie najczęściej mówi się o Sadie Sinki w roli Roszpunki, więc na razie gwiazda Stranger Things wydaje się mieć największe szanse. 

Warto jednak pamiętać, że samo Nexus Point News podkreśla, by podchodzić do tych informacji z przymrużeniem oka. Nawet jeśli pochodzą ze sprawdzonych źródeł i są prawdziwe w trakcie publikacji, to sprawy zakulisowe stale ulegają zmianie – wymienia się aktorów, przerabia scenariusze, przesuwa daty premier. Nexus Off The Record pokrywa więc doniesienia i plotki, których nie można jeszcze potwierdzić na sto procent.

Dajcie znać, którą z wymienionych aktorek chcielibyście zobaczyć w roli Roszpunki w aktorskiej wersji Zaplątanych!

Źródło: www.nexuspointnews.com

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  zaplątani 
Disney
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,7

2010
Zaplątani
Oglądaj TERAZ Zaplątani Komedia
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Netflix logo
-

OFICJALNIE: Netflix przejmuje Warner Bros. Hollywood panikuje, pilny list wysłany do Kongresu

2 Romeo is a Dead Man
-

Romeo is a Dead Man z konkretną datą debiutu. Twórcy żartują z opóźnienia premiery GTA 6

3 Wichrowe wzgórza (2026)
-

To może być „Titanic tego pokolenia”. Margot Robbie zdradza szczegóły swojego nowego filmu

4 Rock'Em Sock'Em Robots
-

Vin Diesel kręci film o robotach bokserach. Mattel stawia na kolejną markę

5 Power Rangers
-

Power Rangers powrócą! Twórcy serialu Percy Jackson potwierdzają: "Plotka jest prawdziwa"

6 Diablo 4: Sezon Boskiej Interwencji
-

Duże zmiany w Sezonie Boskiej Interwencji w Diablo 4. Bardziej wymagający wrogowie i powrót Azmodana

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s24e10

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s16e19

SpongeBob Kanciastoporty

s16e18

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e234

Moda na sukces

s33e10

The Graham Norton Show

s42e65

s2025e237

Anderson Cooper 360

s2025e241

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Co. Za. Radość

03

gru

Film

Co. Za. Radość
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Gabriel Luna
Gabriel Luna

ur. 1982, kończy 43 lat

Maciej Musiałowski
Maciej Musiałowski

ur. 1993, kończy 32 lat

Amy Acker
Amy Acker

ur. 1976, kończy 49 lat

Paula Patton
Paula Patton

ur. 1975, kończy 50 lat

Tamara Feldman
Tamara Feldman

ur. 1980, kończy 45 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

8

Kuchenne rewolucje: Warszawa - restauracja Galop. Dalsze losy, adres, menu

9

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

10

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV