Zaplątani - kandydatki do roli Roszpunki. Na liście są 4 nazwiska, ale jest jedna faworytka

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Nexus Point News uruchomiło nowy segment Nexus Off The Record, w którym dzieli się insiderskimi doniesieniami z branży rozrywkowej. Tym razem serwis ma informacje na temat aktorskiej adaptacji hitu Zaplątani. Jak wiemy, Disney aktualnie prowadzi przesłuchania do roli Roszpunki. W związku z tym Nexus podzielił się listą najmocniejszych w tej chwili kandydatek.

Zaplątani - kandydatki do roli Roszpunki

Nie wiadomo, czy wszystkie brały udział w przesłuchaniu, ale ponoć nazwisko każdej z nich padało w wewnętrznych rozmowach Disneya. Nexus donosi również, że zdecydowanie najczęściej mówi się o Sadie Sinki w roli Roszpunki, więc na razie gwiazda Stranger Things wydaje się mieć największe szanse.

Warto jednak pamiętać, że samo Nexus Point News podkreśla, by podchodzić do tych informacji z przymrużeniem oka. Nawet jeśli pochodzą ze sprawdzonych źródeł i są prawdziwe w trakcie publikacji, to sprawy zakulisowe stale ulegają zmianie – wymienia się aktorów, przerabia scenariusze, przesuwa daty premier. Nexus Off The Record pokrywa więc doniesienia i plotki, których nie można jeszcze potwierdzić na sto procent.

Dajcie znać, którą z wymienionych aktorek chcielibyście zobaczyć w roli Roszpunki w aktorskiej wersji Zaplątanych!