Randka w ciemno: oto co wiadomo o nowej odsłonie programu. Poznajcie szczegóły

Randka w ciemno w nowej odsłonie z pewnością dostarczy widzom wielu emocji. Poznajcie szczegóły.
Randka w ciemno powraca do telewizji po dwudziestu latach przerwy. W tej emocjonującej przygodzie liczy się tylko jedno: znalezienie prawdziwego uczucia. W każdym odcinku czekają nas dwie intrygujące rozgrywki, w których singiel lub singielka wybierze swoją potencjalną miłość spośród trzech kandydatów. Jak single dokonają tego wyboru?
Bez udziału social mediów, aplikacji randkowych, wirtualnych i powierzchownych znajomości. A jednie z wykorzystaniem zmysłu … słuchu! Uczestnicy nie mogą się zobaczyć, ale mogą się usłyszeć. Dzieli ich tylko ściana. Łączy rozmowa, emocje i ta szczypta niepewności, czy osoba, która kryje się za tajemniczym parawanem, będzie tą odpowiednią? Decyzja zapadnie wyłącznie na podstawie dyskusji i odpowiedzi udzielonych w studio – bez możliwości zobaczenia osób po drugiej stronie. Dopiero po podjęciu tej wyczekiwanej decyzji – nastąpi ekscytujący moment spotkania twarzą w twarz. Po rozsunięciu tajemniczego parawanu - single będą mogli zobaczyć swoich wybranków!
Czy można się zakochać bez patrzenia sobie w oczy? Z pewnością w poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie, niezawodnym wsparciem dla uczestników będzie gospodarz programu - Piotr Gąsowski. Doświadczony aktor, konferansjer i prowadzący telewizyjny, od lat obecny na polskiej scenie rozrywkowej. Znany z charyzmy, błyskotliwego poczucia humoru oraz umiejętności swobodnego prowadzenia rozmów. Z powodzeniem łączy profesjonalizm z naturalnością. W roli gospodarza Randki w ciemno towarzyszy uczestnikom w odkrywaniu siebie nawzajem, ułatwia nawiązywanie relacji i wspiera w podejmowaniu decyzji, jednocześnie dostarczając widzom autentycznych emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Dzięki swojemu doświadczeniu i wyjątkowej osobowości wnosi do programu atmosferę otwartości, energii i dobrego humoru. O swojej roli w show Piotr Gąsowski mówi tak:
Tak będzie wyglądała nowa Randka w ciemno
Randka w ciemno zyskała nową oprawę, w postaci nowoczesnego studia. Połączenie granatu i pomarańczy daje odbiór harmonijny i energetyczny, gdzie granat wprowadza spokój i elegancję, a pomarańcz dodaje świeżości, optymizmu i dynamizmu. Wspomniane kolory przyciągają wzrok do centralnego punktu sceny, którą dzieli słynny już parawan. Wygodne fotele dla uczestników również wpasowują się w stylistykę nowoczesnego apartamentu. Panoramiczne okna z widokiem na rozświetlone miasto nadają całości wielkomiejskiego klimatu, a stylowe dodatki – lampy, stoliki i elementy dekoracyjne – tworzą przytulny i jednocześnie efektowny wystrój. Studio zaprojektowano tak, by łączyło telewizyjny rozmach z atmosferą sprzyjającą szczerym rozmowom i emocjom. Taka aranżacja studia stwarza kandydatom przyjazne oraz nieco bardziej intymne warunki do tego, by mogli lepiej się poznać.
Kulisy będą nowym rozdział w historii programu. To właśnie tutaj uczestnicy udają się zaraz po tym, jak singiel lub singielka dokona wyboru swojego partnera. Z dala od zgiełku studia i kamer skierowanych na nich podczas nagrań. To tu mają chwilę na oddech i pierwszą, szczerą rozmowę sam na sam. W klimatycznym retro vanie mogą podzielić się swoimi emocjami i wrażeniami oraz zrobić pierwszy krok ku bliższemu poznaniu się. Ten pojazd od dekad kojarzony jest z wolnością, spontanicznymi podróżami i odkrywaniem świata. Jego symbolika doskonale wpisuje się w ideę programu, w którym każda relacja jest ekscytującą podróżą w nieznane. Dla par połączonych przez Randkę w ciemno van staje się punktem wyjścia do dalszej, prawdziwej historii, rozwijanej już poza światłem reflektorów. To od nich zależy, dokąd zaprowadzi ich ta przygoda i jaką opowieść stworzą wspólnie w prawdziwym życiu.
Randka w ciemno: kto będzie narratorem w programie?
W nowej odsłonie programu Randka w ciemno rolę narratora będzie pełnić Kamila Ryciak. To charyzmatyczna dziennikarka i prezenterka radiowa, której charakterystyczny głos i poczucie humoru od lat towarzyszą słuchaczom i widzom. Z lekkością, błyskotliwym komentarzem i dużą dawką dystansu będzie opisywać uczestników, podsumowywać ich wybory i dodawać każdej scenie wyjątkowego kolorytu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w mediach i naturalnemu talentowi do opowiadania historii - Kamila wprowadzi do programu energię, świeżość i element zabawy, jednocześnie pomagając widzom lepiej poznać bohaterów randkowych zmagań.
Randka w ciemno: gdzie i kiedy oglądać?
Program Randka w ciemno można oglądać od soboty 4 października 2025 roku o 16:30 na antenie Polsatu. Kolejne epizody będą emitowane co tydzień. Format liczy 12 odcinków.
Źródło: Materiały prasowe Polsat