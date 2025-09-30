Randka w ciemno: oto co wiadomo o nowej odsłonie programu. Poznajcie szczegóły

fot. materiały prasowe Polsat

Randka w ciemno powraca do telewizji po dwudziestu latach przerwy. W tej emocjonującej przygodzie liczy się tylko jedno: znalezienie prawdziwego uczucia. W każdym odcinku czekają nas dwie intrygujące rozgrywki, w których singiel lub singielka wybierze swoją potencjalną miłość spośród trzech kandydatów. Jak single dokonają tego wyboru?

Bez udziału social mediów, aplikacji randkowych, wirtualnych i powierzchownych znajomości. A jednie z wykorzystaniem zmysłu … słuchu! Uczestnicy nie mogą się zobaczyć, ale mogą się usłyszeć. Dzieli ich tylko ściana. Łączy rozmowa, emocje i ta szczypta niepewności, czy osoba, która kryje się za tajemniczym parawanem, będzie tą odpowiednią? Decyzja zapadnie wyłącznie na podstawie dyskusji i odpowiedzi udzielonych w studio – bez możliwości zobaczenia osób po drugiej stronie. Dopiero po podjęciu tej wyczekiwanej decyzji – nastąpi ekscytujący moment spotkania twarzą w twarz. Po rozsunięciu tajemniczego parawanu - single będą mogli zobaczyć swoich wybranków!

Piotr Gąsowski o nowej Randce w ciemno

Czy można się zakochać bez patrzenia sobie w oczy? Z pewnością w poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie, niezawodnym wsparciem dla uczestników będzie gospodarz programu - Piotr Gąsowski. Doświadczony aktor, konferansjer i prowadzący telewizyjny, od lat obecny na polskiej scenie rozrywkowej. Znany z charyzmy, błyskotliwego poczucia humoru oraz umiejętności swobodnego prowadzenia rozmów. Z powodzeniem łączy profesjonalizm z naturalnością. W roli gospodarza Randki w ciemno towarzyszy uczestnikom w odkrywaniu siebie nawzajem, ułatwia nawiązywanie relacji i wspiera w podejmowaniu decyzji, jednocześnie dostarczając widzom autentycznych emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Dzięki swojemu doświadczeniu i wyjątkowej osobowości wnosi do programu atmosferę otwartości, energii i dobrego humoru. O swojej roli w show Piotr Gąsowski mówi tak:

Tak, jak w programach typu “Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, bądź “Taniec z Gwiazdami”, wzrusza mnie talent wykonawców, tak w przypadku “Randki w ciemno”, wzrusza mnie prawda uczestników i autentyczność ich emocji. Jeśli, natomiast, ktoś tylko odgrywa wzruszenie, albo chce być przesadnie zabawny, to do mojego serca nie trafia i myślę, iż do serc widzów też nie. Poza tym, oprócz tego, iż w tym programie jestem prowadzącym, to poza nim, jestem też zawodowym aktorem i dlatego trudno jest mnie nabrać na takie „wzruszenia”. Najwspanialsze, a jednocześnie, najbardziej poruszające jest to, że ktoś, tak po prostu i po ludzku, czegoś lub kogoś się wstydzi, ale jednocześnie, na naszych oczach ten wstyd próbuje przełamać. Dlatego, często, takie „urocze zakłopotanie” jest crème de la crème tego programu. Zdarzyło mi się parę razy, uronić łezkę, a nawet parę łezek, kiedy poczułem, że między parą uczestników, naprawdę, „zaiskrzyło”. Było, bowiem, kilkoro takich uczestników, którym bardzo gorąco kibicowałem, ciesząc się w duchu, kiedy wychodzili ze studia jako para, albo smucąc się, kiedy tak się nie zadziało. Oczywiście, tego drugiego stanu, nie dawałem po sobie poznać … bo przecież jestem aktorem ( śmiech)! Jestem przekonany, iż widzowie będą odczuwać bardzo podobnie jak ja, ponieważ od samego początku, każdego odcinka, będą w „uprzywilejowanej” sytuacji, widząc wszystko, co się dzieje, po obu stronach słynnego, „randkowego” wachlarza. Jak widać, zatem, w „Randce w ciemno” nie zabraknie emocji i to takich emocji…niewyreżyserowanych! To jest, w „Randce w ciemno” najwspanialsze i najważniejsze, ponieważ trudno jest wyreżyserować …prawdziwe uczucia!

Tak będzie wyglądała nowa Randka w ciemno

Randka w ciemno zyskała nową oprawę, w postaci nowoczesnego studia. Połączenie granatu i pomarańczy daje odbiór harmonijny i energetyczny, gdzie granat wprowadza spokój i elegancję, a pomarańcz dodaje świeżości, optymizmu i dynamizmu. Wspomniane kolory przyciągają wzrok do centralnego punktu sceny, którą dzieli słynny już parawan. Wygodne fotele dla uczestników również wpasowują się w stylistykę nowoczesnego apartamentu. Panoramiczne okna z widokiem na rozświetlone miasto nadają całości wielkomiejskiego klimatu, a stylowe dodatki – lampy, stoliki i elementy dekoracyjne – tworzą przytulny i jednocześnie efektowny wystrój. Studio zaprojektowano tak, by łączyło telewizyjny rozmach z atmosferą sprzyjającą szczerym rozmowom i emocjom. Taka aranżacja studia stwarza kandydatom przyjazne oraz nieco bardziej intymne warunki do tego, by mogli lepiej się poznać.

Kulisy będą nowym rozdział w historii programu. To właśnie tutaj uczestnicy udają się zaraz po tym, jak singiel lub singielka dokona wyboru swojego partnera. Z dala od zgiełku studia i kamer skierowanych na nich podczas nagrań. To tu mają chwilę na oddech i pierwszą, szczerą rozmowę sam na sam. W klimatycznym retro vanie mogą podzielić się swoimi emocjami i wrażeniami oraz zrobić pierwszy krok ku bliższemu poznaniu się. Ten pojazd od dekad kojarzony jest z wolnością, spontanicznymi podróżami i odkrywaniem świata. Jego symbolika doskonale wpisuje się w ideę programu, w którym każda relacja jest ekscytującą podróżą w nieznane. Dla par połączonych przez Randkę w ciemno van staje się punktem wyjścia do dalszej, prawdziwej historii, rozwijanej już poza światłem reflektorów. To od nich zależy, dokąd zaprowadzi ich ta przygoda i jaką opowieść stworzą wspólnie w prawdziwym życiu.

Randka w ciemno: kto będzie narratorem w programie?

W nowej odsłonie programu Randka w ciemno rolę narratora będzie pełnić Kamila Ryciak. To charyzmatyczna dziennikarka i prezenterka radiowa, której charakterystyczny głos i poczucie humoru od lat towarzyszą słuchaczom i widzom. Z lekkością, błyskotliwym komentarzem i dużą dawką dystansu będzie opisywać uczestników, podsumowywać ich wybory i dodawać każdej scenie wyjątkowego kolorytu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w mediach i naturalnemu talentowi do opowiadania historii - Kamila wprowadzi do programu energię, świeżość i element zabawy, jednocześnie pomagając widzom lepiej poznać bohaterów randkowych zmagań.

Randka w ciemno: gdzie i kiedy oglądać?

Program Randka w ciemno można oglądać od soboty 4 października 2025 roku o 16:30 na antenie Polsatu. Kolejne epizody będą emitowane co tydzień. Format liczy 12 odcinków.