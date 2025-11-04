Reese Witherspoon nie pojawiała się w SNL przez prawie 15 lat. Zdradziła powód

Reese Witherspoon jest uważana za jedną z najbardziej znanych i wpływowych amerykańskich aktorek. Widzowie mogą kojarzyć ją z produkcji takich jak Legalna blondynka, Szkoła uwodzenia, The Morning Show czy Spacer po linie, której zawdzięcza zdobytego w 2005 roku Oscara w kategorii Najlepsza aktorka pierwszoplanowa. Cztery lata przed zdobyciem tej wyjątkowej statuetki aktorka miała okazję zadebiutować w roli prowadzącej w pierwszym odcinku programu Saturday Night Live, który został wyemitowany niedługo po atakach terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Później zniknęła z SNL na prawie 15 lat. W jednym z wywiadów wyznała, co było tego powodem.
Dlaczego Reese Witherspoon zniknęła z SNL?
Reese Witherspoon po latach zdobyła się na szczere wyznanie. Podczas swojej wizyty w podcaście Daxa Sheparda Armchair Expert aktorka wyznała, że źle wspomina swój debiut w SNL, ponieważ to wyzwanie okazało się to dla niej zbyt trudne. Miała wtedy tylko 24 lata:
Aktorka wspomniała też moment, w którym przed emisją odcinka zadzwonił do niej producent Lorne Michaels:
O tym, jak wyglądał jej debiut Reese Witherspoon w roli prowadzącej SNL, możecie przekonać się poniżej:
