Reese Witherspoon nie pojawiała się w SNL przez prawie 15 lat. Zdradziła powód

Reese Witherspoon jest uważana za jedną z najbardziej znanych i wpływowych amerykańskich aktorek. Widzowie mogą kojarzyć ją z produkcji takich jak Legalna blondynka, Szkoła uwodzenia, The Morning Show czy Spacer po linie, której zawdzięcza zdobytego w 2005 roku Oscara w kategorii Najlepsza aktorka pierwszoplanowa. Cztery lata przed zdobyciem tej wyjątkowej statuetki aktorka miała okazję zadebiutować w roli prowadzącej w pierwszym odcinku programu Saturday Night Live, który został wyemitowany niedługo po atakach terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Później zniknęła z SNL na prawie 15 lat. W jednym z wywiadów wyznała, co było tego powodem.

Dlaczego Reese Witherspoon zniknęła z SNL?

Reese Witherspoon po latach zdobyła się na szczere wyznanie. Podczas swojej wizyty w podcaście Daxa Sheparda Armchair Expert aktorka wyznała, że źle wspomina swój debiut w SNL, ponieważ to wyzwanie okazało się to dla niej zbyt trudne. Miała wtedy tylko 24 lata:

Dałabym zero gwiazdek. Nie polecam. To była po prostu zbyt duża odpowiedzialność dla 24-latki (...) Miałam też dziecko. Roczne dziecko. Byłam młodą mamą. (...) Jeśli jednak mnie znasz, dobrze wiesz, że jak mówię, że coś zrobię, to zrobię to. Musiała wydarzyć się prawdziwa katastrofa, ale zrobiliśmy to [odcinek SNL] i było dobrze.

Aktorka wspomniała też moment, w którym przed emisją odcinka zadzwonił do niej producent Lorne Michaels:

Lorne Michaels zadzwonił do mnie i powiedział: Naprawdę chcę, żebyś się pojawiła. Naprawdę, naprawdę tego potrzebuję. Będzie tu Rudy Giuliani. Wszyscy strażacy też tu będą. Paul Simon zaśpiewa. Potrzebuję tylko żebyś wyszła i zrobiła coś lekkiego i powiedziała Ameryce, że znów musi zacząć się śmiać i musimy odzyskać ducha narodowego.

