Znani aktorzy reklamowali alkohol. Jest akt oskarżenia

fot. IMDb / Wikimedia Commons: Fryta 73

W sierpniu 2025 roku nastąpił przełom w sprawie reklam alkoholu przez celebrytów. Kuba Wojewódzki za udział w takiej właśnie reklamie, która była udostępniana w mediach społecznościowych, na początku tego miesiąca został skazany prawomocnym wyrokiem i ukarany przez sąd grzywną w wysokości 400 tysięcy złotych. Akt oskarżenia wobec dziennikarza został skierowany przez Prokuraturę Okręgową do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia już w kwietniu 2023 roku. Zarzuty w tej samej sprawie usłyszeli wówczas również Janusz Palikot oraz Tomasz Czechowski. W listopadzie 2024 roku Wojewódzki - podobnie jak Palikot - nie przyznał się do winy. Odmówił też ujawnienia prokuraturze swoich dochodów i stanu majątku. Sąd dysponował jednak jego deklaracjami podatkowymi i uznał je za wystarczające do uiszczenia kary. Wyrok najpierw był nieprawomocny. Portalowi Pudelek udało się ustalić, że do uprawomocnienia doszło w Sądzie Okręgowym w Warszawie 6 sierpnia 2025 roku. Wiadomo też, że w tej samej sprawie konsekwencje poniósł również Janusz Palikot, na którego sąd nałożył również karę finansową w wysokości 450 tysięcy złotych. Niewykluczone, że prawomocnym wyrokiem za jakiś czas zostaną skazani również znani aktorzy.

Magdalena C. i Bogusław L. z aktem oskarżenia za reklamowanie alkoholu

Prokuratura 8 sierpnia 2025 roku skierowała do sądu akt oskarżenia wobec aktorki Magdaleny C. i aktora Bogusława L. za nielegalną reklamę alkoholu. Taką informację 26 sierpnia przekazał portal Polityka. Przypomnijmy, że w Polsce za nielegalne reklamowanie alkoholu grozi obecnie kara grzywny od 10 000 do 500 000 złotych, a odpowiedzialność ponoszą nie tylko osoby udostępniające treści, ale też reklamodawca. Według ustaleń Polityki aktem oskarżenia w związku z tym objęci zostali również przedstawiciele zarządu alkoholowego giganta, co jest prawdziwym przełomem, gdyż w Polsce podobne procedery dotychczas były uprawiane bezkarnie.

Reklama alkoholu z udziałem Bogusława L. pojawiła się na początku czerwca 2025 roku i wywołała wówczas spore kontrowersje nie tylko ze względu na to, że aktor zachęcał w niej do spożywania popularnej marki piwa. Nie wszystkim spodobało się również to, że w tym samym czasie premiery doczekała się reklama banku z Bogusławem L., w której ten wykorzystał swój wizerunek w celu podkreślenia, że bank jest bliski każdemu Polakowi, niezależnie od tego, ile ma lat i jaki ma styl życia. O sprawie Magdaleny C. zrobiło się z kolei głośno już we wrześniu 2023 roku. Prokuratura przekazała wtedy, że aktorce został przedstawiony zarzut dotyczący okresu od czerwca do sierpnia 2023. Wbrew przepisowi art. 131 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, reklamowała wówczas w mediach społecznościowych napój alkoholowy w postaci wódki, rozpowszechniając jej znaki towarowe oraz symbole graficzne. Aktorka odmówiła wówczas składania wyjaśnień. Postępowanie wobec Magdaleny C. zostało wszczęte w wyniku zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożonego przez Jana Śpiewaka. Aktywista złożył również zawiadomienie w sprawie Kuby Wojewódzkiego i Janusza Palikota.