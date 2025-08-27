Reklama
placeholder

Znani aktorzy reklamowali alkohol. Jest akt oskarżenia

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia wobec aktora Bogusława L. i aktorki Magdaleny C. w związku z reklamowaniem przez nich napojów alkoholowych w mediach społecznościowych. Wcześniej prawomocnym wyrokiem w tej sprawie zostało skazanych dwóch innych celebrytów.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  akt oskarżenia 
reklama alkoholu
Cielecka Linda fot. IMDb / Wikimedia Commons: Fryta 73
Reklama

W sierpniu 2025 roku nastąpił przełom w sprawie reklam alkoholu przez celebrytów. Kuba Wojewódzki za udział w takiej właśnie reklamie, która była udostępniana w mediach społecznościowych, na początku tego miesiąca został skazany prawomocnym wyrokiem i ukarany przez sąd grzywną w wysokości 400 tysięcy złotych. Akt oskarżenia wobec dziennikarza został skierowany przez Prokuraturę Okręgową do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia już w kwietniu 2023 roku. Zarzuty w tej samej sprawie usłyszeli wówczas również Janusz Palikot oraz Tomasz Czechowski. W listopadzie 2024 roku Wojewódzki - podobnie jak Palikot - nie przyznał się do winy. Odmówił też ujawnienia prokuraturze swoich dochodów i stanu majątku. Sąd dysponował jednak jego deklaracjami podatkowymi i uznał je za wystarczające do uiszczenia kary. Wyrok najpierw był nieprawomocny. Portalowi Pudelek udało się ustalić, że do uprawomocnienia doszło w Sądzie Okręgowym w Warszawie 6 sierpnia 2025 roku. Wiadomo też, że w tej samej sprawie konsekwencje poniósł również Janusz Palikot, na którego sąd nałożył również karę finansową w wysokości 450 tysięcy złotych. Niewykluczone, że prawomocnym wyrokiem za jakiś czas zostaną skazani również znani aktorzy.

Magdalena C. i Bogusław L. z aktem oskarżenia za reklamowanie alkoholu

Prokuratura 8 sierpnia 2025 roku skierowała do sądu akt oskarżenia wobec aktorki Magdaleny C. i aktora Bogusława L. za nielegalną reklamę alkoholu. Taką informację 26 sierpnia przekazał portal Polityka. Przypomnijmy, że w Polsce za nielegalne reklamowanie alkoholu grozi obecnie kara grzywny od 10 000 do 500 000 złotych, a odpowiedzialność ponoszą nie tylko osoby udostępniające treści, ale też reklamodawca. Według ustaleń Polityki aktem oskarżenia w związku z tym objęci zostali również przedstawiciele zarządu alkoholowego giganta, co jest prawdziwym przełomem, gdyż w Polsce podobne procedery dotychczas były uprawiane bezkarnie. 

Reklama alkoholu z udziałem Bogusława L. pojawiła się na początku czerwca 2025 roku i wywołała wówczas spore kontrowersje nie tylko ze względu na to, że aktor zachęcał w niej do spożywania popularnej marki piwa. Nie wszystkim spodobało się również to, że w tym samym czasie premiery doczekała się reklama banku z Bogusławem L., w której ten wykorzystał swój wizerunek w celu podkreślenia, że bank jest bliski każdemu Polakowi, niezależnie od tego, ile ma lat i jaki ma styl życia. O sprawie Magdaleny C. zrobiło się z kolei głośno już we wrześniu 2023 roku. Prokuratura przekazała wtedy, że aktorce  został przedstawiony zarzut dotyczący okresu od czerwca do sierpnia 2023. Wbrew przepisowi art. 131 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, reklamowała wówczas w mediach społecznościowych napój alkoholowy w postaci wódki, rozpowszechniając jej znaki towarowe oraz symbole graficzne. Aktorka odmówiła wówczas składania wyjaśnień. Postępowanie wobec Magdaleny C. zostało wszczęte w wyniku zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożonego przez Jana Śpiewaka. Aktywista złożył również zawiadomienie w sprawie Kuby Wojewódzkiego i Janusza Palikota. 

Źródło: Polityka

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  akt oskarżenia 
reklama alkoholu
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 The Walking Dead: Daryl Dixon - 3. sezon
-

Nowe zdjęcia i klip z The Walking Dead: Daryl Dixon. 3. sezon to połączenia Tatooine z Don Kichotem

2 Planeta Singli 4: Wyspa
-

Polski hit wraca. Oto pierwszy zwiastun Planety Singli 4

3 Madame Web - box office: 100,5 milionów dolarów (budżet: 80-100 milionów dolarów)
-

Tych zdjęć z Madame Web nigdy nie widzieliśmy! Widok na superbohaterów zza kulis

4 Concord
-

Concord to cenna lekcja dla Sony? Szef PlayStation o głośnej porażce gry

5 Matriarch DC złoczyńca
-

Nowa przeciwniczka Wonder Women zachwyca: miecz, korona i potężne artefakty

6 Robert Downey Jr. - Ryan Reynolds
-

To nie Downey Jr. i Reynolds pokłócili się na planie hitu Marvela. Powód jest prosty

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Na sygnale: kiedy premiera nowego sezonu serialu? Już wiadomo

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 260-264. Co się wydarzy?

5

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

6

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

7

Taką kwotę 'zabiera się' wygranym w Milionerach. Wiedzieliście o tym podatku?

8

Natalia Janoszek w Big Brotherze. Weszła już do domu Wielkiego Brata

9

Znani aktorzy reklamowali alkohol. Jest akt oskarżenia

10

Sydney Sweeney odniosła się do krytyki mydła o zapachu… wody po jej kąpieli

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji dementuje

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji demen...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV