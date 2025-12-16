Gwiezdne Wojny trzeba rozruszać. Reżyser Ostatniego Jedi mówi czego nie robić
Rian Johnson wyreżyserował jeden z najbardziej kontrowersyjnych filmów ostatnich lat, czyli Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi. Pomimo podziału widzów, krytyki i hejtu reżyser wie, że nie można bać się rozruszania Star Wars. Mówi o tym w nowym wywiadzie.
Rian Johnson udzielił wywiadu portalowi Polygon w ramach promocji hitu Żywy czy martwy: Film z serii Na noże. Podczas rozmowy padł temat kontrowersyjnego Ostatniego Jedi. Nie tylko reżyser nadal broni swojego dzieła, ale podkreśla, że Gwiezdne Wojny trzeba rozruszać, a nie tworzyć bezpiecznie historie ze znajomymi elementami jak zawsze. Mówi wprost: twórcy nie mogą się bać podejmować ryzyka.
Gwiezdne Wojny według Riana Johnsona
Ostatni Jedi jednak przez ryzykowne decyzje Johnsona rozwścieczył fanów i widzów, stając się filmem, który podzielił ludzi na skrajne obozy. Wielu czuło się zdradzonych przez określone fabularne decyzje filmowca.
Czy zgadzacie się z jego zdaniem, że nie można się bać i Gwiezdne Wojny potrzebują więcej nowości i ryzyka w opowiadaniu historii? Dajcie znać w komentarzach.
Źródło: Polygon
