Gwiezdne Wojny trzeba rozruszać. Reżyser Ostatniego Jedi mówi czego nie robić

fot. Lucasfilm Ltd.

Reklama

Rian Johnson udzielił wywiadu portalowi Polygon w ramach promocji hitu Żywy czy martwy: Film z serii Na noże. Podczas rozmowy padł temat kontrowersyjnego Ostatniego Jedi. Nie tylko reżyser nadal broni swojego dzieła, ale podkreśla, że Gwiezdne Wojny trzeba rozruszać, a nie tworzyć bezpiecznie historie ze znajomymi elementami jak zawsze. Mówi wprost: twórcy nie mogą się bać podejmować ryzyka.

Gwiezdne Wojny według Riana Johnsona

- Dorastając jako fan Gwiezdnych Wojen, wiem coś o tym, gdy powstaje coś, co jest dla ciebie wyzwaniem, i wiem, jak wygląda sprzeciw wobec temu. Wiem, jak wygląda konflikt wewnętrzny w Star Wars, ale jednocześnie wiem, że najgorsze, co można zrobić, to podchodzić do tego w rękawiczkach. Najgorsze, co możesz zrobić, to bać się podjąć jakichkolwiek decyzji, które to rozruszają. Każdy film z Gwiezdnych Wojen wraca do Imperium, a potem wygląda to tak: coś rozjusza fanów, są wściekli, zaczynają się kłócić, rozmawiać o tym, a potem - dla wielu z nich - to się zmienia i zaczynają kochać dany tytuł, bo zmieniają o nim zdanie.

Ostatni Jedi jednak przez ryzykowne decyzje Johnsona rozwścieczył fanów i widzów, stając się filmem, który podzielił ludzi na skrajne obozy. Wielu czuło się zdradzonych przez określone fabularne decyzje filmowca.

Czy zgadzacie się z jego zdaniem, że nie można się bać i Gwiezdne Wojny potrzebują więcej nowości i ryzyka w opowiadaniu historii? Dajcie znać w komentarzach.