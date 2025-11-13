placeholder
Lewandowski jako Wolverine. Taką grafikę można zobaczyć na mieście

Robert Lewandowski po raz kolejny został bohaterem boiska. Kibice tym razem postanowili jednak zrobić wszystko, aby dowiedziały się o tym nie tylko osoby oglądające mecz, ale też całe miasto. Na ulicach Barcelony pojawiły się wyjątkowe wlepki z piłkarzem w przebraniu Wolverine'a.
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
robert lewandowski 
Wolverine
Robert Lewandowski i Wolverine fot. Wikimedia Commons; Sven Mandel / Marvel
Robert Lewandowski na początku listopada 2025 roku nie pozostawił wątpliwości co do tego, że zasługuje na miano jednego z najlepszych napastników współczesnego futbolu. W zakończonym wynikiem 4:2 meczu FC Barcelony przeciwko Celcie Vigo 37-latek osiągnął bowiem swój 26. hat-trick w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Tym samym wyprzedził Harry'ego Kane'a i został niekwestionowanym numerem jeden w tej kwestii. Po kolejnym wielkim sukcesie Lewandowski przekonał się, że może liczyć na wsparcie kibiców również poza boiskiem. 

Lewandowski jako Wolverine na wlepkach od kibiców

Robert Lewandowski znów został bohaterem - tym razem dosłownie. Hat-trick piłkarza  zrobił tak ogromne wrażenie na kibicach, że ci postanowili upamiętnić go również na ulicach Barcelony w sposób, który z pewnością pokochają fani Marvela. Od niedawna można tam spotkać wlepki przedstawiające Lewandowskiego przebranego za Wolverine'a. Na grafice widnieje również napis "never too old", czyli "nigdy za stary". Wlepki zdążyły już zrobić furorę w mediach społecznościowych. O tym, jak prezentuje się jedna z nich, możecie przekonać się poniżej:

Źródło: Instagram: @lewandowski9hero_

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
robert lewandowski 
Wolverine
