fot. Wikimedia Commons; Sven Mandel / Marvel

Reklama

Robert Lewandowski na początku listopada 2025 roku nie pozostawił wątpliwości co do tego, że zasługuje na miano jednego z najlepszych napastników współczesnego futbolu. W zakończonym wynikiem 4:2 meczu FC Barcelony przeciwko Celcie Vigo 37-latek osiągnął bowiem swój 26. hat-trick w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Tym samym wyprzedził Harry'ego Kane'a i został niekwestionowanym numerem jeden w tej kwestii. Po kolejnym wielkim sukcesie Lewandowski przekonał się, że może liczyć na wsparcie kibiców również poza boiskiem.

Lewandowski jako Wolverine na wlepkach od kibiców

Robert Lewandowski znów został bohaterem - tym razem dosłownie. Hat-trick piłkarza zrobił tak ogromne wrażenie na kibicach, że ci postanowili upamiętnić go również na ulicach Barcelony w sposób, który z pewnością pokochają fani Marvela. Od niedawna można tam spotkać wlepki przedstawiające Lewandowskiego przebranego za Wolverine'a. Na grafice widnieje również napis "never too old", czyli "nigdy za stary". Wlepki zdążyły już zrobić furorę w mediach społecznościowych. O tym, jak prezentuje się jedna z nich, możecie przekonać się poniżej: