Robert Redford: gwiazdy Hollywood żegnają legendę. Niektórzy pokazali archwialne zdjęcia

Robert Redford zmarł 16 września 2025 roku. Legendarny aktor na zawsze pozostanie w pamięci nie tylko widzów, ale też gwiazd Hollywood, które miały okazję z nim pracować i mogły liczyć na jego wsparcie. Spora częsć tych gwiazd pożegnała aktora w mediach społecznościowych.
Klaudia Woźniak
Zdjęcie Robert Redforda fot. IMDb
Robert Redford zmarł w wieku 89 lat. Informacja o śmierci legendarnego aktora obiegła media we wtorek 16 września 2025 roku. Cindi Berger, szefowa agencji PR-owej, która reprezentowała aktora, jako pierwsza podała, że tego samego dnia rano odszedł we śnie. Przyczyna śmierci nie jest jeszcze znana. Po śmierci Roberta Redforda w mediach społecznościowych pojawiło się wiele pożegnalnych spisów. Wśród nich nie zabrakło tych napisanych przez gwiazdy Hollywood, które miały okazję współpracować z aktorem.

Gwiazdy Hollywood żegnają Roberta Redforda

Robert Redford na zawsze pozostanie w pamięci widzów jako wybitny aktor, który zagrał niezliczoną ilość zapadających w pamięć ról. W swoich pożegnalnych wpisach znane osobowości zwróciły uwagę nie tylko na najlepsze produkcje z udziałem Redforda, ale też to, w jaki sposób odmienił branżę filmową. Przypomnijmy, że aktor wspierał twórców z pomocą  Sundance Institute, czyli swojej założonej w 1981 roku organizacji non-profit. Poniżej możecie zobaczyć wpisy niektórych z gwiazd Hollywood, które pożegnały Roberta Redforda:

Whoopi Goldberg

Roberta Redforda zdążyła pożegnać między innymi Whoopi Goldberg. Prowadząca programu The View rozpoczęła jego odcinek, dzieląc się wiadomością o śmierci aktora. Zaraz potem rozpoczęła panel dyskusyjny na temat swoich ulubionych filmów z jego udziałem. Whoopi Goldberg wymieniła między innymi swój ulubiony odcinek Strefy mroku z 1962 roku zatytułowany Nic w ciemności, w którym Redford grał uosobienie śmierci. 

Leonardo DiCaprio

Roberta Redforda zdążył pożegnać również Leonardo DiCaprio. W swoim oświadczeniu aktor zwrócił uwagę, że:

Jego niezachwiane zaangażowanie w ochronę naszej planety i inspirowanie do zmian dorównywało jego ogromnemu talentowi. Będzie wpływał na dalsze pokolenia. 

Lesli Linka Glatter

Reżyserka Lesli Linka Glatter, która pełni obecnie funkcję prezesa amerykańskiej Gildii Reżyserów Filmowych, w swoim oświadczeniu przekazała:

Wraz ze śmiercią Boba straciliśmy niezrównanego reżysera, aktora i ikonę kina niezależnego. Mistrzowski debiut reżyserski Boba w 1980 roku, film Zwyczajni ludzie, za który otrzymał nagrodę DGA [The Directors Guild of America Award] za wybitne osiągnięcie reżyserskie w filmie fabularnym, nie tylko rozpalił jego karierę, ale także pokazał jego zdolność do wydobywania z aktorów potężnych, poruszających kreacji. Każdego razu dawał się poznać jako mistrz w takich współczesnych klasykach, jak Rzeka życia czy Quiz Show, za który otrzymał nominację do nagrody DGA w 1994 roku, oraz Lwy dla owiec.

W dalszej części oświadczenia reżyserka wspomniała o tym, jak bardzo aktor wspierał filmowców:

Bob był również zagorzałym orędownikiem. Zawsze poszukiwał sposobów na wspieranie filmowców i rozwijanie sztuki opowiadania historii. Założony przez niego ponad 40 lat temu Sundance Institute ucieleśnia jego tradycję odwdzięczania się – kształtowania krajobrazu niezależnego kina i torowania drogi do usłyszenia bardziej zróżnicowanych głosów. Dzięki wieloletniemu zarządzaniu Festiwalem Filmowym Sundance stworzył miejsce, w którym niezależne kino mogło naprawdę rozkwitnąć. ​​Był gorącym zwolennikiem ochrony dziedzictwa filmowego, zasiadając w Board of Directors for The Film Foundation. Był również głęboko zaangażowany w komitet działań politycznych DGA i pomagał w kierowaniu jej działaniami legislacyjnymi. Cała społeczność DGA opłakuje śmierć Boba i jest mu na zawsze wdzięczna za jego wysiłki we wspieraniu pokoleń nowych filmowców.

Barbra Streisand

Roberta Redforda pożegnała także Barbra Streisand. Oto co napisała na swoim profilu na Instagramie:

Każdy dzień na planie filmu Tacy byliśmy był ekscytujący, intensywny i pełen czystej radości. Byliśmy tak skrajnymi przeciwieństwami: on pochodził ze świata koni, a ja miałam na nie alergię! Mimo to wciąż staraliśmy się dowiedzieć o sobie więcej, zupełnie jak bohaterowie filmu. Bob był charyzmatyczny, inteligentny, zawsze interesujący. Był też jednym z najlepszych aktorów w historii. Kiedy widziałam go po raz ostatni, przyszedł na lunch i rozmawialiśmy o sztuce. Postanowiliśmy wysłać sobie nawzajem nasze pierwsze rysunki. Był jedyny w swoim rodzaju i jestem bardzo wdzięczna, że miałam okazję z nim pracować.

Juliane Moore

Juliane Moore również opublikowała zdjęcie z aktorem na swoim profilu na Instagramie. Dołączyła do niego następujący opis:

Był pierwszą gwiazdą filmową, którą pokochałam. Moja siostra wysłała mi dziś rano to zdjęcie z #sundance – bardzo trudno mi było zachowywać się normalnie w jego obecności. #RIP Robert Redford. Wszyscy będziemy za Tobą tęsknić ❤️

Demi Moore

Pożegnalny wpis pojawił się również na profilu na Instagramie Demi Moore. Aktorka udostępniła fragment filmu Niemoralna propozycja z 1993 roku, w którym miała okazję zagrać u jego boku. Dołączyła do niego poniższy opis:

Świat stracił niesamowitego aktora, reżysera, męża, ojca, przyjaciela... Dziedzictwo Roberta będzie żyło wiecznie na wiele sposobów, a ja będę nosić w sercu te wszystkie wspomnienia, które nas łączyły. Co bym dała za jeszcze jeden taniec ♥️

Ethan Hawke

Ethan Hawke jest kolejną osobą, która podzieliła się wspólnym zdjęciem z aktorem w mediach społecznościowych. Gwiazdor dołączył do niego wpis:

Robert Redford, nasz największy orędownik kina niezależnego, nieustępliwy orędownik autentycznego opowiadania historii i zagorzały obrońca środowiska. Dziedzictwo Roberta pozostaje głęboko zakorzenione w naszej kulturze, przekształcone przez jego kunszt, aktywizm oraz założenie Instytutu i Festiwalu Filmowego Sundance. 

James Gunn

James Gunn pożegnał Roberta Redforda, publikując na swoim profilu na platformie X wpis, w którym wymienił ulubione filmy z jego udziałem:

Dorastałem na jego filmach: jego cichych, niewymuszonych kreacjach i wszechobecnym wdzięku. Był TĄ gwiazdą filmową i będzie nam go bardzo brakować. Spoczywaj w pokoju, Robercie. Jeśli chcesz obejrzeć produkcję z udziałem Redforda, który nie jest filmem Żądło ani Butch Cassidy, oto te, które uwielbiam: Trzy dni Kondora, Wszyscy ludzie prezydenta, Naturalny, Wszystko stracone, Zwyczajni ludzie, Brubaker, Jeremiah Johnson, Boso w parku, Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz, Kandydat.

Morgan Freeman

Do pożegnań dołączył się również Morgan Freeman, który wspomniał na swoim profilu na platformie X:

Są ludzie, z którymi na pewno się dogadasz. Po pracy z Robertem Redfordem przy filmie Brubaker w 1980 roku od razu się zaprzyjaźniliśmy. Możliwość ponownej praca z nim przy filmie Niedokończone życie była spełnieniem moich marzeń. Spoczywaj w pokoju, przyjacielu.

Źródło: The View / Instagram / X

Co o tym sądzisz?
