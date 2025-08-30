Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder

Rodzinka.pl: Maciej Musiał zaprasza na darmowy pokaz nowych odcinków. Zmieści się 1000 osób

Rodzinka.pl towarzyszyła widzom przez 9 lat, a telewizyjne powtórki cieszyły się równie dużą popularnością. Stworzenie kontynuacji lubianego serialu wydaje się być więc dobrą decyzją, a to, czy producentom się to udało, pierwsi widzowie będą mogli zweryfikować już 3 września.
placeholder
Reklama
placeholder
Marta Babadag
Marta Babadag
Tagi:  tvp2 
Rodzinka.pl fot. TVP
Reklama

Rodzinka.pl, familijny serial komediowy, który był emitowany na antenie TVP2 od 2 marca 2011 do 3 maja 2022 roku, przedstawiał perypetie rodziny Boskich - Natalii i Ludwika oraz ich trzech synów: Tomka Kuby i Kacperka, a także ich przyjaciół. Już w kwietniu ubiegłego roku pojawiły się plotki, że serial może doczekać się kontynuacji.

Rodzinka.pl: jest wideo z planu nowego sezonu. Adam Zdrójkowski pokazał dom Boskich >>

Teraz już wiemy, że powstały nowe odcinki Rodzinki.pl. Telewizyjna premiera 17. sezonu ma się odbyć od września 2025 roku na antenie TVP2, a przedpremierowo będzie można zobaczyć dwa odcinki już w środę, 3 września w Warszawie.

Maciej Musiał zaprasza na premierę

Maciek Musiał, który w serialu wcielał się w Tomka Boskiego, na swoim profilu na Instagramie umieścił zaproszenie dla wszystkich fanów na przedpremierowy pokaz dwóch odcinków nowego sezonu Rodzinki.pl. Pokaz odbędzie się pod gołym niebem przy Kinotece, która mieści się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Dla widzów dostępne będzie 1000 darmowych leżaków. Premiera zacznie się o godzinie 20:30

 

Aktor dodał:

będę ja i może ktoś z rodziny

co oznacza, że podczas premiery będzie można spotkać serialowych aktorów, a jego post skomentowały między innymi Małgorzata Kożuchowska (czyli Natalia Boska) i Vanessa Aleksander, która zagrała w nowym sezonie.

Rodzinka.pl - darmowy pokaz przed Kinoteką

Post Maćka Musiała na Instagramie ma już ponad 44 tysiące polubień, można więc liczyć na tłumy przed Pałacem Kultury.

Pokaz dwóch premierowych odcinków nowej Rodzinki.pl w środę 3 września od godziny 20:30 przed Pałacem Kultury i Nauki od strony Kinoteki.

 

Źródło: https://www.instagram.com/maciejmusial_official

Marta Babadag
Marta Babadag
Tagi:  tvp2 
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Avengers: Doomsday
-

Avengers: Doomsday to największy film braci Russo. Marvel jednak rozczarował

2 Epoka lodowcowa 5 - zdjęcie z filmu animowanego
-

Epoka lodowcowa 6 - wideo pokazuje oficjalny tytuł. Nowa postać ucieszy fanów

3 Spider-Man 4
-
Plotka

Spider-Man 4 z aż... 8 złoczyńcami. Punisher ma pomocniczkę - to Sadie Sink?

4 Mortal Kombat 2
-

Mortal Kombat 2 nie trafi do kin w 2025 roku. Warner Bros. zmienia plany!

5 marvel muppety
-

Avengersi z tak potężnym Thanosem jeszcze nie walczyli. Panna Piggy zdobyła Rękawicę Nieskończoności

6 Kadr z filmu DZIKI w reżyserii Macieja Kawulskiego
-

DZIKI - pierwsze zdjęcia. To epicki polski film kręcony tą samą kamerą, co Diuna

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Na sygnale: kiedy premiera nowego sezonu serialu? Już wiadomo

3
-

Głos Oli Filipek znamy od lat. Co warto o niej wiedzieć?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698. Co się wydarzy?

5

Znani aktorzy reklamowali alkohol. Jest akt oskarżenia

6

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

7

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

8

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Lanberry niedawno nagrała duet z Marylą Rodowicz. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

'Trump nie żyje' to viralowy trend w internecie. Jak się rozpoczął?

'Trump nie żyje' to viralowy trend w internecie. Jak się rozpoczął?

Selena Gomez już po wieczorze panieńskim! Pokazała zdjęcia

Selena Gomez już po wieczorze panieńskim! Pokazała zdjęcia

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV