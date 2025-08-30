Rodzinka.pl: Maciej Musiał zaprasza na darmowy pokaz nowych odcinków. Zmieści się 1000 osób

fot. TVP

Reklama

Rodzinka.pl, familijny serial komediowy, który był emitowany na antenie TVP2 od 2 marca 2011 do 3 maja 2022 roku, przedstawiał perypetie rodziny Boskich - Natalii i Ludwika oraz ich trzech synów: Tomka Kuby i Kacperka, a także ich przyjaciół. Już w kwietniu ubiegłego roku pojawiły się plotki, że serial może doczekać się kontynuacji.

Rodzinka.pl: jest wideo z planu nowego sezonu. Adam Zdrójkowski pokazał dom Boskich >>

Teraz już wiemy, że powstały nowe odcinki Rodzinki.pl. Telewizyjna premiera 17. sezonu ma się odbyć od września 2025 roku na antenie TVP2, a przedpremierowo będzie można zobaczyć dwa odcinki już w środę, 3 września w Warszawie.

Maciej Musiał zaprasza na premierę

Maciek Musiał, który w serialu wcielał się w Tomka Boskiego, na swoim profilu na Instagramie umieścił zaproszenie dla wszystkich fanów na przedpremierowy pokaz dwóch odcinków nowego sezonu Rodzinki.pl. Pokaz odbędzie się pod gołym niebem przy Kinotece, która mieści się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Dla widzów dostępne będzie 1000 darmowych leżaków. Premiera zacznie się o godzinie 20:30

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Maciej Musiał (@maciejmusial_official) ROZWIŃ ▼

Aktor dodał:

będę ja i może ktoś z rodziny

co oznacza, że podczas premiery będzie można spotkać serialowych aktorów, a jego post skomentowały między innymi Małgorzata Kożuchowska (czyli Natalia Boska) i Vanessa Aleksander, która zagrała w nowym sezonie.

Rodzinka.pl - darmowy pokaz przed Kinoteką

Post Maćka Musiała na Instagramie ma już ponad 44 tysiące polubień, można więc liczyć na tłumy przed Pałacem Kultury.

Pokaz dwóch premierowych odcinków nowej Rodzinki.pl w środę 3 września od godziny 20:30 przed Pałacem Kultury i Nauki od strony Kinoteki.