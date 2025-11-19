Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Roxie Węgiel i Kevin Mglej razem na wielkim ekranie

Roxie Węgiel i jej mąż Kevin Mglej niejednokrotnie udowodnili, że potrafią świetnie dogadywać się zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Wokalistka i autor piosenek jakiś czas temu postanowili spróbować swoich sił w branży filmowej. Kiedy będzie można obejrzeć ich nowy projekt?
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  miss moxy. kocia ekipa 
roxie węgiel dubbing roksana węgiel kevin mglej
Zdjęcie Roksany Węgiel i Kevina Mgleja fot. materiały prasowe
Reklama

Roxie Węgiel i Kevin Mglej są obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie. Jeszcze zanim wzięli ślub w 2024 roku, mieli okazję współpracować ze sobą w studiu nagraniowym, tworząc muzykę. Chyba nikt jednak nie spodziewał się, że jedna z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia i autor piosenek postanowią spróbować swoich sił również w świecie dubbingu. Ich głosy już wkrótce będzie można usłyszeć w animacji.

Roxie Węgiel i Kevin Mglej użyczyli głosów bohaterom Miss Moxy. Kocia ekipa

Roxie zamieniła się w kotkę Moxy. Z kolei Kevin da się poznać widzom jako Max, który nie widzi świata poza grami komputerowymi. Chłopak w kluczowym momencie pomaga Moxy i jej przyjaciołom w trudnej sytuacji. Wszystko to wydarzy się w pełnej humoru i zwrotów akcji animacji Miss Moxy. Kocia ekipa, która trafi do kin w całej Polsce 16 stycznia 2026 roku. Roxie Węgiel i Kevin Mglej pozostają zgodni co do tego, że jest to:

Bajka o tym, że razem można więcej. I to przesłanie jest bardzo bliskie również nam.

Oto co jeszcze Roxie Węgiel powiedziała odnośnie animacji:

Od razu urzekła mnie główna bohaterka – rezolutna, odważna i trochę zawadiacka Moxy. Jest w niej dużo tego, co kocham w kinie – energii i odwagi. Gdy dowiedziałam się, że film ma muzyczny charakter, po prostu nie mogłam odmówić. To połączenie przygody, humoru i dźwięków, które od razu zapadają w pamięć. A dubbing to zawsze świetna zabawa. Jeszcze lepsza – gdy robi się to z bliską osobą. Spędziliśmy z Kevinem pełen dobrej energii i zabawy czas w studio nagraniowym. Mogliśmy obserwować siebie nawzajem w zupełnie odmiennych rolach, z lekko zmienionymi głosami. Było to dla nas naprawdę ciekawe i inspirujące doświadczenie.

Kevin Mglej ma podobne zdanie:

Ta historia od razu zdobyła moje serce – przygodowy film pełen humoru i przesłania o zaufaniu i przyjaźni. No i Moxy – nie da się jej nie polubić. Super było spróbować czegoś nowego. To był mój debiut w dubbingu. Świetnie, że mogłem to zrobić u boku Roksany. Jeszcze lepiej było widzieć, jak nasze głosy ożywiają postaci na ekranie. Muszę przyznać, że w studiu bawiłem się przednio! Nie wiedziałem, że robienie dubbingu to takie fajne zajęcie. Mam nadzieję, że podołałem i że przede mną więcej takich projektów.

Zapowiedź Miss Moxy. Kocia ekipa możecie zobaczyć poniżej:

Źródło: Materiały prasowe

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  miss moxy. kocia ekipa 
roxie węgiel dubbing roksana węgiel kevin mglej
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Najnowsze

1
-

EA Sport F1 26 nie będzie. Zamiast tego gracze otrzymają coś innego

2 6. Jumanji: Przygoda w dżungli; 76%
-

Jumanji 4 - pierwsze zdjęcie zaskakuje. Miejsce akcji w końcu potwierdzone!

3 Diabelstwò
-

Premiera nowej powieści grozy Macieja Lewandowskiego

4 7. Melissa Gilbert poznała ważne życiowe wartości dzięki Michaelowi Landonowi. Gilbert dorastała na planie Domku na prerii pod okiem aktora. Mówiła: „Wchłonęłam tak wiele, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, czego się uczę - naprawdę ważnych życiowych lekcji o rodzinie, społeczności, tolerancji. Myślę, że wartości programu były absolutnie odzwierciedleniem wartości naszego lidera, Michaela Landona. On był tym człowiekiem, który wierzył, że ludzie zawsze noszą dobroć w sercu”.
-

Gwiazda Domku na prerii komentuje słowa Megyn Kelly o Jeffreyu Epsteinie. "Miałam 15 lat"

5 Draco, Lucjusz i Scorpius na jednym zdjęciu
-

Draco, Lucjusz i Scorpius na jednym zdjęciu. Tom Felton dziękuje „ojcu” i „synowi”

6 Kadr z aktorskiego filmu Vaiana
-

Aktorski remake Vaiany w ogniu krytyki. Disney zepsuł ten detal w wyglądzie bohaterki

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Kuchenne rewolucje: Wisła mon amour. Dalsze losy, adres, menu

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Jak najkorzystniej brać urlop w 2026? Kalendarz świąt i dni wolnych od pracy

Jak najkorzystniej brać urlop w 2026? Kalendarz świąt i dni wolnych od pracy

Koncert z k-popowymi hitami w Polsce. To pierwsze takie wydarzenie

Koncert z k-popowymi hitami w Polsce. To pierwsze takie wydarzenie

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozwiedli się. Sprawa odbyła się bez ich udziału

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozwiedli się. Sprawa odbyła się bez ich...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV