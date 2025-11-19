Roxie Węgiel i Kevin Mglej razem na wielkim ekranie

fot. materiały prasowe

Reklama

Roxie Węgiel i Kevin Mglej są obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie. Jeszcze zanim wzięli ślub w 2024 roku, mieli okazję współpracować ze sobą w studiu nagraniowym, tworząc muzykę. Chyba nikt jednak nie spodziewał się, że jedna z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia i autor piosenek postanowią spróbować swoich sił również w świecie dubbingu. Ich głosy już wkrótce będzie można usłyszeć w animacji.

Roxie Węgiel i Kevin Mglej użyczyli głosów bohaterom Miss Moxy. Kocia ekipa

Roxie zamieniła się w kotkę Moxy. Z kolei Kevin da się poznać widzom jako Max, który nie widzi świata poza grami komputerowymi. Chłopak w kluczowym momencie pomaga Moxy i jej przyjaciołom w trudnej sytuacji. Wszystko to wydarzy się w pełnej humoru i zwrotów akcji animacji Miss Moxy. Kocia ekipa, która trafi do kin w całej Polsce 16 stycznia 2026 roku. Roxie Węgiel i Kevin Mglej pozostają zgodni co do tego, że jest to:

Bajka o tym, że razem można więcej. I to przesłanie jest bardzo bliskie również nam.

Oto co jeszcze Roxie Węgiel powiedziała odnośnie animacji:

Od razu urzekła mnie główna bohaterka – rezolutna, odważna i trochę zawadiacka Moxy. Jest w niej dużo tego, co kocham w kinie – energii i odwagi. Gdy dowiedziałam się, że film ma muzyczny charakter, po prostu nie mogłam odmówić. To połączenie przygody, humoru i dźwięków, które od razu zapadają w pamięć. A dubbing to zawsze świetna zabawa. Jeszcze lepsza – gdy robi się to z bliską osobą. Spędziliśmy z Kevinem pełen dobrej energii i zabawy czas w studio nagraniowym. Mogliśmy obserwować siebie nawzajem w zupełnie odmiennych rolach, z lekko zmienionymi głosami. Było to dla nas naprawdę ciekawe i inspirujące doświadczenie.

Kevin Mglej ma podobne zdanie:

Ta historia od razu zdobyła moje serce – przygodowy film pełen humoru i przesłania o zaufaniu i przyjaźni. No i Moxy – nie da się jej nie polubić. Super było spróbować czegoś nowego. To był mój debiut w dubbingu. Świetnie, że mogłem to zrobić u boku Roksany. Jeszcze lepiej było widzieć, jak nasze głosy ożywiają postaci na ekranie. Muszę przyznać, że w studiu bawiłem się przednio! Nie wiedziałem, że robienie dubbingu to takie fajne zajęcie. Mam nadzieję, że podołałem i że przede mną więcej takich projektów.

Zapowiedź Miss Moxy. Kocia ekipa możecie zobaczyć poniżej: