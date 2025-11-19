Reklama
Tom Welling chciałby wcielić się w Batmana. Od Supermana do Mrocznego Rycerza?

Tom Welling, legenda Smallville, ujawnił, że jego wymarzoną rolą w nowym DCU byłby Batman. Aktor wspomniał też o braku Bruce'a Wayne'a w kultowym serialu.
Tomasz Hudyga
Tom Welling - Tajemnice Smallville Źródło: The CW
Tom Welling, kultowy odtwórca Clarka Kenta z serialu Smallville, niespodziewanie ujawnił, że jego wymarzoną rolą w nowym uniwersum DC byłby… Batman. Podczas panelu na Comic Con Liverpool aktor został zapytany, w jakiego superbohatera chciałby się wcielić, a jego odpowiedź była natychmiastowa i jednoznaczna: Batman. Aaron Ashmore (serialowy Jimmy Olsen), zaproponował, że mógłby zostać jego Robinem, na co Welling odpowiedział: „Poleciałbym z tobą w każdej chwili.”

Czemu Batman nie pojawił się w Smallville?

Choć Welling przez lata grał Supermana, nie ukrywa, że brak Batmana w Smallville był dla niego rozczarowaniem. Zdradził nawet, że miał w głowie pomysł na cameo Bruce’a Wayne’a — jednak nigdy do niego nie doszło z powodu ograniczeń prawnych pomiędzy filmowym a telewizyjnym działem DC.

James Gunn nadal nie ogłosił, kto wcieli się w Mrocznego Rycerza w nowym DCU. Tymczasem Welling wydaje się gotów założyć czarną pelerynę. Czy DC Studios weźmie jego deklarację pod uwagę? Fani Smallville na pewno by tego chcieli.

Źródło: cbr.com

batman 
