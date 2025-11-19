Jumanji 4 - pierwsze zdjęcie zaskakuje. Miejsce akcji w końcu potwierdzone!

fot. Columbia Pictures

Na oficjalnym Instagramie franczyzy Jumanji opublikowano pierwsze zdjęcie z Jumanji 4. Widzimy na nim głównych bohaterów granych przez powracających w swoich rolach aktorów: Dwayne’a Johnsona, Jacka Blacka, Karen Gillan i Kevina Harta. Kluczowe jest jednak tło: postacie z gry Jumanji znajdują się pośrodku realnego miasta z naszego świata. Fotka więc najwyraźniej potwierdza to, co sugerowało zakończenie filmu Jumanji: Następny poziom z 2019 roku: historia przeniesie się do rzeczywistości!

Jumanji 4 - co wiemy?

Nie wiadomo jednak, jak te postacie, w które wcielała się grupa nastolatków w grze, przeniosą się do realnego świata i czy młodzi bohaterowie nadal będą jakoś związani z tymi awatarami.

fot. Sony Pictures

Dwayne Johnson opublikował również wideo z terenu studia z podróży na plan Jumanji 4. W nim potwierdził, że jest to finałowa część serii i jej zakończenie. Widzimy, że jego postać - zarówno w filmiku, jak i na oficjalnym zdjęciu - ma naszyjnik z kostką do gry. To, zdaniem aktora, jest pewnego rodzaju hołdem dla pierwszego Jumanji z Robinem Williamsem.

Jumanji 4 - premiera w kinach: 11 grudnia 2026 roku.