Premiera nowej powieści grozy Macieja Lewandowskiego

Do księgarń trafiła nowa powieść Macieja Lewandowskiego zatytulowana Diabelstwò​. Premiera utrzymana jest w konwencji grozy. 
Tymoteusz Wronka
Tymoteusz Wronka
Diabelstwò, nowa powieść Macieja Lewandowskiego, ukazało się nakładem wydawnictwa Mięta. Książka została wydana w twardej oprawie i z ilustrowanymi brzegami. Liczy 448 stron.

Maciej Lewandowski jest pisarzem fantastyki z kilkunastoletnim stażem. Na koncie ma opowiadania i kilka powieści - w tym Cienie Nowego Orleanu czy wydany w zeszłym roku przez Miętę Grzechòt.

I właśnie w klimacie tej ostatniej książki jest jego nowa powieść. W Diabelstwie przeniesiemy się nad Bałtyk i zostaniemy otoczeni jesienną atmosferą. Przed bohaterami - Mają, Kubą i Sławkiem - pojawi się nowe wyzwanie i zarazem koszmar: nawiedzony dom i żądna zemsty wiedźma, która powróciła, by wyrównać stare rachunki. Ale to dopiero początek…

DiabelstwòŹródło: Mięta

Lepiej nie rozkopywać płytkich grobów.

Czartyże to miasteczko, gdzie przeszłość nie śpi, a zło tylko czeka na odpowiedni moment, by znów wypełznąć z cienia. Czarna wołga stoczyła się do piekła, wakacje się skończyły. To jednak nie koniec wspólnej drogi Mai, Kuby i Sławka.

Nad Bałtyk i do Czartyży dotarła jesień – pora, kiedy mgła spowija lasy, a noc zapada zbyt szybko. Przed trojgiem bohaterów nowy koszmar: nawiedzony dom i żądna zemsty wiedźma, która powróciła, by wyrównać stare rachunki. Ale to dopiero początek…

Czy Czartyże pochłonie ciemność i wiedźmie upiory wychodzące z mgły?

Źródło: Mięta

