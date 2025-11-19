Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Draco, Lucjusz i Scorpius na jednym zdjęciu. Tom Felton dziękuje „ojcu” i „synowi”

Jason Isaacs zobaczył na Broadwayu Toma Feltona w roli dorosłego Draco Malfoya. Późniejaktorzy  spotkali się za kulisami i dołączył do nich młody Aidan Close​, który wciela się w Scorpiusa Malfoy​a. Relacja ze spotkania i wzruszające komentarze trafiły do mediów społecznościowych.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Harry Potter and The C... 
draco malfoy tom felton harry potter
Draco, Lucjusz i Scorpius na jednym zdjęciu Instagram Toma Feltona
Reklama

Jason Isaacs wybrał się na sztukę Harry Potter and the Cursed Child, w której Tom Felton po latach wrócił do roli ucznia Slytherinu. Starszy aktor w serii kultowych filmów wcielał się w jego ojca i jest naprawdę teraz dumny ze swojego ekranowego syna. Ponadto pierwszy raz w historii trzy pokolenia Malfoyów spotkały się na jednej scenie – Draco, Lucjusz i najmłodszy Scorpius zapozowali razem do wspólnego zdjęcia, okraszonego wzruszającym opisem. 

Jason Isaacs - reakcja na powrót Toma Feltona do roli Draco

Przybyłem, zobaczyłem, on zwyciężył – napisał Jason Isaacs na Instagramie po zobaczeniu sztuki Harry Potter and the Cursed Child, zmieniając nieco słynne powiedzenie Juliusza Cezara. – Miałeś gigantyczne buty do wypełnienia, synu. I pękły w szwach. Jesteś niesamowicie odważny. A ja dumny i szczęśliwy, że byłem tego świadkiem.

Dziękuję za przybicie, tato. Nigdy nie byłem bardziej dumny z bycia Malfoyem – odpisał mu Tom Felton.

Draco, Lucjusz i Scorpius na jednym zdjęciu

Opublikowano również serię uroczych zdjęć, na których widać rodzinę Malfoyów w komplecie. Są na nich: Tom Felton (Draco Malfoy na scenie i na ekranie), Jason Isaacs (filmowy Lucjusz Malfoy) i Aidan Close (Scorpius Malfoy w sztuce). Ostatni z bohaterów jest synem Draco, a wnukiem Lucjusza.

Nikt nie robi tego tak dobrze, jak Malfoyowie 🐍– trzy pokolenia spotykają się po raz pierwszy na scenie – Nie trzeba dodawać, że to było magiczne przeżycie… Kocham cię, tato @therealjasonisaacs. Kocham cię, synu @aidanmclose – napisał Felton pod swoim postem na Instagramie.

Oba posty, a także zdjęcia i nagrania ze sztuki Harry Potter and the Cursed Child, znajdziecie poniżej:

Draco, Lucjusz i Scorpius na jednym zdjęciu - post Toma Feltona na Instagramie

arrow-left
Draco, Lucjusz i Scorpius na jednym zdjęciu - post Toma Feltona na Instagramie
Źródło:
arrow-right

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Harry Potter and The C... 
draco malfoy tom felton harry potter
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,8

2001
Harry Potter i Kamień Filozoficzny
Oglądaj TERAZ Harry Potter i Kamień Filozoficzny Familijny
Powiązane osoby

Najnowsze

1
-

EA Sport F1 26 nie będzie. Zamiast tego gracze otrzymają coś innego

2 6. Jumanji: Przygoda w dżungli; 76%
-

Jumanji 4 - pierwsze zdjęcie zaskakuje. Miejsce akcji w końcu potwierdzone!

3 Diabelstwò
-

Premiera nowej powieści grozy Macieja Lewandowskiego

4 7. Melissa Gilbert poznała ważne życiowe wartości dzięki Michaelowi Landonowi. Gilbert dorastała na planie Domku na prerii pod okiem aktora. Mówiła: „Wchłonęłam tak wiele, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, czego się uczę - naprawdę ważnych życiowych lekcji o rodzinie, społeczności, tolerancji. Myślę, że wartości programu były absolutnie odzwierciedleniem wartości naszego lidera, Michaela Landona. On był tym człowiekiem, który wierzył, że ludzie zawsze noszą dobroć w sercu”.
-

Gwiazda Domku na prerii komentuje słowa Megyn Kelly o Jeffreyu Epsteinie. "Miałam 15 lat"

5 Kadr z aktorskiego filmu Vaiana
-

Aktorski remake Vaiany w ogniu krytyki. Disney zepsuł ten detal w wyglądzie bohaterki

6 The Bride!
-

Był Frankenstein, teraz czas na jego Pannę młodą. Te potwory mają jednak naprawdę straszyć

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e06

Agenci NCIS

s2025e224

Moda na sukces

s04e10

s38e227

Zatoka serc

s42e53

s34e10

Dancing with the Stars

s2025e226

Anderson Cooper 360

s07e06

Oogappels
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18

lis

Gra

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Diabelstwò

19

lis

Książka

Diabelstwò
Tornado

21

lis

Film

Tornado
Ministranci

21

lis

Film

Ministranci
Rocznica

21

lis

Film

Rocznica
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Adam Driver
Adam Driver

ur. 1983, kończy 42 lat

Meg Ryan
Meg Ryan

ur. 1961, kończy 64 lat

Allison Janney
Allison Janney

ur. 1959, kończy 66 lat

Sandrine Holt
Sandrine Holt

ur. 1972, kończy 53 lat

Jodie Foster
Jodie Foster

ur. 1962, kończy 63 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Kuchenne rewolucje: Wisła mon amour. Dalsze losy, adres, menu

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV