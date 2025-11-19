Draco, Lucjusz i Scorpius na jednym zdjęciu. Tom Felton dziękuje „ojcu” i „synowi”

Instagram Toma Feltona

Jason Isaacs wybrał się na sztukę Harry Potter and the Cursed Child, w której Tom Felton po latach wrócił do roli ucznia Slytherinu. Starszy aktor w serii kultowych filmów wcielał się w jego ojca i jest naprawdę teraz dumny ze swojego ekranowego syna. Ponadto pierwszy raz w historii trzy pokolenia Malfoyów spotkały się na jednej scenie – Draco, Lucjusz i najmłodszy Scorpius zapozowali razem do wspólnego zdjęcia, okraszonego wzruszającym opisem.

Jason Isaacs - reakcja na powrót Toma Feltona do roli Draco

Przybyłem, zobaczyłem, on zwyciężył – napisał Jason Isaacs na Instagramie po zobaczeniu sztuki Harry Potter and the Cursed Child, zmieniając nieco słynne powiedzenie Juliusza Cezara. – Miałeś gigantyczne buty do wypełnienia, synu. I pękły w szwach. Jesteś niesamowicie odważny. A ja dumny i szczęśliwy, że byłem tego świadkiem. , zmieniając nieco słynne powiedzenie Juliusza Cezara. – Miałeś gigantyczne buty do wypełnienia, synu. I pękły w szwach. Jesteś niesamowicie odważny. A ja dumny i szczęśliwy, że byłem tego świadkiem. Dziękuję za przybicie, tato. Nigdy nie byłem bardziej dumny z bycia Malfoyem – odpisał mu Tom Felton.

Draco, Lucjusz i Scorpius na jednym zdjęciu

Opublikowano również serię uroczych zdjęć, na których widać rodzinę Malfoyów w komplecie. Są na nich: Tom Felton (Draco Malfoy na scenie i na ekranie), Jason Isaacs (filmowy Lucjusz Malfoy) i Aidan Close (Scorpius Malfoy w sztuce). Ostatni z bohaterów jest synem Draco, a wnukiem Lucjusza.

Nikt nie robi tego tak dobrze, jak Malfoyowie 🐍– trzy pokolenia spotykają się po raz pierwszy na scenie – Nie trzeba dodawać, że to było magiczne przeżycie… Kocham cię, tato @therealjasonisaacs. Kocham cię, synu @aidanmclose – napisał Felton pod swoim postem na Instagramie.

