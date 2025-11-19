EA Sport F1 26 nie będzie. Zamiast tego gracze otrzymają coś innego

fot. EA Sports

EA Sports corocznie wydawało pełnoprawne gry F1 od przejęcia serii przez Codemasters w 2021 roku (F1 2021, 22, 23, 24 i 25). W przyszłym roku nie mamy co liczyć na nową odsłonę — co potwierdził sam wydawca. Nie oznacza to jednak, że zabraknie ścigania w Formule 1 — wręcz przeciwnie.

Z EA Sports F1 25 zostaniemy a dłużej. Wydawca poinformował, że większość zasobów przenosi na tworzenie edycji planowanej na 2027 rok, która ma przynieść znaczące zmiany widoczne już na pierwszy rzut oka. Gracze spragnieni wrażeń w sezonie 2026 mogą jednak spać spokojnie — przygotowano dla nich coś specjalnego.

W drodze jest płatny dodatek obejmujący sezon 2026. Ma on odzwierciedlać duże zmiany w sportach motorowych, takie jak nowe samochody, zmodyfikowane przepisy sportowe, nowe zespoły i kierowcy. W grze pojawi się więc Audi, które zastąpi Saubera, a także Cadillac jako jedenasty zespół w stawce.

Data premiery rozszerzenia nie jest jeszcze znana, ale EA zapewnia, że 8 marca 2026 roku — czyli podczas weekendu wyścigowego inaugurującego przyszłoroczne ściganie w Formule 1 — dodatek będzie już dostępny do ogrania.