Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

EA Sport F1 26 nie będzie. Zamiast tego gracze otrzymają coś innego

Wyścigowa seria EA Sports F1 zaczyna zjadać własny ogon, dlatego EA Sports zdecydowało się zrezygnować z przyszłorocznej odsłony i skupić się na przygotowaniach do edycji planowanej na 2027 rok.
placeholder
Reklama
placeholder
Michał Czubak
Michał Czubak
Tagi:  EA Sports F1 25 
Formula 1 F1 25
fot. EA Sports
Reklama

EA Sports corocznie wydawało pełnoprawne gry F1 od przejęcia serii przez Codemasters w 2021 roku (F1 2021, 22, 23, 24 i 25). W przyszłym roku nie mamy co liczyć na nową odsłonę — co potwierdził sam wydawca. Nie oznacza to jednak, że zabraknie ścigania w Formule 1 — wręcz przeciwnie.

Z EA Sports F1 25 zostaniemy a dłużej. Wydawca poinformował, że większość zasobów przenosi na tworzenie edycji planowanej na 2027 rok, która ma przynieść znaczące zmiany widoczne już na pierwszy rzut oka. Gracze spragnieni wrażeń w sezonie 2026 mogą jednak spać spokojnie — przygotowano dla nich coś specjalnego.

W drodze jest płatny dodatek obejmujący sezon 2026. Ma on odzwierciedlać duże zmiany w sportach motorowych, takie jak nowe samochody, zmodyfikowane przepisy sportowe, nowe zespoły i kierowcy. W grze pojawi się więc Audi, które zastąpi Saubera, a także Cadillac jako jedenasty zespół w stawce.

Data premiery rozszerzenia nie jest jeszcze znana, ale EA zapewnia, że 8 marca 2026 roku — czyli podczas weekendu wyścigowego inaugurującego przyszłoroczne ściganie w Formule 1 — dodatek będzie już dostępny do ogrania.

Źródło: ea.com

Michał Czubak
Michał Czubak
Tagi:  EA Sports F1 25 
Formula 1 F1 25
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane treści
EA Sports F1 25
-

EA Sports F1 25 - zwiastun zapowiada nowości w fabularnym trybie Droga do sławy

Tryb fabularny Droga do sławy powraca w grze EA Sports F1 25 po dwuletniej przerwie, wprowadzając...

EA Sports F1 25
-

EA Sports F1 25 z nowościami w MyTeam i trybie kariery. Co pojawi się w grze?

Codemasters podzieliło się nowymi szczegółami na temat gry EA Sports F1 25, w tym informac...

Powiązane gry

Najnowsze

1 6. Jumanji: Przygoda w dżungli; 76%
-

Jumanji 4 - pierwsze zdjęcie zaskakuje. Miejsce akcji w końcu potwierdzone!

2 Diabelstwò
-

Premiera nowej powieści grozy Macieja Lewandowskiego

3 7. Melissa Gilbert poznała ważne życiowe wartości dzięki Michaelowi Landonowi. Gilbert dorastała na planie Domku na prerii pod okiem aktora. Mówiła: „Wchłonęłam tak wiele, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, czego się uczę - naprawdę ważnych życiowych lekcji o rodzinie, społeczności, tolerancji. Myślę, że wartości programu były absolutnie odzwierciedleniem wartości naszego lidera, Michaela Landona. On był tym człowiekiem, który wierzył, że ludzie zawsze noszą dobroć w sercu”.
-

Gwiazda Domku na prerii komentuje słowa Megyn Kelly o Jeffreyu Epsteinie. "Miałam 15 lat"

4 Draco, Lucjusz i Scorpius na jednym zdjęciu
-

Draco, Lucjusz i Scorpius na jednym zdjęciu. Tom Felton dziękuje „ojcu” i „synowi”

5 Kadr z aktorskiego filmu Vaiana
-

Aktorski remake Vaiany w ogniu krytyki. Disney zepsuł ten detal w wyglądzie bohaterki

6 The Bride!
-

Był Frankenstein, teraz czas na jego Pannę młodą. Te potwory mają jednak naprawdę straszyć

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e06

Agenci NCIS

s2025e224

Moda na sukces

s04e10

s38e227

Zatoka serc

s42e53

s34e10

Dancing with the Stars

s2025e226

Anderson Cooper 360

s07e06

Oogappels
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18

lis

Gra

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Diabelstwò

19

lis

Książka

Diabelstwò
Tornado

21

lis

Film

Tornado
Ministranci

21

lis

Film

Ministranci
Rocznica

21

lis

Film

Rocznica
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Adam Driver
Adam Driver

ur. 1983, kończy 42 lat

Meg Ryan
Meg Ryan

ur. 1961, kończy 64 lat

Allison Janney
Allison Janney

ur. 1959, kończy 66 lat

Sandrine Holt
Sandrine Holt

ur. 1972, kończy 53 lat

Jodie Foster
Jodie Foster

ur. 1962, kończy 63 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Kuchenne rewolucje: Wisła mon amour. Dalsze losy, adres, menu

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV