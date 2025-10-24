placeholder
Reklama
placeholder

Chcecie rozbić władzę w Polsce? Możecie to zrobić w... grze

Jeśli marzycie o karierze politycznej, od niedawna możecie poczuć się jak w sejmie dzięki grze Sejm The Game. Za jej sprawą możecie nie tylko stworzyć własną partię, ale też stanąć do walki z innymi politykami i spotkać na swojej drodze pewnych gości. Zobaczcie zwiastun gry.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  sejm the game 
sejm
Kadr z gry Sejm The Game fot. Simplicity Games
Reklama

Chcecie przejąć władzę nad Polską? Od niedawna możecie poczuć się politycy dzięki Sejm The Game. Ta niepowtarzalna gra od Simplicity Games jak na razie jest dostępna do kupienia lub pobrania w wersji demo wyłącznie na platformie Steam. Możecie w niej stworzyć swojego własnego parlamentarzystę na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Potem możecie wymyślić nową partię polityczną i podejmować decyzję, które nie spodobają się pozostałym posłom. W grze nie brakuje między innymi bohaterów wyraźnie stylizowanych na Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego. Na tym nie koniec zaskoczeń.

Jak wygląda gra Sejm The Game?

Sejm The Game kosztuje obecnie 39,59 złotych. W tej cenie możecie nie tylko dołączyć do sejmu, ale też zyskać wyjątkowe umiejętności. Wśród nich znalazła się... możliwość zasypania swoich przeciwników obornikiem. Ponadto podczas walki o godność i popularność będziecie mogli spotkać wiele znanych twarzy takich jak ojciec Rydz czy parodia Maryli Rodowicz, którą przedwcześnie odkopano. W pewnym monecie gry pojawia się nawet papież. W Sejm The Game nie zabrakło także polskiego dubbingu, który powstał za pomocą sztucznej inteligencji, aby głosy bardziej przypominały poszczególnych polityków. 

Zwiastun Sejm The Game znajdziecie poniżej:

Źródło: Simplicity Games / Steam

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  sejm the game 
sejm
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 4. Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie - 48.3 mln ZYSKU
-

Star Wars - zyski i straty filmów Disneya. Jeden wielki sukces i jedna wielka klapa

2 Młode gliny - zdjęcia
-

Pierwsze zdjęcia z serialu Młode gliny. Kiedy premiera kryminału?

3 Materiał promujący film Superman
-

10 najchętniej oglądanych filmów i seriali w streamingu. Superman leci w górę!

4 Star Wars: Starfighter
-

Od Króla Lwa do Gwiezdnych Wojen. Aaron Pierre zapowiada Star Wars: Starfighter

5 Fragment okładki książki
-

Kiedy nowa książka Joego Hilla trafi do Polski? To 900-stronicowy epos o smoku

6 Szepty mroku - 4. sezon
-

Teaser 4. sezonu serialu Szepty mroku. Jest data premiery i opis fabuły

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

9

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Zmiana czasu na zimowy 2025. Kiedy przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu na zimowy 2025. Kiedy przestawiamy zegarki?

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Iga Światek dostała kolejny list od Taylor Swift. Pokazała go publicznie

Iga Światek dostała kolejny list od Taylor Swift. Pokazała go publicznie

Byliśmy na otwarciu Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Zobaczcie co się działo

Byliśmy na otwarciu Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Zobaczcie co się działo

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV