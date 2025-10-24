fot. Simplicity Games

Reklama

Chcecie przejąć władzę nad Polską? Od niedawna możecie poczuć się politycy dzięki Sejm The Game. Ta niepowtarzalna gra od Simplicity Games jak na razie jest dostępna do kupienia lub pobrania w wersji demo wyłącznie na platformie Steam. Możecie w niej stworzyć swojego własnego parlamentarzystę na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Potem możecie wymyślić nową partię polityczną i podejmować decyzję, które nie spodobają się pozostałym posłom. W grze nie brakuje między innymi bohaterów wyraźnie stylizowanych na Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego. Na tym nie koniec zaskoczeń.

Jak wygląda gra Sejm The Game?

Sejm The Game kosztuje obecnie 39,59 złotych. W tej cenie możecie nie tylko dołączyć do sejmu, ale też zyskać wyjątkowe umiejętności. Wśród nich znalazła się... możliwość zasypania swoich przeciwników obornikiem. Ponadto podczas walki o godność i popularność będziecie mogli spotkać wiele znanych twarzy takich jak ojciec Rydz czy parodia Maryli Rodowicz, którą przedwcześnie odkopano. W pewnym monecie gry pojawia się nawet papież. W Sejm The Game nie zabrakło także polskiego dubbingu, który powstał za pomocą sztucznej inteligencji, aby głosy bardziej przypominały poszczególnych polityków.

Zwiastun Sejm The Game znajdziecie poniżej: