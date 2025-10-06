Finalista Top Chef nie żyje. Sergiusz Hieronimczak miał 55 lat

fot. Polsat

Sergiusz Hieronimczak był jednym z najbardziej cenionych kucharzy w Poznaniu. Choć z wykształcenia był politologiem, to właśnie gotowanie od zawsze było jego największą pasją. W związku z tym postanowił rozpocząć edukację w jednej z najlepszych szkół gastronomicznych - Westminster Kingsway College w Londynie. W 2015 roku dał się poznać widzom z 5. edycji programu Top Chef, w którym dotarł do wielkiego finału, zajmując 2. miejsce. Przez około 10 lat pracował w londyńskich restauracjach takich jak hotel Wyndham Grand na Chelsea Harbour czy hotel Mandarin Oriental. W ostatnich latach był szefem kuchni w restauracji Nifty No. 20, mieszczącej się w hotelu Puro w stolicy Wielkopolski.

Sergiusz Hieronimczak z Top Chef nie żyje

Sergiusz Hieromczak miał 55 lat. Informacja o jego śmierci obiegła media w niedzielę 5 października 2025 roku. Tego dnia bliscy cenionego kucharza opublikowali następujący wpis na jego profilu na Facebooku:

Z głębokim żalem informujemy, że dnia dzisiejszego nasz ukochany mąż, ojciec i syn Sergiusz od nas odszedł. O dniu pogrzebu poinformujemy na dniach.

Sergiusza Hieromczaka w mediach społecznościowych pożegnało również Stowarzyszenie Kucharzy Polskich:

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że odszedł nasz kolega z branży i przyjaciel Sergiusz Hieronimczak, uczestnik V edycji 'Top Chef'. Spoczywaj w spokoju.

Sergiusz Hieronimczak - przyczyna śmierci

Przyczyna śmierci Sergiusza Hieronimczaka nie jest jeszcze znana.