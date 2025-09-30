Shia LaBeouf był bliski śmierci przygotowując się do roli. Dlaczego?

fot. Lionsgate Movies

Shia LaBeouf w jednym z wywiadów przyznał, że otarł się o śmierć, przygotowując się do roli w opowiadającym o bokserach filmie Salvable. Aktorowi najwyraźniej bardzo zależało na tym, aby wcielić się w jednego z bohaterów, dlatego w zaledwie kilka tygodni przytył około 25 kilogramów. Przed metamorfozą ważył około 75 kilogramów, a po około 100 kilogramów. Okazuje się, że LaBeouf dokonał tego dzięki pewnym wspomagaczom, które zwiększyły masę jego ciała i znacznie przyśpieszyły wzrost mięśni. Niestety odbiły się również na jego zdrowiu.

Shia LaBeouf w szczerym wyznaniu o SARM-ach

Shia LaBeouf nie ukrywa, że metamorfoza do filmu Salvable sporo go kosztowała. Aktor postanowił otworzyć się na ten temat w rozmowie z portalem BoxLife. Wyznał w niej, że przygotowując się roli boksera brał tak zwane SARM-y. Po pewnym czasie usłyszał, że jeśli nie przestanie tego robić, może umrzeć:

Byłem na wszelkiego rodzaju dziwnych sterydach, zwanych SARM-ami. Podawali mi jakiś dziwny nowy steryd, żebym urósł. Potem powiedzieli mi, że niedługo umrę. Kardiolog powiedział do mnie: ''Musisz przestać''.

SARM-y to selektywne modulatory receptora androgenowego, które są często reklamowane jako ''bezpieczniejsza'' alternatywa dla sterydów anabolicznych. To, czy rzeczywiście są bezpieczne, wciąż budzi jednak wątpliwości wśród ekspertów. Ich zdaniem SARM-y mogą powodować zaburzenia nastroju, znacząco zmniejszać naturalną produkcję testosteronu w organizmie, a nawet powodować długotrwałe uszkodzenia wątroby. Ponadto wczesne badania wykazały, że SARM-y mogą zwiększać ryzyko zawałów serca i udarów mózgu.

Shia LaBeouf dodał, że na potrzeby metamorfozy musiał również więcej jeść, a po zakończeniu zdjęć przestał brać SARM-y. Dzięki temu po kilku miesiącach wrócił do swojej dawnej wagi:

Musiałem dużo jeść. Po zakończeniu zdjęć [do filmu] nie byłem już jednak w stanie urrzymać wagi. Przestałem wtedy brać SARMy, a potem przestałem jeść. (...) ważyłem 100 kilogramów, a obecnie ważę 74 kilogramy.

Jak zauważył portal BoxLife, tak drastyczne wahania wagi – zwłaszcza wspomagane substancjami takimi jak SARM-y – mogą bowiem obciążać serce, destabilizować metabolizm i uszkadzać funkcje narządów.

Film Salvable