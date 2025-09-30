Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Shia LaBeouf był bliski śmierci przygotowując się do roli. Dlaczego?

Shia LaBeouf nie ma dobrych wspomnień związanych z metamorfozą do jednej ze swoich ról. Aktor zdobył się na szczere wyznanie, przyznając, że przez drastyczne zmiany w wyglądzie otarł się o śmierć. Co dokładnie spowodowało, że specjaliści byli bardzo zaniepokojeni jego zdrowiem?
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  shia labeouf 
Shia LaBeouf w filmie Slavable fot. Lionsgate Movies
Reklama

Shia LaBeouf w jednym z wywiadów przyznał, że otarł się o śmierć, przygotowując się do roli w opowiadającym o bokserach filmie Salvable. Aktorowi najwyraźniej bardzo zależało na tym, aby wcielić się w jednego z bohaterów, dlatego w zaledwie kilka tygodni przytył około 25 kilogramów. Przed metamorfozą ważył około 75 kilogramów, a po około 100 kilogramów. Okazuje się, że LaBeouf dokonał tego dzięki pewnym wspomagaczom, które zwiększyły masę jego ciała i znacznie przyśpieszyły wzrost mięśni. Niestety odbiły się również na jego zdrowiu.

Shia LaBeouf w szczerym wyznaniu o SARM-ach

Shia LaBeouf nie ukrywa, że metamorfoza do filmu Salvable sporo go kosztowała. Aktor postanowił otworzyć się na ten temat w rozmowie z portalem BoxLife. Wyznał w niej, że przygotowując się roli boksera brał tak zwane SARM-y. Po pewnym czasie usłyszał, że jeśli nie przestanie tego robić, może umrzeć

Byłem na wszelkiego rodzaju dziwnych sterydach, zwanych SARM-ami. Podawali mi jakiś dziwny nowy steryd, żebym urósł. Potem powiedzieli mi, że niedługo umrę. Kardiolog powiedział do mnie: ''Musisz przestać''.

SARM-y to selektywne modulatory receptora androgenowego, które są często reklamowane jako ''bezpieczniejsza'' alternatywa dla sterydów anabolicznych. To, czy rzeczywiście są bezpieczne, wciąż budzi jednak wątpliwości wśród ekspertów. Ich zdaniem SARM-y mogą powodować zaburzenia nastroju, znacząco zmniejszać naturalną produkcję testosteronu w organizmie, a nawet powodować długotrwałe uszkodzenia wątroby. Ponadto wczesne badania wykazały, że SARM-y mogą zwiększać ryzyko zawałów serca i udarów mózgu.

Shia LaBeouf dodał, że na potrzeby metamorfozy musiał również więcej jeść, a po zakończeniu zdjęć przestał brać SARM-y. Dzięki temu po kilku miesiącach wrócił do swojej dawnej wagi:

Musiałem dużo jeść. Po zakończeniu zdjęć [do filmu] nie byłem już jednak w stanie urrzymać wagi. Przestałem wtedy brać SARMy, a potem przestałem jeść. (...) ważyłem 100 kilogramów, a obecnie ważę 74 kilogramy.

Jak zauważył portal BoxLife, tak drastyczne wahania wagi – zwłaszcza wspomagane substancjami takimi jak SARM-y – mogą bowiem obciążać serce, destabilizować metabolizm i uszkadzać funkcje narządów.

Film Salvable można obecnie wypożyczyć na PREMIERY CANAL+. Poniżej możecie zobaczyć jego zwiastun:

 

Źródło: BoxLife

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  shia labeouf 
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Gra o tron
-

Wszystkie znane spin-offy Gry o tron. Tytuły planowane i pomysły brane pod uwagę

2 Fear the Walking Dead
-

Aktor o swoim zaskakującym odejściu z Fear The Walking Dead. Trywializowano to, co zrobił

3 Liga Mistrzyń UEFA
-

Liga Mistrzyń UEFA w Disney+! Oto skład komentatorski na sezon 2025/26

4 Quentin Tarantino
-

To była pierwsza porażka w karierze Tarantino. Czuł się tak, jakby widzowie byli zrywającą z nim dziewczyną

5 Simpsonowie
-

Simpsonowie z nowym filmem kinowym! Kiedy premiera?

6 Wichrowe wzgórza
-

Nowe Wichrowe Wzgórza jak 50 twarzy Greya? Reżyserka odpowiada na krytykę

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 714-718. Co się wydarzy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Zmiana czasu na zimowy 2025. Kiedy przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu na zimowy 2025. Kiedy przestawiamy zegarki?

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Dzień Mężczyzny a Dzień Chłopaka. Czym się różnią i kiedy wypadają?

Dzień Mężczyzny a Dzień Chłopaka. Czym się różnią i kiedy wypadają?

Selena Gomez i Benny Blanco WZIĘLI ŚLUB. Tak wyglądała uroczystość

Selena Gomez i Benny Blanco WZIĘLI ŚLUB. Tak wyglądała uroczystość

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV