Shia LaBeouf był bliski śmierci przygotowując się do roli. Dlaczego?
Shia LaBeouf nie ma dobrych wspomnień związanych z metamorfozą do jednej ze swoich ról. Aktor zdobył się na szczere wyznanie, przyznając, że przez drastyczne zmiany w wyglądzie otarł się o śmierć. Co dokładnie spowodowało, że specjaliści byli bardzo zaniepokojeni jego zdrowiem?
Shia LaBeouf w jednym z wywiadów przyznał, że otarł się o śmierć, przygotowując się do roli w opowiadającym o bokserach filmie Salvable. Aktorowi najwyraźniej bardzo zależało na tym, aby wcielić się w jednego z bohaterów, dlatego w zaledwie kilka tygodni przytył około 25 kilogramów. Przed metamorfozą ważył około 75 kilogramów, a po około 100 kilogramów. Okazuje się, że LaBeouf dokonał tego dzięki pewnym wspomagaczom, które zwiększyły masę jego ciała i znacznie przyśpieszyły wzrost mięśni. Niestety odbiły się również na jego zdrowiu.
Shia LaBeouf w szczerym wyznaniu o SARM-ach
Shia LaBeouf nie ukrywa, że metamorfoza do filmu Salvable sporo go kosztowała. Aktor postanowił otworzyć się na ten temat w rozmowie z portalem BoxLife. Wyznał w niej, że przygotowując się roli boksera brał tak zwane SARM-y. Po pewnym czasie usłyszał, że jeśli nie przestanie tego robić, może umrzeć:
SARM-y to selektywne modulatory receptora androgenowego, które są często reklamowane jako ''bezpieczniejsza'' alternatywa dla sterydów anabolicznych. To, czy rzeczywiście są bezpieczne, wciąż budzi jednak wątpliwości wśród ekspertów. Ich zdaniem SARM-y mogą powodować zaburzenia nastroju, znacząco zmniejszać naturalną produkcję testosteronu w organizmie, a nawet powodować długotrwałe uszkodzenia wątroby. Ponadto wczesne badania wykazały, że SARM-y mogą zwiększać ryzyko zawałów serca i udarów mózgu.
Shia LaBeouf dodał, że na potrzeby metamorfozy musiał również więcej jeść, a po zakończeniu zdjęć przestał brać SARM-y. Dzięki temu po kilku miesiącach wrócił do swojej dawnej wagi:
Jak zauważył portal BoxLife, tak drastyczne wahania wagi – zwłaszcza wspomagane substancjami takimi jak SARM-y – mogą bowiem obciążać serce, destabilizować metabolizm i uszkadzać funkcje narządów.
Źródło: BoxLife