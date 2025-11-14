Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Skok na głęboką wodę nowym programem twórców ŚOPW. O czym będzie?

Skok na głęboką wodę zadebiuje w przyszłym roku w polskiej telewizji. Na czym będzie polegać ten eksperyment społeczny?
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  Skok na głęboką wodę 
fot. materiały prasowe TVN
Reklama

Skok na głęboką wodę, którego oryginalny tytuł to Stranded on Honeymoon Island to odważny eksperyment społeczny, który stawia pytanie: czy dwoje ludzi dopasowanych przez ekspertów może zbudować prawdziwą więź w izolacji i w konfrontacji z siłami natury? Z dala od wygód i cywilizacji, w obliczu codziennych wyzwań — wszystkie maski stopniowo opadają. Tytuł programu nie jest przypadkowy – pary dosłownie "skaczą na głęboką wodę", podejmując decyzję o pozostawieniu wszystkiego za sobą i spędzeniu trzech tygodni z obcą osobą w całkowitym odosobnieniu. To przyspieszony sprawdzian relacji, w którym ujawniają się prawdziwe emocje, wartości i granice każdego z nich.

Ten format zrealizowano już w 10 krajach – po raz pierwszy wyemitowano go w Belgii, a następnie z powodzeniem zaadaptowano m.in. w Wielkiej Brytanii, Australii, Holandii, Niemczech, Czechach i Szwecji. Teraz czas na Polskę. Nowa, odważna i oryginalna formuła randkowa została stworzona przez kopenhaską firmę Snowman Productions – należącą do Seven.One Studios i odpowiedzialną za światowy fenomen Ślub od pierwszego wejrzenia

Skok na głęboką wodę: kto występuje w programie?

W programie Skok na głęboką wodę bierze udział pięć par, które poznają swoich partnerów dopiero podczas intymnej ceremonii, w trakcie której wypowiadają osobiste przysięgi. Choć wcześniej mieli okazję spotkać się na speed datingu, nie wiedzą, kto ostatecznie zostanie dla nich wybrany. Zaraz po niej zostają wysłani na bezludną plażę, gdzie będą zdani wyłącznie na siebie. Uczestnicy będą regularnie otrzymywać skrzynię z podstawowymi produktami potrzebnymi do przetrwania, a także z niespodziankami. W każdej chwili mając możliwość odpalenia flary ratunkowej, sygnalizując tym samym chęć zakończenia swojego związku i opuszczenia programu. Po zakończeniu wspólnego czasu pary rozstają się, by podjąć ostateczną decyzję – czy chcą wrócić do siebie, czy rozstać się na dobre. Program ma być odpowiedzią  na samotność współczesnego świata. Świat przyspieszył, a ludzie – mimo większej niż kiedykolwiek liczby możliwości kontaktu – są coraz bardziej samotni. W Polsce 8 milionów osób to single, a 68% Polaków deklaruje, że odczuwa samotność.

Aplikacje randkowe zawodzą, relacje coraz częściej kończą się na krótkich rozmowach i "ghostingu". Skok na głęboką wodę jest próbą powrotu do autentyczności – do tego, co w miłości najważniejsze: prawdziwego spotkania dwojga ludzi bez filtrów, telefonów i pośpiechu. Zero social mediów, rozpraszaczy czy wygód, tylko dwoje dopasowanych do siebie ludzi – sam na sam, z dala od cywilizacji. Program usuwa wszystko to, co na co dzień zakłóca budowanie relacji – technologię, presję, oczekiwania. Pozwala, by prawda o relacji wyłoniła się szybciej i czytelniej. To format, który nie tylko wzrusza i zaskakuje, ale też inspiruje widzów do refleksji: czy potrafilibyśmy naprawdę być tylko we dwoje – bez całego współczesnego szumu?

Skok na głęboką wodę: kiedy i gdzie oglądać?

Skok na głęboką wodę zadebiutuje wiosną 2026 roku na antenie TVN. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana. Artykuł będzie aktualizowany. 

Źródło: Materiały prasowe TVN

Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  Skok na głęboką wodę 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Wicked: Część druga - kontynuacja adaptacji broadwayowskiego musicalu z Arianą Grande i Cynthią Erivo w rolach głównych. Premiera 21 listopada.
-

Piosenka z Wicked: Na dobre w emocjonalnym wykonaniu! Występ Cynthii Erivo na żywo

2 Doktor Strange
-
Plotka

Genialny reżyser za sterami Doctora Strange'a 3? Jest tylko czteroczęściowy problem

3 Avatar Ogień i popiół
-

Miley Cyrus promuje Avatar: Ogień i popiół. Jej nowy singiel ma być wielkim hitem

4 Scott Adkins
-

Scott Adkins kończy swoją trylogię. Aktor ujawnia prawdę o najtrudniejszych scenach akcji w karierze

5 Predator
-
Spoilery

Nie każdy Predator jest honorowy. Różnice między klanami Yautja wyjaśnione

6 Blossoms Shanghai
-

To może być koniec kariery słynnego reżysera. Kradzież scenariusza i krytyka rządu

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

9

Kuchenne rewolucje: Wisła mon amour. Dalsze losy, adres, menu

10

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Kody Kinder Joy Stranger Things. Jak zdobyć poszczególne figurki?

Kody Kinder Joy Stranger Things. Jak zdobyć poszczególne figurki?

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zatańczą razem w SPEKTAKLU

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zatańczą razem w SPEKTAKLU

Marianna Kłos Brightest Light - tekst polskiej piosenki (Eurowizja Junior 2025)

Marianna Kłos Brightest Light - tekst polskiej piosenki (Eurowizja Junior 2025)

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV