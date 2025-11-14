fot. materiały prasowe TVN

Skok na głęboką wodę, którego oryginalny tytuł to Stranded on Honeymoon Island to odważny eksperyment społeczny, który stawia pytanie: czy dwoje ludzi dopasowanych przez ekspertów może zbudować prawdziwą więź w izolacji i w konfrontacji z siłami natury? Z dala od wygód i cywilizacji, w obliczu codziennych wyzwań — wszystkie maski stopniowo opadają. Tytuł programu nie jest przypadkowy – pary dosłownie "skaczą na głęboką wodę", podejmując decyzję o pozostawieniu wszystkiego za sobą i spędzeniu trzech tygodni z obcą osobą w całkowitym odosobnieniu. To przyspieszony sprawdzian relacji, w którym ujawniają się prawdziwe emocje, wartości i granice każdego z nich.

Ten format zrealizowano już w 10 krajach – po raz pierwszy wyemitowano go w Belgii, a następnie z powodzeniem zaadaptowano m.in. w Wielkiej Brytanii, Australii, Holandii, Niemczech, Czechach i Szwecji. Teraz czas na Polskę. Nowa, odważna i oryginalna formuła randkowa została stworzona przez kopenhaską firmę Snowman Productions – należącą do Seven.One Studios i odpowiedzialną za światowy fenomen Ślub od pierwszego wejrzenia.

Skok na głęboką wodę: kto występuje w programie?

W programie Skok na głęboką wodę bierze udział pięć par, które poznają swoich partnerów dopiero podczas intymnej ceremonii, w trakcie której wypowiadają osobiste przysięgi. Choć wcześniej mieli okazję spotkać się na speed datingu, nie wiedzą, kto ostatecznie zostanie dla nich wybrany. Zaraz po niej zostają wysłani na bezludną plażę, gdzie będą zdani wyłącznie na siebie. Uczestnicy będą regularnie otrzymywać skrzynię z podstawowymi produktami potrzebnymi do przetrwania, a także z niespodziankami. W każdej chwili mając możliwość odpalenia flary ratunkowej, sygnalizując tym samym chęć zakończenia swojego związku i opuszczenia programu. Po zakończeniu wspólnego czasu pary rozstają się, by podjąć ostateczną decyzję – czy chcą wrócić do siebie, czy rozstać się na dobre. Program ma być odpowiedzią na samotność współczesnego świata. Świat przyspieszył, a ludzie – mimo większej niż kiedykolwiek liczby możliwości kontaktu – są coraz bardziej samotni. W Polsce 8 milionów osób to single, a 68% Polaków deklaruje, że odczuwa samotność.

Aplikacje randkowe zawodzą, relacje coraz częściej kończą się na krótkich rozmowach i "ghostingu". Skok na głęboką wodę jest próbą powrotu do autentyczności – do tego, co w miłości najważniejsze: prawdziwego spotkania dwojga ludzi bez filtrów, telefonów i pośpiechu. Zero social mediów, rozpraszaczy czy wygód, tylko dwoje dopasowanych do siebie ludzi – sam na sam, z dala od cywilizacji. Program usuwa wszystko to, co na co dzień zakłóca budowanie relacji – technologię, presję, oczekiwania. Pozwala, by prawda o relacji wyłoniła się szybciej i czytelniej. To format, który nie tylko wzrusza i zaskakuje, ale też inspiruje widzów do refleksji: czy potrafilibyśmy naprawdę być tylko we dwoje – bez całego współczesnego szumu?

Skok na głęboką wodę: kiedy i gdzie oglądać?

Skok na głęboką wodę zadebiutuje wiosną 2026 roku na antenie TVN. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana. Artykuł będzie aktualizowany.