Ślub od pierwszego wejrzenia powraca. Jest też niespodzianka dla fanów

W jesiennej ramówce TVN w 2025 roku po raz kolejny nie zabraknie nowych sezonów popularnych programów. Wśród nich znalazła się kolejna odsłona Ślubu od pierwszego wejrzenia, który ma już datę premiery. Twórcy przygotowali dla widzów również pewną niespodziankę związaną z programem.
Logo programu Ślub od pierwszego wejrzenia fot. TVN
Ślub od pierwszego wejrzenia to program, w którym eksperci dobierają pary na podstawie badań i wywiadów. Uczestnicy po raz pierwszy poznają swojego współmałżonka dopiero w trakcje ceremonii zaślubin. W jesiennej ramówce TVN w 2025 roku nie zabraknie 11. edycji tego formatu, która dostarczy widzom jeszcze więcej emocji. Kamery towarzyszyć będą uczestnikom w najbardziej intymnych i szczerych chwilach. Pokażą też, jak ci radzą sobie z różnicami charakterów i budują zaufanie i czy uda im się połączyć dwa, dotąd zupełnie osobne, światy. Tym razem na widzów czeka również pewna niespodzianka. O co chodzi o od kiedy będzie można oglądać nowe odcinki programu?

Ślub od pierwszego wejrzenia 11 z dodatkowymi materiałami 

W ramach 11. sezonu Ślubu od pierwszego wejrzenia Player serwuje fanom wyjątkowy dodatek - Ślub od pierwszego wejrzenia. Extra. Są to dłuższe odcinki z nieemitowanymi wcześniej fragmentami. Będzie można je oglądać na wspomnianej platformie od 2 września 2025 roku. Tego samego dnia na TVN o godzinie 21:35 zostanie wyemitowany pierwszy odcinek 11. sezonu Ślubu od pierwszego wejrzenia. Uczestników dopasują Julitta Dębska, Zuzanna Butryn i Hanna Kąkol –zespół specjalistek od relacji, które łączą naukę, doświadczenie i intuicję, by stworzyć pary z największym potencjałem na trwały, szczęśliwy związek.

Źródło: Materiały prasowe TVN

