Ślub od pierwszego wejrzenia powraca. Jest też niespodzianka dla fanów

fot. TVN

Reklama

Ślub od pierwszego wejrzenia to program, w którym eksperci dobierają pary na podstawie badań i wywiadów. Uczestnicy po raz pierwszy poznają swojego współmałżonka dopiero w trakcje ceremonii zaślubin. W jesiennej ramówce TVN w 2025 roku nie zabraknie 11. edycji tego formatu, która dostarczy widzom jeszcze więcej emocji. Kamery towarzyszyć będą uczestnikom w najbardziej intymnych i szczerych chwilach. Pokażą też, jak ci radzą sobie z różnicami charakterów i budują zaufanie i czy uda im się połączyć dwa, dotąd zupełnie osobne, światy. Tym razem na widzów czeka również pewna niespodzianka. O co chodzi o od kiedy będzie można oglądać nowe odcinki programu?

Ślub od pierwszego wejrzenia 11 z dodatkowymi materiałami

W ramach 11. sezonu Ślubu od pierwszego wejrzenia Player serwuje fanom wyjątkowy dodatek - Ślub od pierwszego wejrzenia. Extra. Są to dłuższe odcinki z nieemitowanymi wcześniej fragmentami. Będzie można je oglądać na wspomnianej platformie od 2 września 2025 roku. Tego samego dnia na TVN o godzinie 21:35 zostanie wyemitowany pierwszy odcinek 11. sezonu Ślubu od pierwszego wejrzenia. Uczestników dopasują Julitta Dębska, Zuzanna Butryn i Hanna Kąkol –zespół specjalistek od relacji, które łączą naukę, doświadczenie i intuicję, by stworzyć pary z największym potencjałem na trwały, szczęśliwy związek.