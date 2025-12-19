Reklama
Nie śmiejcie się z filmu o Labubu. Reżyser z hitem na koncie przyjął propozycję

Znamy reżysera filmu o Labubu. Sony wybrało człowieka, który ma na koncie dwa świetnie przyjęte filmy familijne: Wonkę i Paddingtona.
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Paul King 
labubu sony
PopMart fot. MB
Labubu to kolekcjonerskie figurki, na punkcie których świat oszalał w 2025 roku. Jeśli wybraliście się w te wakacje nad polskie morze, prawdopodobnie nie mogliście zrobić kroku w jakąkolwiek stronę, by nie zobaczyć jakichś podróbek na sprzedaż. Teraz wreszcie poznaliśmy nazwisko reżysera. To Paul King wyreżyseruje film o Labubu dla Sony.

Trzeba przyznać, że wielu osób drwiło z projektu, gdy tylko go ogłoszono. Choć Labubu jest na rynku od lat, to w momencie, gdy stało się viralem, dla wielu osób stało się też symbolem konsumpcjonizmu i mikrotrendów. Wiele osób nie było w stanie zrozumieć tego fenomenu i miało dość oglądania lalek wszędzie. Decyzja Sony została więc przyjęta bez entuzjazmu i jako desperacki skok na trend, w którym nie ma żadnego fundamentu pod nakręcenie filmu.  

Paul King to jednak reżyser, który dał nam takie uznane produkcje jak Wonka i Paddington. Widać, że ma smykałkę do filmów familijnych. Jego udział w projekcie napawa więc optymizmem. Poza tym warto pamiętać historię Labubu. Postacie stworzył Kasing Lung z Hong Kongu i zostały zainspirowane nordycką mitologią. Zanim stały się viralem dzięki współpracy z firmą Pop Mart, wystąpiły w serii książek The Monsters. I na pewno w nich twórcy filmu będą mogli znaleźć sporo inspiracji. 

Źródło: worldofreel.com

