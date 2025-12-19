fot. TriStar Pictures

Powstaje nowe Na krawędzi, ale nie zobaczymy w nim legendarnego Sylvestra Stallone'a, choć takie były oryginalne plany na tę produkcję. Co po drodze poszło nie tak i dlaczego popularny Sly nie weźmie udziału? Szczegóły zdradził pozew skierowany przeciwko finansistom filmu, a wystosowany przez producenta Neala Mortiza.

Moritz i Toby Jaffe przez wiele lat pracowali nad filmem. Szukali młodych talentów i negocjowali kontrakt z Sylvestrem Stallonem. Producent od piętnastu lat usiłował zrealizować swoje marzenie o reboocie Na krawędzi. Gwiazda oryginału była gotowa do zdjęć jesienią 2023 roku - wówczas była przerwa pomiędzy sezonami Tulsa King. Sylvester Stallone był chętny do powrotu, ale miał jeden warunek - zapłatę chciał otrzymać z góry. Finansiści odmówili jednak zapłacenia gwieździe, przez co wstrzymano projekt. Do wsparcia nie przekonała nawet specjalnie zmontowana rolka z udziałem Sly'a pokazująca pomysł na jego postać w nadchodzącym filmie.

Oryginalny reżyser, Ric Roman Waugh, zdecydował się na odejście z powodu przedłużających się negocjacji. Jean-François Richet zastąpił go na stołku reżysera, ale w 2024 roku Stallone był już zajęty kręceniem Tulsa King. Konflikt terminarza i brak gwarancji finansowej sprawiły, że Sly ostatecznie zrezygnował z udziału w produkcji, a jego miejsce zajął Pierce Brosnan.

Producenci musieli wycofać się z pobierania swojej gaży, ponieważ wraz z odejściem Stallone'a od projekty spadły też przewidywania finansowe i wzrósł budżet dla pozostałych gwiazd. Moritz i Jaffe ostatecznie pozwali Rocket Science Industries z powodu braku wypłaty w wysokości 2.5 miliona dolarów za ten film.

Nowe Na krawędzi - fabuła, obsada

Historia skupia się na doświadczonym wspinaczu Rayu Cooperze (Pierce Brosnan), który prowadzi luksusowy dom letniskowy w Dolomitach wraz z córką. Podczas weekendowej wyprawy z synem pewnego miliardera chłopak staje się celem grupy porywaczy. Córka Raya, Naomi (Lily James), która wciąż przeżywa traumę po wypadku wspinaczkowym, jest świadkiem ataku na chłopaka. Aby uratować rodzinę, musi zmierzyć się ze swoim lękiem i walczyć o przetrwanie.

Za kamerą stoi Jaume Collet-Serra, a autorką historii jest Ana Lily Amirpour, która, w odróżnieniu od wielu remake'ów, zdecydowała się na oryginalne podejście. Melanie Toast napisała scenariusz.

W obsadzie są także Nell Tiger Free, Franz Rogowski, Shubham Saraf, Assaad Bouab, Suzy Bemba oraz Bruno Gouery.

