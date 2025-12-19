Koniec sporu Sony i Tencent o "klon Horizona"? Gra zniknęła ze sklepów

fot. Tencent

Pod koniec 2024 roku informowaliśmy Was o nowej grze od Polaris Quest i Tencentu. Produkcja zatytułowana Light of Motiram zapowiedziana została jako survival z otwartym światem, w którym gracze trafią na postapokaliptyczną Ziemię, po której chodzą mechaniczne zwierzęta. To właśnie ten ostatni element, w połączeniu z bardzo podobnym stylem oprawy wizualnej, sprawił, że wielu graczy okrzyknęło ten tytuł mianem „klona” serii Horizon.

W lipcu tego roku rozpoczęła się sprawa sądowa po tym, jak Sony złożyło pozew, oskarżając Tencent o naruszenie praw autorskich oraz znaków towarowych. Wskazywano w nim, że Light of Motiram jest na tyle podobne do Horizon Zero Dawn oraz Horizon Forbidden West, iż niektórzy gracze mogliby uznać je za część tej samej marki. Choć Tencent odpierał te zarzuty, firma jednocześnie podjęła pewne działania, wstrzymując między innymi publiczne testy gry.

Wygląda jednak na to, że Sony i Tencent doszli do porozumienia. Obie firmy wystąpiły do sądu o oddalenie sprawy po zawarciu poufnej ugody. Jej szczegóły nie zostały ujawnione, nie pojawiły się też żadne oficjalne komentarze na temat całej sytuacji. Light of Motiram zniknęło jednak z cyfrowych sklepów Steam oraz Epic Games Store, co może sugerować, że Tencent zdecyduje się na wprowadzenie istotnych zmian w projekcie, tak aby nie był on już tak wyraźnie podobny do serii z Aloy w roli głównej.