Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?
Poznajcie bohaterów 11. edycji programu Ślub od pierwszego wejrzenia oraz najważniejsze informacje o nowym sezonie popularnego reality show.
2 września 2025 roku wystartowała 11. edycja Ślubu od pierwszego wejrzenia. Nowe odcinki emitowane są we wtorki o godz. 21:35. Przed kamerami ponownie pojawiają się single i singielki, którzy zdecydowali się zaryzykować i zawrzeć małżeństwo z osobą, której nigdy wcześniej nie spotkali.
Ekspertki - Julitta Dębska, Zuzanna Butryn i Hanna Kąkol - po raz kolejny stają przed trudnym wyzwaniem: dobraniem uczestnikom partnerów i partnerek potencjalnie na całe życie.
Kto występuje w Ślubie od pierwszego wejrzenia 11?
- Karolina Bonowicz - 27 lat, z Włocławka. Pracuje w kadrach.
- Krystian Plak - 30 lat, ze Zgierza. Prowadzi firmę pomocy drogowej.
- Maciej Walkowiak - 40 lat, z Puszczykowa. Były sportowiec (grał w hokeja na trawie), obecnie pracuje w korporacji.
- Kaja Tokarska - 28 lat, z Torunia. Pracuje jako UX designerka.
- Katarzyna Zawidzka - 33 lata, z Nowego Dworu Mazowieckiego. Na co dzień pracuje w księgowości.
- Maciej Kubik - 34 lata, z Krakowa. Jest przedsiębiorcą.
-
Gdzie oglądać Ślub od pierwszego wejrzenia 11?
Nowe odcinki programu można oglądać we wtorki o 21:35 w TVN, powtórki emitowane są w soboty o 14:15 na TVN7, a wszystkie odcinki, kulisy i zapowiedzi dostępne są także w serwisach Player.pl i HBO MAX.