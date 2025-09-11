Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

fot. materiały prasowe TVN/ Instagram: @slubodpierwszegowejrzenia_tvn

Reklama

2 września 2025 roku wystartowała 11. edycja Ślubu od pierwszego wejrzenia. Nowe odcinki emitowane są we wtorki o godz. 21:35. Przed kamerami ponownie pojawiają się single i singielki, którzy zdecydowali się zaryzykować i zawrzeć małżeństwo z osobą, której nigdy wcześniej nie spotkali.

Ekspertki - Julitta Dębska, Zuzanna Butryn i Hanna Kąkol - po raz kolejny stają przed trudnym wyzwaniem: dobraniem uczestnikom partnerów i partnerek potencjalnie na całe życie.

Kto występuje w Ślubie od pierwszego wejrzenia 11?

Karolina Bonowicz - 27 lat, z Włocławka. Pracuje w kadrach.

- 27 lat, z Włocławka. Pracuje w kadrach. Krystian Plak - 30 lat, ze Zgierza. Prowadzi firmę pomocy drogowej.

- 30 lat, ze Zgierza. Prowadzi firmę pomocy drogowej. Maciej Walkowiak - 40 lat, z Puszczykowa. Były sportowiec (grał w hokeja na trawie), obecnie pracuje w korporacji.

- 40 lat, z Puszczykowa. Były sportowiec (grał w hokeja na trawie), obecnie pracuje w korporacji. Kaja Tokarska - 28 lat, z Torunia. Pracuje jako UX designerka.

- 28 lat, z Torunia. Pracuje jako UX designerka. Katarzyna Zawidzka - 33 lata, z Nowego Dworu Mazowieckiego. Na co dzień pracuje w księgowości.

- 33 lata, z Nowego Dworu Mazowieckiego. Na co dzień pracuje w księgowości. Maciej Kubik - 34 lata, z Krakowa. Jest przedsiębiorcą.

- 34 lata, z Krakowa. Jest przedsiębiorcą.

Gdzie oglądać Ślub od pierwszego wejrzenia 11?

Nowe odcinki programu można oglądać we wtorki o 21:35 w TVN, powtórki emitowane są w soboty o 14:15 na TVN7, a wszystkie odcinki, kulisy i zapowiedzi dostępne są także w serwisach Player.pl i HBO MAX.