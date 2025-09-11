placeholder
Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

Poznajcie bohaterów 11. edycji programu Ślub od pierwszego wejrzenia oraz najważniejsze informacje o nowym sezonie popularnego reality show.
Wiktoria Milena Szafrańska
Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?_11_09_25 fot. materiały prasowe TVN/ Instagram: @slubodpierwszegowejrzenia_tvn
2 września 2025 roku wystartowała 11. edycja Ślubu od pierwszego wejrzenia. Nowe odcinki emitowane są we wtorki o godz. 21:35. Przed kamerami ponownie pojawiają się single i singielki, którzy zdecydowali się zaryzykować i zawrzeć małżeństwo z osobą, której nigdy wcześniej nie spotkali.

Ekspertki - Julitta Dębska, Zuzanna Butryn i Hanna Kąkol - po raz kolejny stają przed trudnym wyzwaniem: dobraniem uczestnikom partnerów i partnerek potencjalnie na całe życie. 

Kto występuje w Ślubie od pierwszego wejrzenia 11?

  • Karolina Bonowicz - 27 lat, z Włocławka. Pracuje w kadrach.
  • Krystian Plak - 30 lat, ze Zgierza. Prowadzi firmę pomocy drogowej.
  • Maciej Walkowiak - 40 lat, z Puszczykowa. Były sportowiec (grał w hokeja na trawie), obecnie pracuje w korporacji.
  • Kaja Tokarska - 28 lat, z Torunia. Pracuje jako UX designerka.
  • Katarzyna Zawidzka - 33 lata, z Nowego Dworu Mazowieckiego. Na co dzień pracuje w księgowości.
  • Maciej Kubik - 34 lata, z Krakowa. Jest przedsiębiorcą.
  •  

Gdzie oglądać Ślub od pierwszego wejrzenia 11?

Nowe odcinki programu można oglądać we wtorki o 21:35 w TVN, powtórki emitowane są w soboty o 14:15 na TVN7, a wszystkie odcinki, kulisy i zapowiedzi dostępne są także w serwisach Player.pl i HBO MAX.

 

Wiktoria Milena Szafrańska
