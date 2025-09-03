Ślub od pierwszego wejrzenia: kto płaci za wesele i czy uczestnicy dostają wynagrodzenie?
Ślub od pierwszego wejrzenia od lat wzbudza szczególne zainterswoanie widzów. Byłe uczestniczki miłosnego eksperymentu postanowiły odpowiedzieć na nurtujące widzów pytania. Kto pokrywa koszty ślubu i czy uczestnicy mogą liczyć na wynagrodzenie za udział w programie?
Ślub od pierwszego wejrzenia to program, w którym eksperci dobierają pary na podstawie badań i wywiadów. Uczestnicy po raz pierwszy poznają swojego współmałżonka dopiero w trakcje ceremonii zaślubin. Po ślubie kamery towarzyszą każdej z par w najbardziej intymnych i szczerych chwilach. Widzowie mają okazję przekonać się też, jak ci radzą sobie z różnicami charakterów i budują zaufanie. W jesiennej ramówce TVN w 2025 roku nie zabrakło 11. edycji formatu. Można ją oglądać od 2 września w każdy wtorek o godzinie 21:35. Niedługo przed jej premierą byłe uczestniczki programu miały okazję opowiedzieć o jego kulisach.
Byłe uczestniczki Ślubu od pierwszego wejrzenia opowiedziały o kulisach programu
Uczestnicy Ślubu od pierwszego wejrzenia podpisują umowę, na podstawie której na określony czas muszą zachować w tajemnicy to, co dzieje się za kulisami programu. Ta umowa najwyraźniej nie obowiązuje już osób, które brały udział w 7. edycji programu. Agnieszka Miezianko, czyli jedna z uczestniczek tej właśnie edycji, niedawno udzieliła bowiem wywiadu portalowi Plotek. Miała okazję odpowiedzieć w nim między innymi na pytania, które od dawna nurtują fanów programu, czyli kto płaci za śluby i czy uczestnicy otrzymują pieniądze za udział w eksperymencie. Okazuje się, że koszty zarówno ślubu, jak i wesela pokrywa produkcja. Po stronie uczestników leżą z kolei inne wydatki takie jak przejazdy. Agnieszka Miezianko wyznała też, że uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia za udział w programie. Otwierają się przed nimi za to nowe możliwości takie jak współprace w mediach społecznościowych, na których mogą sporo zarobić:
W podobnym tonie w rozmowie z Plotkiem wypowiedziała się uczestniczka 8. edycji programu - Marta Podbioł:
Przypomnijmy, że nowe odcinki Ślubu od pierwszego wejrzenia są obecnie emitowane na kanale TVN co wtorek o godzinie 21:35.
