Snoop Dogg jednak nie przeprosił za słowa o LGBTQ? Przedstawiciel rapera zareagował

fot. YouTube: SnoopDoggTV / Disney

Reklama

Snoop Dogg podczas wyemitowanego 20 sierpnia 2025 roku odcinka podcastu It's Giving... skrytykował film Buzz Astral (dostępny na Disney+) za scenę pocałunku między Alishą Hawthorne (Uzo Aduba) a jej żoną. Raper wyznał, że zabrał na ten film swojego 6-letniego wnuka, któremu nie był w stanie wytłumaczyć, co dzieje się w scenie. Przyznał też, że przez tego typu sceny boi się chodzić do kina i wyraził zdziwienie, dlaczego wątki LGBTQ są poruszane w filmach dla dzieci:

Umieszczają to [wątki LGBTQ] wszędzie. Nie przyszedłem tam [do kina] po to, aby oglądać to g*wno. Chciałem tylko obejrzeć ten ch*lerny film.

Podejście Snoop Dogga do wspomnianej sceny spotkało się ze sporą krytyką nie tylko ze strony internautów, ale też członków Australijskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego (AFL). Ci zaapelowali o to, aby zaplanowany na 27 września 2025 roku występ rapera na finałowym meczu został odwołany. Kilka dni po wybuchu afery w mediach społecznościowych pojawił się komentarz od zweryfikowanego konta Snoop Dogga na Instagramie. Wszystko wskazuje na to, że nie jest on prawdziwy.

Przedstawiciel Snoop Dogga twierdzi, że ten nie przeprosił za słowa o LGBTQ

Snoop Dogg zostawił następujący komentarz pod jednym z wpisów na profilu Hollywood Unlocked na Instagramie:

To moja wina, że nie potrafiłem udzielić odpowiedzi sześciolatkowi. Powiedzcie mi, jak mam się tego uczyć. Nie jestem idealny.

Raper zapewnił też, że nie chciał nikogo urazić swoją wypowiedzią i stwierdził, że od zawsze otaczał się osobami ze społeczności LGBTQ+. Miały one okazać mu wsparcie również w obliczu ostatniej fali hejtu, która na niego spadła. Na ten komentarz nie pozostał obojętny przedstawiciel Snoop Dogga. W oświadczeniu, do którego dotarł portal The Hollywood Reporter, stwierdził on, że komentarz to ''fake'' i na ten moment nie jest jasne, kto tak naprawdę za nim stoi. Co ciekawe, w mediach społecznościowych rzeczywiście nie ma obecnie ani śladu po komentarzu. Odkąd nowe informacje na temat jego przeprosin wyszły na jaw sam raper również nie wydał żadnego oświadczenia.

Poniżej możecie zobaczyć wspomniany wpis Hollywood Unlocked. Przedstawia on fragment wypowiedzi aktorki TS Madison, która również skrytykowała Snoop Dogga za jego wypowiedź: