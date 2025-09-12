placeholder
Reklama
placeholder

Statyści do produkcji Jana Holoubka poszukiwani. Jakie są wymagania?

Jan Holoubek jest jednym z czołowych reżyserów i twórców filmowych w Polsce. Twórca między innymi dostępnych na Netflixie seriali Rojst i Wielka Woda pracuje nad nową produkcją. Potrzebni są do niej statyści. Jakie osoby są poszukiwane i ile można zarobić za dzień zdjęciowy?
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  jan holoubek 
statyści
Jan Holoubek na planie fot. Jaroslaw Sosiński // TVN Warner Bros. Discovery
Reklama

Jan Holoubek (Rojst, Wielka Woda) pracuje obecnie nad produkcją opowiadającą o jednej z najgłośniejszych spraw kryminalnych w historii Polski, która za jakiś czas trafi do streamingu. Na jej potrzeby poszukiwani są statyści. Wiadomo, jakie wymagania trzeba spełnić, aby otrzymać zaproszenie na plan i ile można zarobić za dzień zdjęciowy. 

Jan Holoubek zaprasza statystów na plan do swojej produkcji

Zdjęcia do nowej produkcji Jana Holoubka odbędą się w Warszawie. Na 15 września 2025 roku potrzebni są statyści, za dobór których odpowiada MKM Studio. Agencja przekazała w mediach społecznościowych: 

W dniu 15 września (poniedziałek) będziemy realizować sceny do bardzo dużej, robionej z rozmachem produkcji, opowiadającej o jednej z najgłośniejszych spraw kryminalnych w historii Polski - nowego serialu Jana Holoubka dla platformy streamingowej. Serdecznie zapraszamy na statystowanie Kobiety i Mężczyzn w wieku 20 - 80 lat którzy wcielą się w postacie urzędników i petentów. (...) Poczuj magię kina razem z nami. OJ BĘDZIE SIĘ DZIAŁO!!!!! Serdecznie Zapraszamy. Załoga MKM Studio.

Z uwagi na to, że akcja serialu będzie rozgrywać się w latach 70-tych, poszukiwane są osoby o naturalnym wyglądzie, bez powiększonych ust, przedłużanych rzęs i makijażu permanentnego. Do statystowania nie brani pod uwagę mężczyźni mający rozjaśniane włosy, wygolone boki, irokezy, ogolone głowy lub jeżyki. Na zaproszenie do współpracy nie będą mogły liczyć również kobiety z nowoczesnymi fryzurami, rozjaśnianymi włosami, irokezami czy wygolonymi bokami.

Stawki zaczynają się od 150 zł netto za dzień zdjęciowy. Aby zgłosić się do statystowania na planie, należy wysłać zgłoszenie z dopiskiem BIURO zawierające imię i nazwisko, aktualne zdjęcie twarzy (bez nakrycia głowy) oraz aktualne zdjęcie sylwetki oraz numer telefonu na maila [email protected]. Z wybranymi osobami agencja będzie kontaktować się telefonicznie.

Zobacz także:

Jan Holoubek
-

Jan Holoubek tworzy nowy serial i film fabularny. Kto zagra w Wild Wild East?

Jan Holoubek
-
Na weekend

Jan Holobuek o Doppelgänger. Sobowtór Tworząc film, myślę wyłącznie o widzu [WYWIAD]

 

Źródło: Facebook: MKM Studio

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  jan holoubek 
statyści
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Doom w komiksach Marvela
-

Moce Dooma w Avengers: Doomsday będą przerażające. Najmocniej odczuje to... Thanos?

2 Fundacja
-

Głośny serial sci-fi wróci z 4. sezonem. Użytkownicy Apple TV+ mogą świętować

3 Wielkie kłamstweka - pominięte w kategorii Najlepszy serial dramatyczny, brak nominacji dla Nicole Kidman i Reese Witherspoon
-

Znamy scenarzystę 3. sezonu hitu HBO. Wreszcie podjęto decyzję

4 The Beatles
-

Wielka saga filmów o Beatlesach ma kosztować krocie. Padła kwota

5 The Boys - 3. sezon
-

Na jakim etapie prac jest The Boys: Mexico? Twórca o nowym spin-offie

6 Kosmiczne jaja – 52%
-

Rick Moranis powróci w nowych Kosmicznych jajach? Josh Gad o tajemnicy poliszynela

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 960-962. Co wydarzy się we wrześniu?

5

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

6

Najlepsze produkcje o ataku na World Trade Center. Te oceniono najwyżej

7

Edyta Herbuś nie tylko tańczy, ale także gra w serialach. Co o niej wiemy?

8

Nicolas Cage jako John Madden jest nie do poznania. Kiedy zadebiutuje w roli trenera?

9

Krystian Ochman reprezentował Polskę na Eurowizji. Co o nim wiemy?Co o nim wiemy?

10

Natalia Muianga ma już doświadczenie w programach telewizyjnych. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

'Trump nie żyje' to viralowy trend w internecie. Jak się rozpoczął?

'Trump nie żyje' to viralowy trend w internecie. Jak się rozpoczął?

Selena Gomez już po wieczorze panieńskim! Pokazała zdjęcia

Selena Gomez już po wieczorze panieńskim! Pokazała zdjęcia

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV