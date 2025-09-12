Statyści do produkcji Jana Holoubka poszukiwani. Jakie są wymagania?

fot. Jaroslaw Sosiński // TVN Warner Bros. Discovery

Reklama

Jan Holoubek (Rojst, Wielka Woda) pracuje obecnie nad produkcją opowiadającą o jednej z najgłośniejszych spraw kryminalnych w historii Polski, która za jakiś czas trafi do streamingu. Na jej potrzeby poszukiwani są statyści. Wiadomo, jakie wymagania trzeba spełnić, aby otrzymać zaproszenie na plan i ile można zarobić za dzień zdjęciowy.

Jan Holoubek zaprasza statystów na plan do swojej produkcji

Zdjęcia do nowej produkcji Jana Holoubka odbędą się w Warszawie. Na 15 września 2025 roku potrzebni są statyści, za dobór których odpowiada MKM Studio. Agencja przekazała w mediach społecznościowych:

W dniu 15 września (poniedziałek) będziemy realizować sceny do bardzo dużej, robionej z rozmachem produkcji, opowiadającej o jednej z najgłośniejszych spraw kryminalnych w historii Polski - nowego serialu Jana Holoubka dla platformy streamingowej. Serdecznie zapraszamy na statystowanie Kobiety i Mężczyzn w wieku 20 - 80 lat którzy wcielą się w postacie urzędników i petentów. (...) Poczuj magię kina razem z nami. OJ BĘDZIE SIĘ DZIAŁO!!!!! Serdecznie Zapraszamy. Załoga MKM Studio.

Z uwagi na to, że akcja serialu będzie rozgrywać się w latach 70-tych, poszukiwane są osoby o naturalnym wyglądzie, bez powiększonych ust, przedłużanych rzęs i makijażu permanentnego. Do statystowania nie brani pod uwagę mężczyźni mający rozjaśniane włosy, wygolone boki, irokezy, ogolone głowy lub jeżyki. Na zaproszenie do współpracy nie będą mogły liczyć również kobiety z nowoczesnymi fryzurami, rozjaśnianymi włosami, irokezami czy wygolonymi bokami.

Stawki zaczynają się od 150 zł netto za dzień zdjęciowy. Aby zgłosić się do statystowania na planie, należy wysłać zgłoszenie z dopiskiem BIURO zawierające imię i nazwisko, aktualne zdjęcie twarzy (bez nakrycia głowy) oraz aktualne zdjęcie sylwetki oraz numer telefonu na maila [email protected]. Z wybranymi osobami agencja będzie kontaktować się telefonicznie.