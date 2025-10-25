Stellan Skarsgård o swoim życiu po udarze. Nie jest mu łatwo
Trzy lata po tym, jak Stellan Skarsgård doznał poważnego udaru, opowiedział o tym, jak ten nagły wypadek medyczny wpłynął na jego karierę aktorską.
W wywiadzie dla Vulture z ubiegłego tygodnia Stellan Skarsgård opowiedział o tym, jak w obecnym stanie udaje mu się pamiętać swoje kwestie. Wspomniał kręcenie filmu Diuna: Część druga z 2024 roku i szczegółowo opowiedział, jak sobie z tym radził:
Skarsgård dodał, że udar mózgu, którego doznał, miał miejsce między sezonami Andoru z Gwiezdnych Wojen a dwoma filmami Diuna i - w jego odczuciu - to był idealny moment:
Stellan Skarsgård przyznał również, że udar go naprawdę przestraszył, jednak nie pozwolił, by to doświadczenie powstrzymało go przed aktorstwem.
Wkrótce aktor pojawi się w filmie Sentimental Value, którego jest również producentem wykonawczym. W filmie wciela się w reżysera poszukującego kontaktu ze swoimi córkami (Renate Reinsve i Ingą Ibsdotter Lilleaas), z którymi nie utrzymuje kontaktu, kręcąc film o ich życiu.
Skarsgård dodał:
Aktor przyznał, że bycie nudnym zawsze go przerażało, nawet w życiu osobistym:
W wywiadzie Skarsgård opowiedział też o rodzicielstwie. Zapytany, czy uważa swoje dzieci: Alexandra, Gustafa, Sama, Billa, Eiję, Valtera, Ossiana i Kolbjörna za dzieci nepo upierał się, że nie, mimo że sześcioro z nich wybrało aktorstwo:
Nowy film Stellana Skarsgårda - Sentimental Value - trafi do kin 7 listopada.
Źródło: hollywoodreporter.com