Stellan Skarsgård o swoim życiu po udarze. Nie jest mu łatwo

Trzy lata po tym, jak Stellan Skarsgård doznał poważnego udaru, opowiedział o tym, jak ten nagły wypadek medyczny wpłynął na jego karierę aktorską.
Marta Babadag
Stellan Skarsgård fot. materiały prasowe
W wywiadzie dla Vulture z ubiegłego tygodnia Stellan Skarsgård opowiedział o tym, jak w obecnym stanie udaje mu się pamiętać swoje kwestie. Wspomniał kręcenie filmu Diuna: Część druga z 2024 roku i szczegółowo opowiedział, jak sobie z tym radził:

Mają takie słuchawki, w których słychać suflera, który mówi tekst. To jednak nie wystarcza, bo ja mam swój rytm. Musi mówić swoją kwestię na początku mojej, żebym mógł na nią odpowiedzieć. Musi mówić bardzo szybko, bardzo neutralnie. To wymaga od tego człowieka mnóstwa ćwiczeń.

Skarsgård dodał, że udar mózgu, którego doznał, miał miejsce między sezonami Andoru z Gwiezdnych Wojen a dwoma filmami Diuna i - w jego odczuciu - to był idealny moment:

Można by powiedzieć: "Och, masz szczęście. Nie musisz uczyć się tekstu". Teraz jednak muszę się starać więcej niż kiedyś. Nagle nie potrafię przywołać żadnych nazwisk. Nie potrafię utrzymać toku myślowego ani zbudować argumentu, który rozciągnie się na kilka zdań i trafi w sedno – i bum! To jest niesamowicie frustrujące - ale z drugiej strony żyję. Mogę pracować.

Stellan Skarsgård przyznał również, że udar go naprawdę przestraszył, jednak nie pozwolił, by to doświadczenie powstrzymało go przed aktorstwem.

Wkrótce aktor pojawi się w filmie Sentimental Value, którego jest również producentem wykonawczym. W filmie wciela się w reżysera poszukującego kontaktu ze swoimi córkami (Renate Reinsve i Ingą Ibsdotter Lilleaas), z którymi nie utrzymuje kontaktu, kręcąc film o ich życiu. 

Skarsgård dodał:

Nie boję się śmierci. Ale boję się, że nie będę w stanie żyć. To jest dopiero strach. I że będę nudny.

Aktor przyznał, że bycie nudnym zawsze go przerażało, nawet w życiu osobistym:

Ze wszystkich moich ośmiorga dzieci, jest jedna rzecz, której się obawiam za każdym razem, gdy pojawia się nowe dziecko. Nie to, że będą miały zespół Downa czy będą autystyczne… ale że będą nudne. Na szczęście żadne z nich takie nie jest.

W wywiadzie Skarsgård opowiedział też o rodzicielstwie. Zapytany, czy uważa swoje dzieci: Alexandra, Gustafa, Sama, Billa, Eiję, Valtera, Ossiana i Kolbjörna za dzieci nepo upierał się, że nie, mimo że sześcioro z nich wybrało aktorstwo:

Uważam się za tatę nepo, ponieważ dzięki nim otrzymuję tyle życzliwości, a może i pracy.

Nowy film Stellana Skarsgårda - Sentimental Value - trafi do kin 7 listopada.

Źródło: hollywoodreporter.com

