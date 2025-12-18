wydawnictwo Poradnia K

Reklama

Wydawnictwo Poradnia K sprawiło fanom niemałą niespodziankę. Nowa książka przenosi nas do momentu, w którym serial zostawił z milionem pytań. Hawkins jest w ruinie, podzielone szczelinami i odizolowane przez wojsko, a Nancy Wheeler... cóż, Nancy nie zamierza siedzieć bezczynnie. Nieugięta reporterka The Hawkins Post ma tylko jeden cel: dopaść Vecnę.

O czym jest Stranger Things. Za wszelką cenę?

Akcja nowej powieści, wydawanej w Polsce przez wydawnictwo Poradnia K, dzieje się zaledwie dwa miesiące po tragicznych wydarzeniach z ostatniego sezonu. Nancy i Robin łączą siły, by zbadać tajemnicze przypadki chorób i dziwnych zjawisk, które nawiedzają okolicę. Nancy jest przekonana, że Vecna znalazł nową ofiarę. Czy śledztwo zaprowadzi ją na Drugą Stronę?

Autorka, która zna serial od podszewki

Największym atutem książki jest jej autorka. Caitlin Schneiderhan to nie tylko pisarka (m.in. autorka świetnie przyjętego Lotu Ikara o losach Eddiego Munsona), ale przede wszystkim scenarzystka serialu Stranger Things. To ona stoi za scenariuszem do kultowego już odcinka Rozdział szósty: Zanurzenie (sezon 4), w którym bohaterowie odkrywają bramę pod wodą. Caitlin doskonale czuje dynamikę między postaciami, a nowa powieść skupia się na duecie Nancy i Robin. To gwarancja, że klimat opowieści będzie w 100% zgodny z tym, co kochamy na ekranie.

Fragment książki Za wszelką cenę

Poniżej prezentujemy ekskluzywny fragment powieści w tłumaczeniu Małgorzaty i Wojciecha Szypułów. Dziękujemy wydawnictwu Poradnia K za zaufanie i udostępnienie materiałów.

Vecna nie może w nieskończoność pozostawać w ukryciu, powtórzyła w myślach. Znajdziemy go. Ja go znajdę.

Świetlówka nad jej głową zamigotała. Każda kropla krwi w jej żyłach zamarzła.

– Ej! – wyszeptała. – Słyszycie mnie?

Nikt jej nie odpowiedział, a ona nie zamierzała odrywać wzroku od spazmującej świetlówki, żeby sprawdzić, czy ją słyszą.

– On tu jest – syknęła.

Trzymając wyłączoną latarkę jak niezapaloną pochodnię, zrobiła krok w stronę lampy…

Vecna nie może w nieskończoność pozostawać w ukryciu, powtórzyła w myślach. Znajdziemy go. Ja go znajdę.

Świetlówka nad jej głową zamigotała.

Każda kropla krwi w jej żyłach zamarzła.

– Ej! – wyszeptała. – Słyszycie mnie?

Nikt jej nie odpowiedział, a ona nie zamierzała odrywać wzroku od spazmującej świetlówki, żeby sprawdzić, czy ją słyszą.

– On tu jest – syknęła.

Trzymając wyłączoną latarkę jak niezapaloną pochodnię, zrobiła krok w stronę lampy…

Za plecami, w sali balsamowania, coś poruszyło się niezdarnie i dały się słyszeć stłumione głosy: to Jonathan i Robin o czymś rozmawiali. Już miała się do nich odwrócić, gdy wtem…

Tam!

Zamigotała kolejna jarzeniówka, bliżej chłodni.

– Hej tam, słyszycie mnie? – zawołała głośniej.

– Nance? – odezwała się Robin. – Może byś tak…

– Znalazłam go! – Nancy podeszła do światła. – Jest tutaj!

Idealny prezent dla fanów Stranger Things

Książka Za wszelką cenę jest kierowana do młodszych i starszych fanów serii (kategoria Young Adult). To doskonałe uzupełnienie historii, które rozszerza wątki, ale – co ważne – nie zdradza kluczowych tajemnic 5. sezonu.

Jeśli nie możecie doczekać się papierowego wydania, mamy świetną wiadomość: premiera e-booka odbędzie się już 24 grudnia 2025 roku! To idealny towarzysz na świąteczne wieczory. Papierowa wersja książki Za wszelką cenę pojawi się w księgarniach w lutym 2026 roku. Zobaczcie też pełną, oficjalną okładkę polskiej wersji powieści z uniwersum Stranger Things: