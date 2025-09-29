Gwiazda Super Bowl 2026 ujawniona. Kto wystąpi na halftime show?

fot. NBC

Super Bowl, czyli najważniejsze wydarzenie w amerykańskim futbolu, w 2026 roku odbędzie się 8 lutego w Levi's Stadium w Santa Clara w Kalifornii. Niezapomnianych emocji widzom oraz obecnym na miejscu kibicom po raz kolejny dostarczy nie tylko finałowy mecz o mistrzostwo w futbolu amerykańskim zawodowej ligi National Football League, ale też halftime show. Już wiadomo, kto został następcą Kendricka Lamara i wystąpi podczas tego spektakularnego koncertu.

Bad Bunny gwiazdą halftime show Super Bowl 2026

Bad Bunny, a właściwie Benito Antonio Martínez Ocasio, odniósł kolejny wielki sukces. To właśnie on wystąpi na halftime show na Super Bowl 2026. Portorykański artysta ma 31 lat i już od dłuższego czasu pozostaje jedną z najpopularniejszych gwiazd współczesnej muzyki latynoskiej. Dotychczas zdobył trzy nagrody Grammy oraz 12 nagród Latin Grammy. Swój sukces zawdzięcza hitom takim jak Tití Me Preguntó, NUEVAYoL czy DÁKITI. Na początku 2025 roku wydał album Debí Tirar Más Fotos, a we wrześniu na jego koncercie w Portoryko bawiło się ponad 500 000 fanów. Wszystko wskazuje więc na to, że jego występ na Super Bowl również będzie cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Jon Barker, wiceprezes ds. globalnej produkcji wydarzeń w NFL, jest przekonany, że artysta dostarczy wtedy niezapomnianych wrażeń:

Wiemy, że jego dynamiczne występy, kreatywna wizja i głęboka więź z fanami, dostarczą niezapomnianych wrażeń, jakich oczekujemy od tego kultowego momentu.

Warto wspomnieć, że Bad Bunny ma na swoim koncie również role w filmach takich jak Bullet Train, Cassandro czy Złodziej z przypadku. Poza tym w 2026 roku ma również zaplanowany koncert w Polsce. 14 lipca po raz pierwszy odwiedzi nasz kraj w ramach swojej światowej trasy koncertowej o nazwie DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. Wystąpi wtedy na PGE Narodowym w Warszawie.

Zapowiedź występu Bad Bunny'ego na Super Bowl halftime show 2026 możecie zobaczyć poniżej: