Fan Supermana przewidział obsadę nowego filmu kilka lat przed jego premierą. Ten wpis stał się viralem

Film Superman autorstwa Jamesa Gunna doczekał się kinowej premiery na początku lipca 2025 roku i potrzebował zaledwie kilku dni, aby stać się prawdziwym hitem w box office. Przypomnijmy, że w Ameryce Północnej zadebiutował z imponującym wynikiem 122 milionów dolarów. Jest to dotychczas najlepsze otwarcie w historii solowego filmu o Człowieku ze stali. Jak wiadomo, w nowego Supermana wcielił się z David Corenswet. U jego boku wystąpiła między innymi Rachel Brosnahan, która zagrała Lois Lane. Okazuje się, że to, że nowa ekranizacja Supermana z udziałem wspomnianych aktorów w rolach tych właśnie postaci może odnieść sukces, przed laty przewidział pewien internauta. Jego wpis niedługo po premierze nowego Supermana stał się viralem.

Fan Supermana trafnie wytypował aktorów z nowego Supermana

Obsada nowego Supermana była ''znana'' już kilka lat temu. Nikt nie miał wówczas jednak o tym pojęcia. Na profilu użytkownika platformy X o nazwie @KunaliB pojawił się następujący wpis:

Reboot #Supermana z Davidem Corenswetem w roli Supermana i Rachel Brosnahan jako Lois Lane. Niech będzie powiązany z serią Batman Matta Reevesa (nie bezpośrednio, tylko w tym samym uniwersum).

Co ciekawe, wpis ten pochodzi z... 1 grudnia 2020 roku. Internauci są pod wrażeniem, że jego autorowi udało się trafnie wytypować członków obsady. Spora część komentujących do tej pory nie dowierza, że mu się to udało. Niektórzy podejrzewają nawet, że internauta jest... podróżnikiem w czasie.

