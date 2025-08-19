Reklama
Fan Supermana przewidział obsadę nowego filmu kilka lat przed jego premierą. Ten wpis stał się viralem

Superman z Davidem Corenswetem w tytułowej roli zachwycił widzów i krytyków, podbijając kina na całym świecie. Okazuje się, że o tym, że aktor sprawdzi się w roli bohatera, pewien internauta był przekonany już lata temu. Co ciekawe, trafnie wytypował on również inną aktorkę z filmu.
Superman z Davidem Corenswetem w tytułowej roli zachwycił widzów i krytyków, podbijając kina na całym świecie. Okazuje się, że o tym, że aktor sprawdzi się w roli bohatera, pewien internauta był przekonany już lata temu. Co ciekawe, trafnie wytypował on również inną aktorkę z filmu.
Zdjęcie promujące film Superman fot. materiały prasowe
Film Superman autorstwa Jamesa Gunna doczekał się kinowej premiery na początku lipca 2025 roku i potrzebował zaledwie kilku dni, aby stać się prawdziwym hitem w box office. Przypomnijmy, że w Ameryce Północnej zadebiutował z imponującym wynikiem 122 milionów dolarów. Jest to dotychczas najlepsze otwarcie w historii solowego filmu o Człowieku ze stali. Jak wiadomo, w nowego Supermana wcielił się z David Corenswet. U jego boku wystąpiła między innymi Rachel Brosnahan, która zagrała Lois Lane. Okazuje się, że to, że nowa ekranizacja Supermana z udziałem wspomnianych aktorów w rolach tych właśnie postaci może odnieść sukces, przed laty przewidział pewien internauta. Jego wpis niedługo po premierze nowego Supermana stał się viralem. 

Fan Supermana trafnie wytypował aktorów z nowego Supermana

Obsada nowego Supermana była ''znana'' już kilka lat temu. Nikt nie miał wówczas jednak o tym pojęcia. Na profilu użytkownika platformy X o nazwie @KunaliB pojawił się następujący wpis:

Reboot #Supermana z Davidem Corenswetem w roli Supermana i Rachel Brosnahan jako Lois Lane. Niech będzie powiązany z serią Batman Matta Reevesa (nie bezpośrednio, tylko w tym samym uniwersum).

Co ciekawe, wpis ten pochodzi z... 1 grudnia 2020 roku. Internauci są pod wrażeniem, że jego autorowi udało się trafnie wytypować członków obsady. Spora część komentujących do tej pory nie dowierza, że mu się to udało. Niektórzy podejrzewają nawet, że internauta jest... podróżnikiem w czasie. 

Jeśli do tej pory również nie chciało wam się wierzyć, że wspomniany wpis istnieje, poniżej znajdziecie na to dowód:

Zrzut ekranu z platformy Xfot. X: @KunaliB

Źródło: X: @KunaliB

