Koniec 2025 roku zbliża się wielkimi krokami. W sieci można już znaleźć informację o tym, co na tę wyjątkową noc z 31 grudnia na 1 stycznia planują poszczególne stacje telewizyjne. Już wiadomo, że widzowie TVP2 w tym roku będą mogli liczyć na sylwestrowy koncert w Katowicach pod Spodkiem. Imprezy stacji już od ponad 20 lat cieszą się ogromną popularnością i przyciągają przed telewizory miliony oglądających. Kto wystąpi na tegorocznej odsłonie Sylwestra z Dwójką?

Sylwester z Dwójką w 2025 roku ponownie odbędzie się na Śląsku

W tym roku podobnie jak w ubiegłym Sylwester z Dwójką odbędzie się na Śląsku. Przypomnijmy, że w przeszłości rolę miasta gospodarza pełniło Zakopane. Przygotowania ruszyły pełną parą. Ujawniono już pierwsze nazwiska artystów, którzy wystąpią na scenie. Organizator zapowiada, że w stolicy Śląska zobaczymy mieszankę legend i najgorętszych nazwisk młodej sceny, które dominują na listach przebojów. Ta szczególna noc ma obfitować w wyjątkowy, międzypokoleniowy line-up.

Sylwester z Dwójką 2025: kto wystąpi?

Na nadchodzącym koncercie Sylwester z Dwójką 2025wystąpią:

Maryla Rodowicz

Doda

Ich Troje

Justyna Steczkowska

Kayah

Piotr Kupicha i Feel

Piersi

Sylwester z Dwójką 2025: od której oglądać koncert?

Sylwestra z Dwójką 2025 będzie można oglądać na żywo w środę 31 grudnia od 19:50 na antenie TVP2.