Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Był Frankenstein, teraz czas na jego Pannę młodą. Te potwory mają jednak naprawdę straszyć

Maggie Gyllenhaal pokaże nam przerażające potwory w swoim nadchodzącym filmie. Dosłownie i w przenośni.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  maggie gyllenhaal 
The Bride! Panna młoda!
The Bride! Warner Bros
Reklama

Co się stanie, jeśli kogoś ożywisz, by mieć nieśmiertelną partnerkę na resztę nie-życia, jednak okaże się, że twoja ukochana ma własne plany, pragnienia i potrzeby, poza związkiem, na który się nie pisała? Panna młoda! spróbuje odpowiedzieć na to pytanie. Nowy film Maggie Gyllenhaal skupi się na tytułowej narzeczonej Frankensteina. I twórczyni zapowiada, że w jej historii naprawdę „potwory są potworne”.

Panna młoda! i potworne potwory 

Maggie Gyllenhaal, reżyserka i scenarzystka filmu, tak zapowiedziała swój nadchodzący projekt w wywiadzie dla magazynu Empire:

Wierzę, że każdy z nas ma w sobie coś potwornego. A mówiąc potwornego, mam na myśli coś naprawdę przerażającego. Coś, na co nie chcesz patrzeć i trzymasz to w ukryciu. W mojej historii potwory są potworne. Nawet w zwiastunie robią koszmarne rzeczy, a to dopiero początek, szczerze mówiąc. Jednocześnie są bohaterami. I mam nadzieję, że można się z nimi utożsamiać, nawet jeśli dopiero co zostali przywróceni do życia. Bardzo cierpią, jak my wszyscy.

Panna młoda! będzie więc inna niż Frankenstein, który dopiero co zrobił furorę w Netflixie. W obrazie Guillermo del Toro to właśnie Stwór odznaczał się wyjątkową empatią i wrażliwością, choć wszyscy ludzie wokół niego mieli go za monstrum. Gyllenhaal za to najwyraźniej zamierza dać nam bardziej klasyczne potwory. Choć mają być ludzkie, to raczej reprezentować przy tym to, co najgorsze w człowieku. 

Panna młoda! - nowe zdjęcia zza kulis 

Empire ujawniło także nowe zdjęcie zza kulis. Przedstawia Jessie Buckley w roli tytułowej Panny młodej. Znajdziecie je na pierwszym slajdzie. W galerii są też inne ujęcia z produkcji. Widać na nich chociażby Christiana Bale'a jako Frankensteina. 

The Bride! - zdjęcie zza kulis

arrow-left
The Bride! - zdjęcie zza kulis
Źródło:
arrow-right

Panna młoda! - fabuła 

Akcja będzie rozgrywać się w latach trzydziestych XX wieku. Przeniesiemy się do przestępczego półświatka Chicago, w którym doktor Euphronius na prośbę Frankensteina postanawia stworzyć mu towarzyszkę. W tym celu wspólnie ożywiają zamordowaną kobietę. Okazuje się jednak, że nie wszystko idzie zgodnie z planem. Panna młoda ma bowiem pomysły, o których nie śniło się żadnemu z nich. 

Co się dzieje, kiedy przywracasz kogoś do życia, a ta osoba ma swoje potrzeby, pragnienia i emocje, które wykraczają poza wszystko, co mogłeś sobie wyobrazić... co wtedy? – pyta nas Maggie Gyllenhaal, a odpowiedź znajdziecie właśnie w jej nadchodzącym filmie. 

Źródło: Empire

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  maggie gyllenhaal 
The Bride! Panna młoda!
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
The Bride! Horror

7,6

2025
Oglądaj TERAZ Frankenstein Horror
Powiązane osoby

Najnowsze

1
-

EA Sport F1 26 nie będzie. Zamiast tego gracze otrzymają coś innego

2 6. Jumanji: Przygoda w dżungli; 76%
-

Jumanji 4 - pierwsze zdjęcie zaskakuje. Miejsce akcji w końcu potwierdzone!

3 Diabelstwò
-

Premiera nowej powieści grozy Macieja Lewandowskiego

4 7. Melissa Gilbert poznała ważne życiowe wartości dzięki Michaelowi Landonowi. Gilbert dorastała na planie Domku na prerii pod okiem aktora. Mówiła: „Wchłonęłam tak wiele, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, czego się uczę - naprawdę ważnych życiowych lekcji o rodzinie, społeczności, tolerancji. Myślę, że wartości programu były absolutnie odzwierciedleniem wartości naszego lidera, Michaela Landona. On był tym człowiekiem, który wierzył, że ludzie zawsze noszą dobroć w sercu”.
-

Gwiazda Domku na prerii komentuje słowa Megyn Kelly o Jeffreyu Epsteinie. "Miałam 15 lat"

5 Draco, Lucjusz i Scorpius na jednym zdjęciu
-

Draco, Lucjusz i Scorpius na jednym zdjęciu. Tom Felton dziękuje „ojcu” i „synowi”

6 Kadr z aktorskiego filmu Vaiana
-

Aktorski remake Vaiany w ogniu krytyki. Disney zepsuł ten detal w wyglądzie bohaterki

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e06

Agenci NCIS

s2025e224

Moda na sukces

s04e10

s38e227

Zatoka serc

s42e53

s34e10

Dancing with the Stars

s2025e226

Anderson Cooper 360

s07e06

Oogappels
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18

lis

Gra

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Diabelstwò

19

lis

Książka

Diabelstwò
Tornado

21

lis

Film

Tornado
Ministranci

21

lis

Film

Ministranci
Rocznica

21

lis

Film

Rocznica
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Adam Driver
Adam Driver

ur. 1983, kończy 42 lat

Meg Ryan
Meg Ryan

ur. 1961, kończy 64 lat

Allison Janney
Allison Janney

ur. 1959, kończy 66 lat

Sandrine Holt
Sandrine Holt

ur. 1972, kończy 53 lat

Jodie Foster
Jodie Foster

ur. 1962, kończy 63 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Kuchenne rewolucje: Wisła mon amour. Dalsze losy, adres, menu

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV