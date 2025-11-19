Reklama
Czego możemy się spodziewać w 3. sezonie anime Dan Da Dan? "Fani pokochają to, co nadchodzi"

Jeszcze nie ogłoszono, kiedy anime Dan Da Dan powróci z 3. sezonem, ale aktorka głosowa nie może się doczekać, aby widzowie poznali dalszy ciąg historii.
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  dandadan 
Dan Da Dan 3. sezon netflix
Dan Da Dan fot. Netflix
Dan Da Dan to jedno z najpopularniejszych anime, które zadebiutowało w 2024 roku. Do tej pory na Netflix trafiły dwa sezony, ale na następny widzowie będą musieli prawdopodobnie poczekać aż do 2027 roku. Jeszcze oficjalnie nie ogłoszono, kiedy 3. seria powróci na platformę. 

Czytaj więcej: Hideo Kojima łączy siły z Disney+. Zapowiedziano anime Death Stranding: Isolations

Podczas Anime Pasadena 2025, serwis ScreenRant porozmawiał z Abby Trott, która dubbinguje postać Momo. Zapytano się jej, na co najbardziej czeka w trzecim sezonie. Aktorka nie chciała zdradzać szczegółów fanom nieznającym mangi, dlatego wyjawiła tylko, że ​​najbardziej cieszy ją możliwość poznania nowych postaci.

Nie mogę się doczekać nowych postaci i tego, jak wpłyną na dynamikę grupy. Za każdym razem, gdy dołącza ktoś nowy, chemia [między nami] ulega zmianie - tak jak wtedy, gdy dołączyła Aira, wszystko się zmieniło. Nie mogę wiele powiedzieć, ale myślę, że fani pokochają to, co nadchodzi.

Serial anime początkowo skupiał się na Momo i Okarunie, ale później dołączyli Aira i Jiji. A w 2. sezonie widzowie poznali najbardziej kontrowersyjnego bohatera Dan Da Dan - Kintę.

Przypomnijmy, że studio Science SARU, które odpowiada za Dan Da Dan, pracuje nad nową serialową adaptacją mangi The Ghost in the Shell autorstwa Masamune Shirow. Anime ma mieć premierę w 2026 roku.

fot. Crunchyroll

Źródło: screenrant.com











