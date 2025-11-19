Aktorski remake Vaiany w ogniu krytyki. Disney zepsuł ten detal w wyglądzie bohaterki

Fot. Disney

Disney opublikował pierwsze spojrzenie na aktorski remake hitu Vaiana. A te, ja wiemy, wychodzą im bardzo różnie. Chociażby w samym 2025 roku dostaliśmy Śnieżkę, która okazała się wielką klapą finansową, a także Lilo & Stitcha, które z kolei zaliczyło spektakularny sukces, choć nie obyło się bez kontrowersji. Za to Vaiana już zdążyła zdenerwować wielu widzów. Poszło o włosy głównej bohaterki. Brzmi to na razie trochę absurdalnie, ale już wyjaśniamy...

Aktorski remake Vaiany w ogniu krytyki

Fani zwrócili uwagę na fryzurę głównej bohaterki. Już na pierwszy rzut oka widać, że Disney wyprostował włosy Catherine Laga'aia, która wciela się w Vaianę, a następnie delikatnie je zakręcił. Co jest o tyle dziwnym wyborem, że jej naturalne loki idealnie pasują do postaci. Więc wychodzi na to, że przed charakteryzacją była bardziej podobna do animowanego pierwowzoru, niż po niej.

A pisząc o tym, że internauci zwrócili uwagę na ten detal, nie mamy na myśli garstki osób – przykładowo tylko poniższy wpis z platformy X ma ponad 150 tysięcy serduszek. A jest ich więcej.

Disney kontra charakteryzacja i kostiumy

Trudno dziwić się reakcjom fanów. Catherine Laga'aia wydawała się naprawdę dobrym castingiem. Po czym Disney postanowił ucharakteryzować ją tak, by była mniej podobna do Vaiany z animacji. To zresztą nie pierwszy raz, gdy studio nie do końca radzi sobie w tym temacie. Choć wiele osób już od samego początku nie kupowało Rachel Zegler w roli Śnieżki, to Disney na pewno nie pomógł ich przekonać kiepskiej jakości kostiumem i fryzurą. Do tego stopnia, że fani i sama aktorka byli w stanie wykonać resztą robotę, o czym możecie przekonać się poniżej: