Heweliusz nie zdominował polskich mediów jak 1670. 5. sezon The Office PL wysoko w rankingu

W ostatnich kilkudziesięciu dniach zadebiutowały dwa wyczekiwane polskie seriale: Heweliusz (Netflix) oraz 5. sezon The Office PL (CANAL+). Z tego względu Instytut Monitorowania Mediów przeprowadził badanie popularności polskich produkcji, które miały premierę w 2025 roku. Przeanalizowano zaangażowanie użytkowników w mediach społecznościowych (reakcje, komentarze, udostępnienia) w dniu premiery seriali oraz dwóch następujących po nich dobach.
Heweliusz tuż za 1670
Nowe dane pozwoliły na zaktualizowanie rankingu najbardziej angażujących polskich seriali 2025 roku. Na szczycie pozostaje 2. sezon 1670, ale na drugie miejsce wskoczył Heweliusz. Według IMM analizujących posty w mediach społecznościowych (Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube), serial spotkał się z wyjątkowo emocjonalnym odbiorem i skłonił do dyskusji. Na stronie Instytutu możemy przeczytać komentarz Tomasza Lubienieckiego, Kierownika Działu Raportów Medialnych IMM:
Instytut zauważył, że Heweliusz wywołał duże zainteresowanie treściami uzupełniającymi, które dotyczyły wywiadów z ocalałymi oraz podcastu Polskiego Radia o katastrofie promu.
The Office PL w TOP5
Na piątym miejscu w rankingu uplasował się 5. sezon The Office PL, którego fani stwierdzili, że " jest lepszy z każdym sezonem", a wielu z nich nawet uważa, że jest lepszy od produkcji amerykańskiej. Dyskusje obejmowały głównych bohaterów, w szczególności Darka Wasiaka (Adam Woronowicz), określanego jako "GOAT" i "przekot aktorski". Tomasz Lubieniecki z IMM na głównej stronie Instytutu, dodał:
Najbardziej angażujące polskie seriale 2025 - ranking
Zobaczcie poniżej, jak prezentuje się ranking najbardziej angażujących premier polskich seriali 2025 według Instytutu Monitorowania Mediów. Przedstawia liczbę reakcji w mediach społecznościowych w dniu premiery i dwóch kolejnych dobach.
- 1670 (2. sezon) - 778 596
- Heweliusz - 283 384
- Rodzinka.pl (17. sezon) - 205 211
- Aniela - 113 046
- The Office PL (5. sezon) - 46 180
- Kibic - 34 839
- Tylko jedno spojrzenie - 34 583
- Pati (2. sezon) - 30 214
- Langer - 28 219
- Edukacja XD - 19 910
Heweliusz ze spadkiem na Netflix
Netflix opublikował swój cotygodniowy TOP10 najpopularniejszych seriali nieanglojęzycznych. W dniach 10-16 listopada na czele znalazł się koreański Gdy inni stali z boku, a drugie miejsce osiągnęła japońska Bitwa samurajów. Heweliusz spadł z na 10. miejsce. W drugim tygodniu uzyskał 1,8 mln wyświetleń (chodzi o łączny czas spędzony na oglądaniu danej produkcji podzielony przez czas jej trwania) - to duży spadek w porównaniu do poprzedniego tygodnia (3,3 mln).
Źródło: biuro.mediacontact.pl