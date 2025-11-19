Heweliusz nie zdominował polskich mediów jak 1670. 5. sezon The Office PL wysoko w rankingu

fot. materiały prasowe

W ostatnich kilkudziesięciu dniach zadebiutowały dwa wyczekiwane polskie seriale: Heweliusz (Netflix) oraz 5. sezon The Office PL (CANAL+). Z tego względu Instytut Monitorowania Mediów przeprowadził badanie popularności polskich produkcji, które miały premierę w 2025 roku. Przeanalizowano zaangażowanie użytkowników w mediach społecznościowych (reakcje, komentarze, udostępnienia) w dniu premiery seriali oraz dwóch następujących po nich dobach.

Heweliusz tuż za 1670

Nowe dane pozwoliły na zaktualizowanie rankingu najbardziej angażujących polskich seriali 2025 roku. Na szczycie pozostaje 2. sezon 1670, ale na drugie miejsce wskoczył Heweliusz. Według IMM analizujących posty w mediach społecznościowych (Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube), serial spotkał się z wyjątkowo emocjonalnym odbiorem i skłonił do dyskusji. Na stronie Instytutu możemy przeczytać komentarz Tomasza Lubienieckiego, Kierownika Działu Raportów Medialnych IMM:

Najczęstszym porównaniem pojawiającym się w sieci było: "polski Czarnobyl" (serial HBO Max z 2019 roku), co podkreśla nie tylko wagę tematu, ale także wątek systemowych zaniedbań i "bylejakości lat 90.". Użytkownicy mediów społecznościowych chwalili produkcję za "światowy poziom" oraz "świetną realizację". Często podkreślano, że serial to "najdroższa polska produkcja" i to widać na ekranie.

Instytut zauważył, że Heweliusz wywołał duże zainteresowanie treściami uzupełniającymi, które dotyczyły wywiadów z ocalałymi oraz podcastu Polskiego Radia o katastrofie promu.

The Office PL w TOP5

Na piątym miejscu w rankingu uplasował się 5. sezon The Office PL, którego fani stwierdzili, że " jest lepszy z każdym sezonem", a wielu z nich nawet uważa, że jest lepszy od produkcji amerykańskiej. Dyskusje obejmowały głównych bohaterów, w szczególności Darka Wasiaka (Adam Woronowicz), określanego jako "GOAT" i "przekot aktorski". Tomasz Lubieniecki z IMM na głównej stronie Instytutu, dodał:

Gościnne występy są już stałym elementem "The Office PL" – jednym z tych zabiegów, które nie tylko bawią widzów, ale też budują rozpoznawalność i prestiż produkcji. Twórcy świadomie sięgają po znane nazwiska, traktując epizodyczne role gwiazd jako narzędzie poszerzania świata serialu oraz sposób na tworzenie dodatkowych warstw humoru i kontekstu popkulturowego. Dużym echem w mediach odbił się gościnny występ Joanny Kulig w piątym sezonie. Jej pojawienie się w Kropliczance było szeroko komentowane jako dowód na prestiż serialu, do którego chcą dołączać "gwiazdy światowego formatu".

The Office PL - oficjalny kadr z 5. sezonu

Najbardziej angażujące polskie seriale 2025 - ranking

Zobaczcie poniżej, jak prezentuje się ranking najbardziej angażujących premier polskich seriali 2025 według Instytutu Monitorowania Mediów. Przedstawia liczbę reakcji w mediach społecznościowych w dniu premiery i dwóch kolejnych dobach.

1670 (2. sezon) - 778 596 Heweliusz - 283 384 Rodzinka.pl (17. sezon) - 205 211 Aniela - 113 046 The Office PL (5. sezon) - 46 180 Kibic - 34 839 Tylko jedno spojrzenie - 34 583 Pati (2. sezon) - 30 214 Langer - 28 219 Edukacja XD - 19 910

Heweliusz ze spadkiem na Netflix

Netflix opublikował swój cotygodniowy TOP10 najpopularniejszych seriali nieanglojęzycznych. W dniach 10-16 listopada na czele znalazł się koreański Gdy inni stali z boku, a drugie miejsce osiągnęła japońska Bitwa samurajów. Heweliusz spadł z na 10. miejsce. W drugim tygodniu uzyskał 1,8 mln wyświetleń (chodzi o łączny czas spędzony na oglądaniu danej produkcji podzielony przez czas jej trwania) - to duży spadek w porównaniu do poprzedniego tygodnia (3,3 mln).