Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Heweliusz nie zdominował polskich mediów jak 1670. 5. sezon The Office PL wysoko w rankingu

Heweliusz uplasował się tuż za 1670 w rankingu najbardziej angażujących polskich seriali 2025 roku. Z kolei 5. sezon The Office PL znalazł się w TOP5.
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  1670 
Heweliusz najbardziej angażujące polskie seriale IMM najpopularniejsze seriale the office pl 2025
Heweliusz, The Office PL fot. materiały prasowe
Reklama

W ostatnich kilkudziesięciu dniach zadebiutowały dwa wyczekiwane polskie seriale: Heweliusz (Netflix) oraz 5. sezon The Office PL (CANAL+). Z tego względu Instytut Monitorowania Mediów przeprowadził badanie popularności polskich produkcji, które miały premierę w 2025 roku. Przeanalizowano zaangażowanie użytkowników w mediach społecznościowych (reakcje, komentarze, udostępnienia) w dniu premiery seriali oraz dwóch następujących po nich dobach.

Heweliusz tuż za 1670

Nowe dane pozwoliły na zaktualizowanie rankingu najbardziej angażujących polskich seriali 2025 roku. Na szczycie pozostaje 2. sezon 1670, ale na drugie miejsce wskoczył Heweliusz. Według IMM analizujących posty w mediach społecznościowych (Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube), serial spotkał się z wyjątkowo emocjonalnym odbiorem i skłonił do dyskusji. Na stronie Instytutu możemy przeczytać komentarz Tomasza Lubienieckiego, Kierownika Działu Raportów Medialnych IMM:

Najczęstszym porównaniem pojawiającym się w sieci było: "polski Czarnobyl" (serial HBO Max z 2019 roku), co podkreśla nie tylko wagę tematu, ale także wątek systemowych zaniedbań i "bylejakości lat 90.". Użytkownicy mediów społecznościowych chwalili produkcję za "światowy poziom" oraz "świetną realizację". Często podkreślano, że serial to "najdroższa polska produkcja" i to widać na ekranie.

Instytut zauważył, że Heweliusz wywołał duże zainteresowanie treściami uzupełniającymi, które dotyczyły wywiadów z ocalałymi oraz podcastu Polskiego Radia o katastrofie promu. 

nullfot. Robert Pałka

The Office PL w TOP5

Na piątym miejscu w rankingu uplasował się 5. sezon The Office PL, którego fani stwierdzili, że " jest lepszy z każdym sezonem", a wielu z nich nawet uważa, że jest lepszy od produkcji amerykańskiej. Dyskusje obejmowały głównych bohaterów, w szczególności Darka Wasiaka (Adam Woronowicz), określanego jako "GOAT" i "przekot aktorski". Tomasz Lubieniecki z IMM na głównej stronie Instytutu, dodał:

Gościnne występy są już stałym elementem "The Office PL" – jednym z tych zabiegów, które nie tylko bawią widzów, ale też budują rozpoznawalność i prestiż produkcji. Twórcy świadomie sięgają po znane nazwiska, traktując epizodyczne role gwiazd jako narzędzie poszerzania świata serialu oraz sposób na tworzenie dodatkowych warstw humoru i kontekstu popkulturowego. Dużym echem w mediach odbił się gościnny występ Joanny Kulig w piątym sezonie. Jej pojawienie się w Kropliczance było szeroko komentowane jako dowód na prestiż serialu, do którego chcą dołączać "gwiazdy światowego formatu".

The Office PL - oficjalny kadr z 5. sezonu

arrow-left
The Office PL - oficjalny kadr z 5. sezonu
fot. CANAL+ Polska
arrow-right

Najbardziej angażujące polskie seriale 2025 - ranking

Zobaczcie poniżej, jak prezentuje się ranking najbardziej angażujących premier polskich seriali 2025 według Instytutu Monitorowania Mediów. Przedstawia liczbę reakcji w mediach społecznościowych w dniu premiery i dwóch kolejnych dobach.

  1. 1670 (2. sezon) - 778 596
  2. Heweliusz - 283 384
  3. Rodzinka.pl (17. sezon) - 205 211
  4. Aniela - 113 046
  5. The Office PL (5. sezon) - 46 180
  6. Kibic - 34 839
  7. Tylko jedno spojrzenie - 34 583
  8. Pati (2. sezon) - 30 214
  9. Langer - 28 219
  10. Edukacja XD - 19 910

Heweliusz ze spadkiem na Netflix

Netflix opublikował swój cotygodniowy TOP10 najpopularniejszych seriali nieanglojęzycznych. W dniach 10-16 listopada na czele znalazł się koreański Gdy inni stali z boku, a drugie miejsce osiągnęła japońska Bitwa samurajów. Heweliusz spadł z na 10. miejsce. W drugim tygodniu uzyskał 1,8 mln wyświetleń (chodzi o łączny czas spędzony na oglądaniu danej produkcji podzielony przez czas jej trwania) - to duży spadek w porównaniu do poprzedniego tygodnia (3,3 mln).

Źródło: biuro.mediacontact.pl

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  1670 
Heweliusz najbardziej angażujące polskie seriale IMM najpopularniejsze seriale the office pl 2025
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,9

2023
1670
Oglądaj TERAZ 1670 Komedia

7,8

2025
Oglądaj TERAZ Heweliusz Dramat

7,1

2021
  Oglądaj TERAZ The Office PL Komedia

Najnowsze

1
-

EA Sport F1 26 nie będzie. Zamiast tego gracze otrzymają coś innego

2 6. Jumanji: Przygoda w dżungli; 76%
-

Jumanji 4 - pierwsze zdjęcie zaskakuje. Miejsce akcji w końcu potwierdzone!

3 Diabelstwò
-

Premiera nowej powieści grozy Macieja Lewandowskiego

4 7. Melissa Gilbert poznała ważne życiowe wartości dzięki Michaelowi Landonowi. Gilbert dorastała na planie Domku na prerii pod okiem aktora. Mówiła: „Wchłonęłam tak wiele, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, czego się uczę - naprawdę ważnych życiowych lekcji o rodzinie, społeczności, tolerancji. Myślę, że wartości programu były absolutnie odzwierciedleniem wartości naszego lidera, Michaela Landona. On był tym człowiekiem, który wierzył, że ludzie zawsze noszą dobroć w sercu”.
-

Gwiazda Domku na prerii komentuje słowa Megyn Kelly o Jeffreyu Epsteinie. "Miałam 15 lat"

5 Draco, Lucjusz i Scorpius na jednym zdjęciu
-

Draco, Lucjusz i Scorpius na jednym zdjęciu. Tom Felton dziękuje „ojcu” i „synowi”

6 Kadr z aktorskiego filmu Vaiana
-

Aktorski remake Vaiany w ogniu krytyki. Disney zepsuł ten detal w wyglądzie bohaterki

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e06

Agenci NCIS

s2025e224

Moda na sukces

s04e10

s38e227

Zatoka serc

s42e53

s34e10

Dancing with the Stars

s2025e226

Anderson Cooper 360

s07e06

Oogappels
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18

lis

Gra

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Diabelstwò

19

lis

Książka

Diabelstwò
Tornado

21

lis

Film

Tornado
Ministranci

21

lis

Film

Ministranci
Rocznica

21

lis

Film

Rocznica
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Adam Driver
Adam Driver

ur. 1983, kończy 42 lat

Meg Ryan
Meg Ryan

ur. 1961, kończy 64 lat

Allison Janney
Allison Janney

ur. 1959, kończy 66 lat

Sandrine Holt
Sandrine Holt

ur. 1972, kończy 53 lat

Jodie Foster
Jodie Foster

ur. 1962, kończy 63 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Kuchenne rewolucje: Wisła mon amour. Dalsze losy, adres, menu

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV