Mafia: The Old Country z nietypową edycją kolekcjonerską. Co znajdziemy wewnątrz pudełka?

Cenega zapowiedziała nowe wydanie Mafia: The Old Country o nazwie San Celeste Edition. To edycja kolekcjonerska, która jest dość nietypowa, ponieważ stworzono ją wyłącznie dla naszego regionu i nie będzie sprzedawana poza nim. Poza samą grą pakiet będzie zawierał również zestaw fizycznych dodatków.

Mafia: The Old Country – San Celeste Edition zadebiutuje 21 listopada w limitowanym nakładzie i będzie dostępna w wersjach z grą na PS5 lub Xbox Series X|S. Przedsprzedaż w wybranych polskich sklepach już wystartowała, dzięki czemu wiemy, że zainteresowani będą musieli wydać około 400 zł.

Co znajdziemy w środku Mafia: The Old Country - San Celeste Edition?