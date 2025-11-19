Reklama
Wonder Man odniesie się do zmęczenia kinem superbohaterskim. Nowe zdjęcie z produkcji

Yahya Abdul-Mateen II, gwiazda serialu Wonder Man, opowiedział o tym, o czym faktycznie będzie produkcja z jego udziałem. Możemy spodziewać się samoświadomości, ale nie będzie żadnego łamania czwartej ściany.
Wiktor Stochmal
Tagi:  Wonder Man 
zdjęcie
Wonder Man fot. materiały prasowe
W ostatnich latach dużo się mówi o zmęczeniu kinem superbohaterskim przez szeroką publiczność. Widać to nawet po wynikach finansowych kolejnych produkcji o trykociarzach, choć na to składa się jeszcze wiele innych czynników. Wonder Man, nowy serial Marvela, który zadebiutuje na początku 2026 roku, ma się odnieść do tego problemu. Tak wynika ze słów głównej gwiazdy - Yahya Abdul-Mateena II. Wypowiedzi udzielił Empire:

Tonalnie robimy coś zupełnie innego niż to, co było w innych filmach i serialach Marvela. Robimy coś świeżego i samoświadomego, ale bez konieczności łamania czwartej ściany. Znajdzie się tam komentarz odnośnie zmęczenia kinem superbohaterskim, ale dla mnie to tylko otoczka. To nie jest cel serialu. Serial skupia się na trudnej podróży aktora. To historia o przyjaźni.

To tę postać gra Sadie Sink w MCU? Marvel miał ważny powód, by ukryć jej tożsamość

W ostatnim zdaniu prawdopodobnie chodzi o postać Trevora Slattery'ego, którego zagra ponownie Ben Kingsley. W Iron Manie 3 pozował on za Mandaryna i potem pojawił jeszcze w Shang-Chi. Opublikowano również nowe zdjęcie z produkcji:

Źródło: comicbookmovie.com/empireonline.com

zdjęcie
Co o tym sądzisz?
