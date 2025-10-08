placeholder
To tam odbędzie się Sylwester z Polsatem. Poznajcie szczegóły

Polsat przedstawił pierwsze szczegóły swojego kolejnego koncertu sylwestrowego. Po wielkim sukcesie Sylwestrowej Mocy Przebojów 2024, który zgromadził średnio ponad 3 miliony widzów, wydarzenie powróci w jeszcze bardziej spektakularnej odsłonie.​ Już wiadomo, gdzie się odbędzie
Klaudia Woźniak
Tagi:  Polsat 
sylwester sylwestrowa moc przebojów
Zdjęcie z koncertu Polsatu fot. materiały prasowe Polsat
Koncert sylwestrowy Polsatu przez kilka lat z rzędu odbywał się na Stadionie Śląskim. W 2024 roku po raz pierwszy zawitał do Torunia. Na początku października Telewizja Polsat potwierdziła, że w 2025 roku również z radością przywita Nowy Rok w mieście Mikołaja Kopernika. Sylwestrowa Moc Przebojów zostanie zorganizowana we współpracy z władzami Miasta Torunia i Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już wiadomo, że na imprezie nie zabraknie największych hitów oraz wyjątkowych gwiazd, które przyjęły już zaproszenie.

Sylwestrowa Moc Przebojów 2025 w Toruniu. Co już wiadomo?

Polsat szykuje koncert sylwestrowy, jakiego jeszcze nie było. W tym roku do wzięcia udziału w imprezie stacja zaprosiła rekordową liczbę gwiazd. Na toruńskiej scenie pojawią się najgorętsze nazwiska polskiej estrady. Będą też jubileusze i wielkie powroty, a także największe hity - zarówno mijającego roku, jak i wszech czasów. Słuchacze będą mogli liczyć na różne gatunki muzyczne. Od rytmów latynoskich, po najbardziej przebojowy pop i nuty z rockowym pazurem. A wszystko w wykonaniu prawdziwych gigantów.

Poza muzyką na tym wyjątkowym wydarzeniu nie zabraknie niesamowitej naturalnej scenografii, jaką stanowią toruński Rynek Staromiejski i przyległe uliczki. W tym roku Polsat ponownie chce wkomponować supernowoczesną scenę w baśniowy pejzaż zabytkowych kamienic, których powstanie datuje się nawet na przełom XIII i XIV wieku i które są wpisane na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO.

Sylwestrowa Moc Przebojów 2025 będzie transmitowana w Polsacie. Więcej szczegółów na temat imprezy pojawi się wkrótce. 

Źródło: Materiały prasowe Polsat

