Koniec 2025 roku zbliża się wielkimi krokami. W związku z tym pojawiają się też pierwsze informacje o tym, co na tę wyjątkową noc z 31 grudnia na 1 stycznia planują poszczególne stacje telewizyjne. Widzowie Polsatu od 18 lat mogą oglądać sylwestrowe koncerty. Co roku cieszą się one ogromną popularnością i przyciągają przed telewizory miliony oglądających. W 2025 roku impreza ponownie odbędzie się w Toruniu. Kto wystąpi podczas tegorocznej odsłony Sylwestrowej Mocy Przebojów?
Gdzie odbędzie się Sylwestrowa Moc Przebojów 2025?
Telewizja Polsat, we współpracy z władzami Miasta Torunia i Województwa Kujawsko-Pomorskiego już po raz drugi z przywita Nowy Rok w sercu miasta Mikołaja Kopernika. Ubiegłoroczny koncert zgromadził średnio ponad 3 miliony widzów przed telewizorami, a w kulminacyjnym momencie noworoczny toast z Telewizją Polsat wzniosło ponad 4 miliony 150 tysięcy widzów. Dzięki doskonałej muzyce i supernowoczesnej scenografii wkomponowanej w baśniowy pejzaż zabytkowych kamienic wpisanych na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO widzowie Polsatu powitają Nowy Rok w szampańskich nastrojach.
Publiczność zgromadzona przed sceną, a także przed telewizorami może liczyć na noc pełną niepowtarzalnych emocji, muzycznych przebojów i energetycznych rytmów. Na scenie zobaczymy najwięcej gwiazd w historii Sylwestrów w Polsacie. Artyści zaprezentują mix najlepszych imprezowych przebojów, bez których nie sposób wyobrazić sobie sylwestrowej zabawy.
Sylwestrowa Moc Przebojów 2025: kto wystąpi?
Już wiadomo, że na nadchodzącym koncercie Sylwestrowa Moc Przebojów 2025 wystąpią:
- Beata i Bajm
- Edyta Górniak
- Golec uOrkiestra
- Alicja Majewska
- Lady Pank
- Big Cyc
- Skolim
- Smolasty
Kto poprowadzi Sylwestrową Moc Przebojów 2025?
Jeszcze nie wiadomo kto poprowadzi tegoroczną Sylwestrową Moc Przebojów. Artykuł będzie aktualizowany.
Źródło: Materiały prasowe Polsat