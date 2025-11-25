Fot. Polsat

Koniec 2025 roku zbliża się wielkimi krokami. W związku z tym pojawiają się też pierwsze informacje o tym, co na tę wyjątkową noc z 31 grudnia na 1 stycznia planują poszczególne stacje telewizyjne. Widzowie Polsatu od 18 lat mogą oglądać sylwestrowe koncerty. Co roku cieszą się one ogromną popularnością i przyciągają przed telewizory miliony oglądających. W 2025 roku impreza ponownie odbędzie się w Toruniu. Kto wystąpi podczas tegorocznej odsłony Sylwestrowej Mocy Przebojów?

Gdzie odbędzie się Sylwestrowa Moc Przebojów 2025?

Telewizja Polsat, we współpracy z władzami Miasta Torunia i Województwa Kujawsko-Pomorskiego już po raz drugi z przywita Nowy Rok w sercu miasta Mikołaja Kopernika. Ubiegłoroczny koncert zgromadził średnio ponad 3 miliony widzów przed telewizorami, a w kulminacyjnym momencie noworoczny toast z Telewizją Polsat wzniosło ponad 4 miliony 150 tysięcy widzów. Dzięki doskonałej muzyce i supernowoczesnej scenografii wkomponowanej w baśniowy pejzaż zabytkowych kamienic wpisanych na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO widzowie Polsatu powitają Nowy Rok w szampańskich nastrojach.

Publiczność zgromadzona przed sceną, a także przed telewizorami może liczyć na noc pełną niepowtarzalnych emocji, muzycznych przebojów i energetycznych rytmów. Na scenie zobaczymy najwięcej gwiazd w historii Sylwestrów w Polsacie. Artyści zaprezentują mix najlepszych imprezowych przebojów, bez których nie sposób wyobrazić sobie sylwestrowej zabawy.

Sylwestrowa Moc Przebojów 2025: kto wystąpi?

Już wiadomo, że na nadchodzącym koncercie Sylwestrowa Moc Przebojów 2025 wystąpią:

Beata i Bajm

Edyta Górniak

Golec uOrkiestra

Alicja Majewska

Lady Pank

Big Cyc

Skolim

Smolasty

Kto poprowadzi Sylwestrową Moc Przebojów 2025?

Jeszcze nie wiadomo kto poprowadzi tegoroczną Sylwestrową Moc Przebojów. Artykuł będzie aktualizowany.