Szpital św. Anny z 2. sezonem. Kiedy premiera?

fot. materiały prasowe TVN

Szpital św. Anny to serial medyczny, który zadebiutował pod koniec lutego 2025 roku na antenie TVN. Akcja produkcji toczy się w Krakowie, a jej fabuła skupia się na losach pięciu lekarek, opowiadając zarazem historie setek pacjentów jednego szpitala. Każdy odcinek serialu to też ciekawe przypadki medyczne, często skomplikowane i zaskakujące. Przyjrzymy się emocjonującej i trudnej pracy na SOR-ze, podnoszącej adrenalinę jeździe w karetce czy dyżurze na kardiologii, gdzie każdego dnia odbywa się walka o bicie ludzkich serc. Bohaterki raz wygrywają tę batalię, innym razem muszą się pogodzić z porażką. Jednak tylko dzięki przyjaźni są w stanie otrząsnąć się z nadmiaru emocji i wrócić do swojego życia. Fani serialu mogą odetchnąć z ulgą, bo będzie on kontynuowany.

Szpital św. Anny: co się wydarzy w 2. sezonie serialu?

W nowych odcinkach serialu nadal będziemy śledzić losy lubianych przez widzów lekarek, ale w krakowskim szpitalu pojawi się ktoś nowy - Maciej Bilewicz (Piotr Stramowski). Po dziesięciu latach pobytu w Stanach Zjednoczonych uznany chirurg przyjedzie do Polski. Jest świetnym specjalistą, dobrym człowiekiem, czarującym mężczyzną… i byłym niepokornym studentem Zyty. Jako lekarz ma dewizę: zawsze się da, tylko trzeba znaleźć sposób. Ale czy to naprawdę mężczyzna idealny? Co takiego wydarzyło się w jego życiu, że postanowił wrócić zza oceanu i przeprowadzić do rodzinnego Krakowa? Jaką tajemnicę kryje jego przeszłość?

Nowy sezon to też nowe życiowe i zawodowe perypetie zaprzyjaźnionych lekarek. Czy Kaśce Hajduk (Joanna Liszowska) uda się pozostać profesjonalną podczas pracy ramię w ramię z Darią Bursztyn (Marta Wierzbicka) - kobietą, która rozbiła jej rodzinę? Szczególnie że pojawi się szansa na awans. Dokąd doprowadzi Kaję Piotrowską (Ada Szczepaniak) wojna z kolegą po fachu, doktorem Wrońskim? Jak ta sprawa wpłynie na jej związek z Wojtkiem? Do Marty Galicy (Klaudia Koścista) wprowadzi się były narzeczony, czy w tej sytuacji ratowniczka wróci do Tomka? Zyta Orłowicz (Jolanta Fraszyńska) niespodziewanie zyskała rodzinę, może teraz zyska też miłość? Zosia Konecka (Julia Kamińska) zajmie się organizacją swego ślubu, będzie też finalizowała wyjazd na prestiżowy staż do Berlina. Czy raz na zawsze zniknie ze Szpitala św. Anny? Jak ułoży się związek Darii i Bartka? Może, po chwilowej fascynacji, ktoś inny wyda się kapryśnej pani doktor bardziej interesujący?

W serialu pojawi się też nowa postać – matka Darii Bursztyn (Barbara Bursztynowicz). Na pierwszy rzut oka kobieta z klasą, elegancka, uprzejma, o nienagannych manierach. Skrywa jednak mroczny i wstydliwy sekret, który może zrujnować życie jej i jej córki... Czy Darii uda się temu zapobiec? Odpowiedzi na wszystkie pytania widzowie otrzymają w 2. sezonie serialu.

Szpital św. Anny 2. sezon: kiedy oglądać?

Szpital św. Anny można oglądać od poniedziałku 1 września 2025 roku o 16:50 w TVN. Kolejne epizody będą emitowane od poniedziałku do piątku.