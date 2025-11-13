fot. materiały prasowe Polsat

17. edycja Tańca z Gwiazdami wkracza w decydującą fazę. W najbliższym odcinku okaże się, która z trzech par otrzyma kryształową kulę oraz nagrody finansowe czek o wartości 200 tysięcy złotych dla gwiazdy, oraz 100 tysięcy złotych dla tancerza. Przypomnijmy, że poprzednią odsłonę wygrali Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke. Tym razem ich śladem podążyć mogą Maurycy Popiel i Sara Janicka, Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko oraz Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska Ich ostatnie tańce z pewnością dostarczą i widzom, i jurorom, czyli Rafałowi Maserakowi, Ewie Kasprzyk, Tomaszowi Wygodzie oraz Iwonie Pavlović, wielu emocji. Produkcja programu przygotowała jeszcze inne, tym razem muzyczne niespodzianki.

Taniec z gwiazdami 17: zagraniczna gwiazda zaśpiewa w finale

Finaliści zatańczą po trzy tańce. Pierwszy wybiorą jurorzy– będzie to powtórzenie choreografii, która najbardziej podbiła serca widzów i jurorów w trakcie całego sezonu. Drugi wybiorą im rywale – będzie to ich najsłabszy taniec z nową choreografią i strojami. I wisienka na torcie każdej edycji, uwielbiany przez widzów freestyle. Jak mawiają twórcy programu uczestnicy mogą w tym tańcu zrobić wszystko na co budżet i technologia pozwoli. Pary mogą wybrać utwór lub medley utworów, do którego zatańczą, mogą zmieniać stroje czy zaprosić do tańca gości.

To jednak nie koniec atrakcji najpopularniejszego programu w Polsce. We wspólnym walcu zobaczymy też wszystkie pary tej edycji. Uczestnicy zatańczą do wielkiego hitu Caluma Scotta You Are the Reason. Światowej sławy wokalista i zdobywca wielu platynowych płyt zaśpiewa na żywo w studiu Tańca z Gwiazdami. Artysta niedawno wydał swój najnowszy album Avenoir, który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem fanów i krytyków na całym świecie. Brytyjskiego wokalistę zobaczymy i usłyszymy też w niesamowitym wirtualnym duecie z Whitney Houston. Calum będzie śpiewał na żywo z orkiestrą Tomka Szymusia i ścieżką dźwiękową z oryginalnym wokalem nieżyjącej gwiazdy. Wizerunek śpiewającej Whitney widzowie będą mogli oglądać na multimedialnej ścianie w studio.

Ostatnią z atrakcji będzie wyjątkowy pokaz taneczny w wykonaniu Justyny Steczkowskiej i Stefano Terrazzino. Para w 2007 roku zajęła drugie miejsce w 6. edycji Tańca z Gwiazdami. Ich tango przeszło do historii programu, a już w niedzielę widzowie przekonają się, że dziś tańczą równie wspaniale jak wtedy.

Przypomnijmy, że wielki finał 17. edycji Tańca z Gwiazdami będzie można obejrzeć na antenie Polsatu 16 listopada 2025 roku od 19:55.