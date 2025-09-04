placeholder
Zmiany w Tańcu z Gwiazdami. Wyższa nagroda i wielkie powroty na parkiet

Jubileuszowa 17. edycja programu Taniec z Gwiazdami dostarczy widzom niezapomnianych emocji. Z okazji 20-lecia formatu i 30. edycji show w Polsce​ zaplanowane zostały naprawdę huczne obchody. Widzowie będą mogli liczyć m.in. na obecność gwiazd znanych z poprzednich edycji programu.
Klaudia Woźniak
Zdjęcie promujące Taniec z Gwiazdami fot. materiały prasowe
Jubileuszowa 17. edycja programu Taniec z Gwiazdami, którą można oglądać w Polsacie co tydzień od 14 września 2025 roku o godzinie 19:55, dostarczy widzom wielkich emocji. Przypomnijmy, że w tym roku taneczne show nie tylko świętuje swoje 20-lecie, ale też doczeka się jubileuszowej 30. edycji w naszym kraju. Producenci programu już od pewnego czasu zapowiadali, że o Kryształową Kulę tym razem powalczą naprawdę gorące nazwiska. Tak też się stało. Wśród uczestników 17. edycji znaleźli się Ewa Minge, Maja Bohosiewicz, Lanberry Tomasz Karolak, Marcin Rogacewicz i Katarzyna Zillmann, która jako pierwsza historii polskiej edycji programu, która zatańczy w parze z kobietą. Okazuje się, że z okazji jubileuszu wzrosła pula nagród dla zwycięskiej pary i to aż dwukrotnie. Gwiazda, która zdobędzie Kryształową Kulę, tej jesieni otrzyma 200 tysięcy złotych, tancerz - 100 tysięcy. To nie koniec niespodzianek. 

Taniec z Gwiazdami z niespodziankami z okazji 20-lecia

Jubileuszowa odsłona Tańca z Gwiazdami będzie wyjątkowa nie tylko za sprawą uczestników. Jak można przeczytać w komunikacie prasowym Polsatu, studio zapłonie od gwiazd. Swoją obecność we wspólnym świętowaniu potwierdziło już nie tylko ponad 200 największych gwiazd, ale też tancerze, jurorzy i prowadzący z ostatnich 20 lat programu realizowanego zarówno w Polsacie jak i w TVN-ie. Ponadto na 28 września 2025 roku zaplanowany został specjalny odcinek, z gościnnym udziałem zwycięzców, uczestników, tancerzy i jurorów ze wszystkich dotychczasowych edycji programu. Na parkiet tanecznym krokiem wkroczą ponownie między innymi Justyna Steczkowska i Stefano Terrazzino, którzy szykują wyjątkowy pokaz tańca towarzyskiego. W nadchodzących odcinkach nie zabraknie również kultowych choreografii z minionych lat.

Taniec z Gwiazdami 17 - pary

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar

arrow-left
Katarzyna Zillmann i Janja Lesar
fot. materiały prasowe Polsat
arrow-right

 

 

Źródło: Materiały prasowe Polsat

