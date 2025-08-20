Taniec z Gwiazdami: Michał Czernecki NIE WYSTĄPI w programie. Co się stało?
Niedługo przed rozpoczęciem jubileuszowej 17. edycji Tańca z Gwiazdami producenci przekazali smutną wiadomość. Michał Czernecki, który miał zatańczyć w parze z Julią Suryś, musiał wycofać się z programu. Wiadomo, co było powodem.
W jesiennej ramówce Polsatu w 2025 roku nie zabrakło Tańca z Gwiazdami. Będzie to wyjątkowa jubileuszowa 17. edycja programu. Jej odcinki będzie można oglądać w Polsacie co tydzień od niedzieli 14 września 2025 roku o godzinie 19:55. Przypomnijmy, że w tym roku taneczne show nie tylko świętuje swoje 20-lecie, ale też doczeka się jubileuszowej 30. edycji w Polsce. O Kryształową Kulę tym razem powalczą gwiazdy takie jak Ewa Minge, Maja Bohosiewicz, Lanberry Tomasz Karolak, Marcin Rogacewicz i Katarzyna Zillmann. Wśród uczestników niestety zabraknie Michała Czerneckiego.
Michał Czernecki wycofał się z Tańca z Gwiazdami z powodu kontuzji
Michał Czernecki doznał kontuzji podczas jednego z treningów. Niestety okazała się ona na tyle poważna, że aktor musiał zrezygnować z udziału w 17. edycji Tańca z Gwiazdami. W mediach społecznościowych programu pojawiło się następujące oświadczenie:
