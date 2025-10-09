Taniec z Gwiazdami: oto z kim mają zatańczyć uczestnicy w rodzinnym odcinku

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Reklama

Od września 2025 roku w Polsacie można oglądać nową edycję Tańca z Gwiazdami. Przypomnijmy, że najpopularniejsze taneczne show w Polsce nie tylko świętuje swoje 20-lecie, ale też doczekało się jubileuszowej 30. odsłony. W tym wyjątkowym sezonie nie zabrakło licznych odcinków specjalnych. Pod koniec września widzowie mieli okazję zobaczyć w studiu gwiazdy oraz prowadzących poprzednich edycji, a na początku października studio odwiedziła z kolei ikona polskiej sceny muzycznej - Beata Kozidrak. Odcinek, który doczeka się emisji tydzień po tym zatytułowanym Beata Night, również będzie wyjątkowy. Pojawią się w nim bliscy uczestników.

Taniec z Gwiazdami 17: z kim zatańczą uczestnicy w rodzinnym odcinku?

W jubileuszowej edycji Tańca z Gwiazdami o Kryształową Kulę walczą naprawdę gorące nazwiska, w tym między innymi Maja Bohosiewicz, Tomasz Karolak, Marcin Rogacewicz oraz Katarzyna Zillmann, która jako pierwsza historii polskiej edycji programu tańczy w parze z kobietą - Janją Lesar. Już w niedzielę 12 października o 19:55 uczestnicy ponownie spotkają się na parkiecie, tym razem u boku swoich bliskich. Portal Pudelek dowiedział się od swojego informatora, kogo gwiazdy miały zaprosić do występu. Oto jak mają prezentować się pary:

Marcin Rogacewicz z mamą

Maja Bohosiewicz z 8-letnią córką Leonią

Mikołaj ''Bagi Bagiński z siostrą Matyldą, która ma zespół downa

Maurycy Popie z mamą Lidią Bogaczówną, która jest aktorką

Barbara Bursztynowicz z mężem Jackiem, z którym jest on niemal 50 lat

Wiktoria Gorodecka z bratem Konstantym, który mieszka na Litwie i jest strażakiem

Aleksander Sikora z kuzynką

Katarzyna Zillmann z mamą Ludwiką

Tomasz Karolak z 17-letnią córką Leną