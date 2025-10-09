Taniec z Gwiazdami: oto z kim mają zatańczyć uczestnicy w rodzinnym odcinku
Jubileuszowa 17. edycja programu Taniec z Gwiazdami dostarcza widzom wyjątkowych i niezapomnianych emocji m.in. za sprawą licznych odcinków specjalnych. Na potrzeby jednego z nich uczestnicy zaproszą na parkiet swoich bliskich. Wiadomo, kto ma wystąpić z poszczególnymi gwiazdami.
Od września 2025 roku w Polsacie można oglądać nową edycję Tańca z Gwiazdami. Przypomnijmy, że najpopularniejsze taneczne show w Polsce nie tylko świętuje swoje 20-lecie, ale też doczekało się jubileuszowej 30. odsłony. W tym wyjątkowym sezonie nie zabrakło licznych odcinków specjalnych. Pod koniec września widzowie mieli okazję zobaczyć w studiu gwiazdy oraz prowadzących poprzednich edycji, a na początku października studio odwiedziła z kolei ikona polskiej sceny muzycznej - Beata Kozidrak. Odcinek, który doczeka się emisji tydzień po tym zatytułowanym Beata Night, również będzie wyjątkowy. Pojawią się w nim bliscy uczestników.
Taniec z Gwiazdami 17: z kim zatańczą uczestnicy w rodzinnym odcinku?
W jubileuszowej edycji Tańca z Gwiazdami o Kryształową Kulę walczą naprawdę gorące nazwiska, w tym między innymi Maja Bohosiewicz, Tomasz Karolak, Marcin Rogacewicz oraz Katarzyna Zillmann, która jako pierwsza historii polskiej edycji programu tańczy w parze z kobietą - Janją Lesar. Już w niedzielę 12 października o 19:55 uczestnicy ponownie spotkają się na parkiecie, tym razem u boku swoich bliskich. Portal Pudelek dowiedział się od swojego informatora, kogo gwiazdy miały zaprosić do występu. Oto jak mają prezentować się pary:
- Marcin Rogacewicz z mamą
- Maja Bohosiewicz z 8-letnią córką Leonią
- Mikołaj ''Bagi Bagiński z siostrą Matyldą, która ma zespół downa
- Maurycy Popie z mamą Lidią Bogaczówną, która jest aktorką
- Barbara Bursztynowicz z mężem Jackiem, z którym jest on niemal 50 lat
- Wiktoria Gorodecka z bratem Konstantym, który mieszka na Litwie i jest strażakiem
- Aleksander Sikora z kuzynką
- Katarzyna Zillmann z mamą Ludwiką
- Tomasz Karolak z 17-letnią córką Leną
Źródło: Pudelek