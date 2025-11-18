fot. materiały prasowe Polsat

Reklama

Emocje po finale 17. edycji programu Taniec z Gwiazdami jeszcze nie opadły, a już wiadomo, że format będzie kontynuowany. Kolejna odsłona tanecznego show zgodnie z informacjami przekazanymi przez Krzysztofa Ibisza w trakcie ostatniego epizodu jubileuszowej odsłony formatu, wystartuje 1 marca 2026 roku. Tegoroczna, jesienna edycja programu z pewnością dostarczyła widzom wielu emocji. Jedna z par, choć w filmach przed tańcami nie chciała mówić za wiele, to na parkiecie w trakcie występów, a także po nich można było zobaczyć łączące ich uczucie. Chodzi oczywiście o Agnieszkę Kaczorowską i Marcina Rogacewicza. Ten duet decyzją widzów pożegnał się z Tańcem z Gwiazdami w 7. odcinku. Przemowa tancerki była szeroko komentowana, ale to brak pożegnania z pozostałymi uczestnikami spotkał się z negatywnym odbiorem. W finale 17. edycji para zatańczyła wspólnie z innymi uczestnikami, ale unikała pokazywania się w innych momentach. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz trzymali się z dała od pozostałych. Wielu widzów zastanawia się, czy tancerka wystąpi w kolejnej edycji? Znamy odpowiedź.

Czy Agnieszka Kaczorowska wystąpi w 18. edycji Tańca z Gwiazdami?

Agnieszka Kaczorowska na pewno nie pojawi się w kolejnej edycji programu Taniec z Gwiazdami. Taką informację przekazał Pudelek, powołując się na wieści, które miała przekazać portalowi osoba pracująca w Polsacie. Wiadomo też, że w przyszłym roku aktorka wspólnie z ukochanym wyruszy w Polskę ze spektaklem tanecznym, wiec raczej nie znalazłaby czasu na udział w programie.