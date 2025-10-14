Taniec z Gwiazdami: pierwszy uczestnik 18. edycji już znany? Ma zgarnąć rekordową stawkę

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

We wrześniu 2025 roku w Polsacie wystartowała jubileuszowa odsłona Tańca z Gwiazdami. Przypomnijmy, że najpopularniejsze taneczne show w naszym kraju w tym roku nie tylko świętuje swoje 20-lecie, ale też doczekało się 30. odsłony. Producenci zadbali o to, aby w tym wyjątkowym sezonie nie zabrakło naprawdę gorących nazwisk. O Kryształową Kulę tym razem walczą między innymi Maja Bohosiewicz, Tomasz Karolak, Marcin Rogacewicz oraz Katarzyna Zillmann, która jako pierwsza w historii polskiej edycji programu tańczy w parze z kobietą - Janją Lesar. Wygląda na to, że w nadchodzącej odsłonie tanecznego show również nie zabraknie najpopularniejszych polskich gwiazd. Do ich grona ma dołączyć niekwestionowany król disco polo.

Zenek Martyniuk wystąpi w Tańcu z Gwiazdami?

Uczestnikiem nadchodzącej 18. edycji Tańca z Gwiazdami ma być sam Zenek Martyniuk - tak na początku października 2025 roku ustalił Super Express. Portal dowiedział się też, że Polsat rozpoczął już intensywne przygotowania do kolejnej odsłony tanecznego show, a w rozmowy z królem disco polo miał zaangażować się sam Edward Miszczak. Dyrektorowi programowemu stacji podobno udało się już zakontraktować artystę. Według ustaleń Super Expressu Polsat już od lat zabiegał o udział Zenka Martyniuka w Tańcu z Gwiazdami. Lider zespołu Akcent miał jednak nie przyjmować wcześniejszych propozycji ze względu na zbyt napięty grafik. Co ciekawe, teraz podobno będzie mógł liczyć na ''absolutnie rekordową stawkę'' za udział w programie. Za odcinek produkcja ma zapłacić mu nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jak przekazał Super Express:

To nie żart! Zenek Martyniuk ma wystąpić w kolejnej edycji i już za kulisami mówi się, że zgarnie absolutnie rekordową stawkę za swój udział w popularnym show.

Zenek Martyniuk o udziale w Tańcu z Gwiazdami

Warto wspomnieć, że Zenek Martyniuk jakiś czas temu przyznał w wywiadzie z ShowNews, że z chęcią spróbowałby swoich sił w Tańcu z Gwiazdami:

To jest fajna sprawa i bardzo chętnie bym poszedł do tego programu. Przecież ja czuję rytm, chociaż do tańca to jestem raczej noga. Mógłbym się więc tam wiele nauczyć.