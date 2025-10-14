Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Taniec z Gwiazdami: pierwszy uczestnik 18. edycji już znany? Ma zgarnąć rekordową stawkę

Jubileuszowa edycja Tańca z Gwiazdami wystartowała jesienią 2025 roku. Niedługo po jej rozpoczęciu wyszło na jaw, że kolejna odsłona tanecznego show powstanie. Już wiadomo, kto ma zostać jednym z uczestników nadchodzącej edycji.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  taniec z gwiazdami 
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Logo programu Taniec z Gwiazdami fot. materiały prasowe Polsat
Reklama

We wrześniu 2025 roku w Polsacie wystartowała jubileuszowa odsłona Tańca z Gwiazdami. Przypomnijmy, że najpopularniejsze taneczne show w naszym kraju w tym roku nie tylko świętuje swoje 20-lecie, ale też doczekało się 30. odsłony. Producenci zadbali o to, aby w tym wyjątkowym sezonie nie zabrakło naprawdę gorących nazwisk. O Kryształową Kulę tym razem walczą między innymi Maja Bohosiewicz, Tomasz Karolak, Marcin Rogacewicz oraz Katarzyna Zillmann, która jako pierwsza w historii polskiej edycji programu tańczy w parze z kobietą - Janją Lesar. Wygląda na to, że w nadchodzącej odsłonie tanecznego show również nie zabraknie najpopularniejszych polskich gwiazd. Do ich grona ma dołączyć niekwestionowany król disco polo.

Zenek Martyniuk wystąpi w Tańcu z Gwiazdami?

Uczestnikiem nadchodzącej 18. edycji Tańca z Gwiazdami ma być sam Zenek Martyniuk - tak na początku października 2025 roku ustalił Super Express. Portal dowiedział się też, że Polsat rozpoczął już intensywne przygotowania do kolejnej odsłony tanecznego show, a w rozmowy z królem disco polo miał zaangażować się sam Edward Miszczak. Dyrektorowi programowemu stacji podobno udało się już zakontraktować artystę. Według ustaleń Super Expressu Polsat już od lat zabiegał o udział Zenka Martyniuka w Tańcu z Gwiazdami. Lider zespołu Akcent miał jednak nie przyjmować wcześniejszych propozycji ze względu na zbyt napięty grafik. Co ciekawe, teraz podobno będzie mógł liczyć na ''absolutnie rekordową stawkę'' za udział w programie. Za odcinek produkcja ma zapłacić mu nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jak przekazał Super Express:

To nie żart! Zenek Martyniuk ma wystąpić w kolejnej edycji i już za kulisami mówi się, że zgarnie absolutnie rekordową stawkę za swój udział w popularnym show.

Zenek Martyniuk o udziale w Tańcu z Gwiazdami

Warto wspomnieć, że Zenek Martyniuk jakiś czas temu przyznał w wywiadzie z ShowNews, że z chęcią spróbowałby swoich sił w Tańcu z Gwiazdami:

To jest fajna sprawa i bardzo chętnie bym poszedł do tego programu. Przecież ja czuję rytm, chociaż do tańca to jestem raczej noga. Mógłbym się więc tam wiele nauczyć.

Źródło: Super Express / ShowNews

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  taniec z gwiazdami 
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

3,6

2005
Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami Rozrywka

Najnowsze

1 40. Charles Xavier (X-Men) - 3,7 mld USD
-

AI nie ma szans z Hugh Jackmanem. James McAvoy chwali jeden z wyborów fanów do roli Profesora X

2 X-Men: Przeszłość, która nadejdzie - Evan Peters (jako Peter Maximoff / Quicksilver)
-

Aktor bardzo chciałby powrotu Quicksilvera. "Moglibyśmy przywrócić świat X-Men"

3 Predator: Strefa zagrożenia - premiera kinowa odbędzie się 7 listopada 2025 roku
-

Statek Predatora jest pełen zdobyczy - również popcornu. Oto specjalny pojemnik i figurka

4 Batman: Mroczny Mściciel
-

Jaki będzie nowy Joker, którego niedługo zobaczymy? Niektórych może mocno zaskoczyć

5 Frankenstein - zdjęcie z filmu w reżyserii Guilermo del Toro
-

Jacob Elordi, Oscar Isaac i inni na nowych plakatach. Według reżysera Frankenstein "nie jest blockbusterem"

6 Apple TV
-

Apple zmienia nazwę platformy streamingowej. Jest spore zamieszanie

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

4

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 724-728. Co się wydarzy?

6

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Eurowizja 2026 z udziałem Izraela? EBU z decyzją w sprawie głosowania

Eurowizja 2026 z udziałem Izraela? EBU z decyzją w sprawie głosowania

Eurowizja 2026 nie odbędzie się? Austria zapowiada bojkot

Eurowizja 2026 nie odbędzie się? Austria zapowiada bojkot

Ed Sheeran zaskoczył fanów nowym projektem. One Shot będzie wyjątkowy

Ed Sheeran zaskoczył fanów nowym projektem. One Shot będzie wyjątkowy

Jennifer Lopez i Ben Affleck razem po rozstaniu. Byli w świetnym humorze

Jennifer Lopez i Ben Affleck razem po rozstaniu. Byli w świetnym humorze

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV