Taniec z Gwiazdami – gwiazdy odcinka specjalnego 28.9. Ale będzie tłum!

Trzeci odcinek programu rozbłyśnie mnóstwem gwiazd. W studiu pojawi się ponad dwustu gości. Poznajcie szczegóły epizodu specjalnego Tańca z Gwiazdami?
Ania Szczudlińska
fot. materiały prasowe Polsat
17. edycja programu Taniec z Gwiazdami wystartowała na antenie Polsatu w niedzielę 14 września 2025 roku. Ta odsłona jest zarazem 30. w Polsce, a jesienią tego roku minęło również 20 lat odkąd format zagościł nad Wisłą. Z tej okazji w każdym epizodzie będą pojawiać się niespodzianki nawiązujące do historii programu. Pierwszy odcinek otworzyła pierwsza para prowadzących, czyli Magda Mołek i Hubert Urbański, w drugim odcinku wspominano jedną z jurorek Beatę Tyszkiewicz, która otrzymała Honorową Kryształową Kulą. Kulminacja świętowania jubileuszu Tańca z Gwiazdami w Polsce nastąpi w 3. odcinku.

Taniec z Gwiazdami 17. z odcinkiem specjalnym.  Co się wydarzy? 

W trzecim odcinku 17. edycji Tańca z Gwiazdami do studia zawitają uczestnicy, tancerze, jurorzy oraz prowadzący ze wszystkich dotychczasowych odsłon tanecznego show. Wśród gości zaproszonych przez produkcję znajdą się m.in. Rafał Mroczek, Radosław Majdan, Julia „Maffashion” Kuczyńska, Agnieszka Sienkiewicz, Przemysław Saleta, Justyna Żyła, Piotr Galiński, Anna Maria Sieklucka, Paweł Deląg, Vanessa Aleksander, Maciej Musiał, Aneta Zając, Jacek Rozenek, Ewelina Lisowska, Katarzyna Pakosińska, Maciej Zakościelny, Piotr Mróz, Ada Fijał, Robert Kochanek. Przybycie zapowiedzieli też: Claudia Carlos, Marcin Mroczek, Andrzej Grabowski, Nina Tyrka, Robert Rowiński, Popek, Tomasz Ciachorowski, Sławomir, Kajra, Tatiana Okupnik, Klaudia Halejcio, Alan Andersz, Daria Widawska, Adam Fidusiewicz, Aneta Piotrowska, Agustin Egurrola, Anna Mucha, Kamil Baleja, Julia Żugaj, Angelika Mucha, Rafał Jonkisz, Andrzej Młynarczyk, Bilguun Ariunbaatar, Katarzyna Cichopek, Katarzyna Figura, Maria Jeleniewska, Rafał Maślak, Popek i Marcin Mroczek oraz Rafał Szatan.  W odcinku specjalnym zobaczymy także Katarzynę Skrzynecką i Piotra Gąsowskiego - parę, która prowadziła program przez siedem edycji.

Jubileuszowy odcinek programu Taniec z Gwiazdami będzie miał swoją premierę w niedzielę 28 września 2025 roku o 19:55 na antenie Polsatu. 

Źródło: Materiały prasowe Polsat

